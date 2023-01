Bocian: Arbejdsmarkedet vender – nu er spørgsmålet, hvor slemt bliver det?

Krisen på arbejdsmarkedet har været forudset længe – men til trods for global økonomisk uro og udfordringer for dansk erhvervsliv, fortsatte virksomhederne med at ansætte nye medarbejdere hen over sommeren sidste år og ind i efteråret.

Fra januar til oktober 2022 steg antallet af lønmodtagere således med over 50.000 personer, selvom den økonomiske og finansielle modvind allerede kunne mærkes tidligt på året. Forbrugertilliden dykkede allerede voldsomt i marts, som følge af kombinationen af usikkerhed knyttet til krigen og den højere inflation.

“ Desværre indikerer antallet af fyringsvarsler i december, at tendensen til stigende ledighed fortsætter i det nye år

Men alt tyder på, at udviklingen er vendt. I november steg ledigheden en anelse og udviklingen fortsatte ifølge Danmarks Statistiks ledighedsindikator i december. Samlet steg ledigheden med 5.700 personer i slutningen af 2022.

Det er værd at betone, at ledighedsniveauet fortsat er rimeligt lavt, men desværre indikerer antallet af fyringsvarsler i december, at tendensen til stigende ledighed fortsætter i det nye år.

Sprudler ikke længere

Det er som antydet ikke overraskende, at ledigheden stiger – når man kigger på den økonomiske udvikling i øvrigt. Det var snarere overraskende, at det ikke skete betydeligt tidligere sidste år. Men det ændrer den økonomiske spilleplade.

Fra at fokus i vid udstrækning har været rettet mod arbejdskraftmangel og risikoen for en selvforstærkende løn-pris spiral, bliver fokus den kommende tid nok snarere rettet mod, hvor slem krisen bliver. Hvordan det kommer til at påvirke de igangværende overenskomstforhandlinger bliver interessant at følge.

Selvom arbejdsmarkedet således ikke længere sprudler, er der dog grund til at understrege, at der på nuværende tidspunkt ikke er noget, som tyder på en meget hård arbejdsmarkedskrise. Antallet af nye jobannoncer lagt på nettet er faldet betydeligt sammenlignet med samme tid sidste år, men niveauet er fortsat så højt, at det indikerer, at en del virksomheder fortsat er på medarbejderjagt.

Vendingen på arbejdsmarkedet rammer forbruget

At der på nuværende tidspunkt ikke er tale om en dyb krise på arbejdsmarkedet, gør desværre ikke, at det er ligegyldigt, at ledigheden nu stiger. Gennem 2022 var det stærke arbejdsmarked med til at holde en hånd under det private forbrug.

Vi forbrugere kunne lægge flere penge i butikkerne i 2022, da flere af os var i beskæftigelse – inflationen gjorde godt nok, at vi ikke fik det samme i indkøbskurven, som året før, men det kommer til at gøre en forskel, at beskæftigelsesudviklingen nu er vendt, hvorved en del danskere oplever massive fald i indkomsten.

Og det er endda ikke alene de direkte berørte, der kan forventes at reagere, når ledigheden stiger. De, der ikke mister deres job, bliver også mere forsigtige, når ledigheden stiger - så vendingen på arbejdsmarkedet rammer dobbelt.

Den stigende ledighed er da også central, hvis man skal forstå, hvorfor økonomerne forventer recession i år - selvom inflationen faktisk er kraftigt på vej ned, og selvom renter ikke længere for alvor synes at stige.