Bocian: Aldrig er renten blevet hævet så kraftig på så kort tid – og der er mere i vente

I rækken af voldsomme økonomiske begivenhed sniger sidste uges europæiske renteforhøjelse sig måske ikke umiddelbart ind i toppen – der var trods alt tale om en fuldt ud ventet renteforhøjelse – hvorfor selve renteændringen ikke umiddelbart fik stor markedseffekt.

“ Aldrig tidligere har centralbanken hævet renten så kraftigt på så kort tid – og der er endda mere i vente over det kommende halve år

Men at Den Europæiske Centralbank på blot to måneder har hævet den ledende rente i Europa med samlet set 1,25 procentpoint, fortjener nu alligevel lidt opmærksomhed – for det er skelsættende.

Aldrig tidligere har centralbanken hævet renten så kraftigt på så kort tid – og der er endda mere i vente over det kommende halve år.

I mine øjne er det på høje tid, at centralbanken reagerer på den ekstremt høje inflation – men selvom jeg som økonom er overbevist om, at højere renter er en del af den helt nødvendige økonomiske kur mod den høje inflation, så anerkender jeg fuldt ud, at det næppe kan have været en nem beslutning at sende et rentechok gennem de europæiske økonomier.

De europæiske husholdninger bøvler i forvejen med betydelig privatøkonomisk modvind fra den høje inflation. Herhjemme er inflationen målt efter europæiske standarder 9,9 pct. – og selvom vi har en lidt højere inflation end Europa som gennemsnit, så er vi bestemt ikke det eneste land, hvor indbyggerne har svært ved at få enderne til at mødes i privatøkonomien.

Nu får de samme husholdninger så et yderligere gok i hovedet fra højere renter – hvilket i de fleste lande slår fuldt ud i gennem på husholdningerne, da boliglån oftest gives med variabel rente.

Fattige europæere

I Danmark begynder vi i det små at høre historier om familier, der begynder at have svært ved at få råd til basisfornødenheder – men i Danmark er velstandsniveauet i udgangspunktet højt, og de fleste familier evner derfor at tilpasse sig. Sådan er det ikke i alle europæiske lande.

Der kommer til at være rigtigt fattige i Vesteuropa – altså ikke bare noget med relativ fattigdom, absolut fattigdom – og selvom den højere centralbankrente forhåbentligt mindsker risikoen for, at den høje inflation bider sig fast, så er den umiddelbare effekt ikke just rar set fra et privatøkonomisk synspunkt.

Ikke nok med, at vi ser ind i et markant realindkomsttilbageslag – de højere renter sætter også aktivmarkederne voldsomt under pres. I de fleste økonomier er husholdningerne ikke på nuværende tidspunkt i større stil i farezonen for at gå på tvangsauktion med deres boliger.

Huspriserne er fortsat højere end for blot et par år siden, men har man købt bolig inden for det seneste år, begynder det at snerpe til. Når man kombinerer de kraftigt stigende udgifter til varme, el og mad med truende insolvens, tegner der sig ikke just et betryggende billede.

Centralbankernes svære balance

Alt det ved Den Europæiske Centralbank godt – og den står oven i hatten med det fundamentale problem, at økonomierne på tværs af Europa bestemt ikke er ens.

Nogle lande har et væsentligt værre økonomisk udgangspunkt, end vi har her i Danmark. Centralbanken er nødt til at reagere på den høje inflation – men den skal samtidig sikre, at der ikke er lande i Europa, der kommer under et så kraftigt pres, at den folkelige modstand mod eksempelvis euromedlemskab eller europæisk samarbejde eksploderer. Det er derfor en balanceakt.

Om centralbanken evner at balancere, eller om den dratter ned med et hult drøn, må tiden vise. Jeg har indtil videre været bekymret for, om centralbanken i misforstået hensyn til den europæiske sammenhængskraft forsømte sin rolle i kampen mod inflation. Den bekymring er i mine øjne fortsat den dominerende, men risikobilledet begynder at være mere balanceret.

Jeg hører ikke til de økonomer, der mener, at centralbanker alene skal agere i et tomt teoretisk rum. Centralbanker er nødt til at afveje de mange ofte modstridende hensyn – og ECB er også nødt til at sikre, at Europa kan hænge sammen.