“Sådan undgår vi, at ny toptopskat tager al kraft ud af iværksættermotoren”

I Life Science-industrien, som vi danske skatteydere nyder godt af, skal virkningerne af et nyt produkt overgå bivirkningerne for at blive godkendt. Nu introducerer regeringen så toptopskatten, selvom der er stor tvivl om, hvorvidt virkningen overgår bivirkningerne.

En af bivirkningerne for iværksættere og smv’er er, at toptopskatten straffer dem for at skabe vækst, arbejdspladser og skattekroner til velfærdsstaten.

Tillad mig at forklare med et virkelighedsnært eksempel. I iværksættervirksomheder bruger vi ofte warrants, dvs. aktier man kan købe i fremtiden, hvis man stadig er en del af virksomheden, til at tiltrække og holde på dygtige medarbejdere.

I dag er reglerne for brug af warrants under ligningslovens § 7 P (de såkaldte medarbejderaktieordninger) udarbejdet af en embedsmand med en klar lønmodtager synsvinkel, som begrænser brugen og værdien til maks. 10 pct. af en medarbejders årlige løn. Når man ikke kan passe ned i denne lille kasse, bliver værditilvæksten beskattet som lønindkomst.

Udstedelse af warrants betyder udvanding af ejerne, så det er ikke et redskab, der bruges i flæng. Når vi i en bestyrelse tildeler warrants til medarbejdere, forventer vi, at der samtidig er en løntilbageholdenhed fra medarbejderens side, der delvist modsvarer værdien af warrants tildelingen. Det er her, bivirkningen af toptopskatten kommer ind og slår ekstra hårdt.

En medarbejder har accepteret en lavere løn i en årrække, som vil være beskattet lavere end ellers og ofte også under topskatten, og bliver så ramt af toptopskatten det år, hvor warrants bliver udnyttet. En øget skattebyrde fra 40-56 pct. til over 60 pct., og det fordi iværksætteren og virksomheden har haft succes og skabt værdi for Danmark.

Vel vidende, at warrants kun har værdi, hvis virksomheden har haft succes, kunne et simpelt forslag til indarbejdning i den kommende iværksætterstrategi være, at “brugen af warrants i smv’er mindre en fem år gamle beskattes som kapitalindkomst”.

Herved afbøder vi en af bivirkningerne ved toptopskatten og belønner samtidig de iværksættere, der skaber vækst i Danmark.