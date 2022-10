Kommentar | Carsten Valgreen: Er Danmarks største pensionskasse i virkeligheden en hedgefond?

Alle arbejdende danskere er tvunget til at indbetale til ATP – Danmarks største pensionskasse. Det stiller selvfølgelig krav til, at der er indsigt i, hvordan ATP investerer danskernes tvungne opsparing, og hvorfor ATP vælger den investeringsstrategi, de gør.

ATP har porteføljen delt op i to overordnede kasser: de pensionsreserver, som er lovet til os alle sammen, og det akkumulerede ekstra overskud – såkaldte bonusreserver – der skal sikre lidt ekstra smør på brødet. I første halvår tabte ATP ikke mindre end 36 pct. af bonusreserverne, svarende til 57 mia. kr.

Det er et stort tab for en portefølje, som ATP selv beskriver som meget diversificeret. ATP har i en årrække dyrket såkaldt faktorinvestering, som – i teorien – skulle give merafkast og tillade en gearing af porteføljen med højere afkast ift. risiko til følge.

ATP har så i praksis ladet bonusreserverne låne ca. 100 mia. kr. af pensionsreserverne. Lån, som bonusreserveporteføljen er blevet gearet op med, sådan at man kunne sikre højere afkast på sigt. Det var i hvert fald tankegangen. Det virker dermed, som om den akademiske tilgang har lokket ATP til at geare porteføljen en del. Og som første halvår viste, betyder lånegearing en væsentligt højere risiko – og dermed i bedste fald nogle store bump på vejen.

Ellers taber man ikke 36 pct. på seks måneder. En gearet portefølje er reelt det samme som en hedgefond-portefølje. ATP er med andre ord reelt en gearet hedgefond, der satser på, at et sæt af historiske modeller virker.

Det er der ikke noget galt i, hvis pensionsinvestorerne, og den bestyrelse, der er sat til at passe på pengene på deres vegne, er med på idéen. Men det kræver som minimum, at der klart bliver kommunikeret omkring porteføljen. Og at der bliver offentliggjort meget detaljerede risikotal. Det bliver der normalt krævet af en egentlig hedgefond. Hvis man læser ATP’s 2021-regnskab er der side op og side ned om grønne investeringer og esg. Og masser om omkostninger og aktivt ejerskab.

Et kritisk blik

Men det er mere end svært at gennemskue, hvordan ATP reelt investerer.

Og et tab på 36 pct. af bonusreserven er mere, end jeg ville have forventet kunne lade sig gøre på seks måneder, hvor en blandet portefølje af aktier og obligationer godt nok har haft det meget svært – men ikke har tabt 36 pct. Det er trods alt tvangsinddrevne midler, de forvalter, og investorerne kan ikke fyre dem.

Peter Mosbæk, som har haft en lang karriere i den finansielle sektor i Danmark, har skrevet en meget spændende analyse af, hvordan ATP’s portefølje ser ud udefra.

Find den på hans Linkedin-profil, og læs den, hvis du vil have lidt indsigt i, hvad ATP gør med dine penge. Det er anbefalelsesværdigt. Det er prisværdigt, at nogen ser lidt kritisk på den største pensionskasse i Danmark og dens lidt uigennemskuelige investeringsstrategi.