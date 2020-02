Steen Bocian: Corona - grund til panik eller er det en storm i et glas vand?

Dagens Børsen er dedikeret til de økonomiske og finansielle konsekvenser af coronaudbruddet. Det er en svær øvelse at lave en balanceret gennemgang af, hvilken betydning corona har og får. Der er en risiko for, at effekterne bliver meget store – men vi må også sige, at tidligere epidemiske udbrud ikke har haft andet end meget midlertidige effekter på den økonomiske aktivitet og finansmarkederne. Så skal vi gå i panik? – eller skal vi bare købe aktier, hver gang de falder et nøk i forventningen om, at det hele driver over om lidt?Der er på nuværende tidspunkt er der ingen tvivl om, at effekterne af corona er større, end effekterne af Sars var for lidt over 15 år siden. Kinas økonomiske betydning er simpelthen meget større i dag - og dertil kommer, at sygdommens udbredelse også er større.Men får sundhedsmyndighederne forholdsvis hurtigt kontrol over situationen, så kan de økonomiske effekter alligevel godt vise sig at være ret begrænsede og i hvert fald midlertidige. Kigger vi på antallet af sygdomsudbud er udviklingen ikke længere eksponentiel - hvilket er godt nyt. Til gengæld er det bekymrende, at vi ser et stigende antal tilfælde uden for Kina, og hvor det er svært at knytte direkte forbindelse til Kina.Mandagens kursfald viser, at corona nu er blevet et stort tema i aktiemarkedet. Men vi må ikke glemme, at aktiekurserne trods kursfaldet mandag fortsat er højere end for tre uger siden. En del af forklaringen på det kraftige kursfald mandag er det simple faktum, at aktiekurserne var steget kraftigt på meget kort tid trods corona.Helt grundlæggende er juryen fortsat ude med hensyn til, hvor bekymrede vi bør være. Jeg hælder personligt nok til at være forholdsvis ubekymret - du kan eventuelt læse min leder om emnet her . Men selvom jeg er forsigtig optimist, kan det nu alligevel godt blive grimt på finansmarkederne de kommende uger. Jeg tror ikke, at vi har set bunden på den helt korte bane. I den forbindelse må vi altså ikke glemme, at aktierne bestemt ikke er billige i øjeblikket, så der er uanset hvad ikke et kæmpepotentiale for stigende aktiekurser.Den forgangne uge har til gengæld budt på godt nyt fra overenskomstforhandlingerne. I starten af februar fik vi det første gennembrudsforlig på minimallønsområdet, og lørdag kunne DI og 3F transport følge trop med det første gennembrudsforlig på normallønsområdet.Hvor det på minimallønsområdet er svært at sige, hvorvidt en overenskomst er dyr eller billig, da lønnen i sidste ende skal forhandles lokalt, så giver transportoverenskomsten os en mere sikker indikation på, om lønvæksten er på vej op eller ned.Ud fra transportoverenskomsten er der ingen tvivl. Den nominelle lønvækst er på vej op. I den gamle overenskomst steg lønnen med 2,5 kr. fra 2018 til 2019. I den nye overenskomst er lønvæksten på 3,2 kr. om året de to første år. Dertil kommer, at fritvalgsordningen styrkes i et hurtigere tempo end i den tidligere overenskomst. Fra 2018 til 2019 steg indbetalingen til fritvalgsordningen med 0,6 pct.point. I den nye er stigningstakten sat op til 1 pct.point om året.At overenskomsten på transportområdet blev dyrere end ved OK17 stemmer også fint overens med det billede, som overenskomsten på industriens område tegnede.De seneste løntal fra DA viste en lønvækst på i størrelsesordenen 2,5 pct. Jeg ville ikke være overrasket, hvis vi kravler op i nærheden og måske over 3 pct. i løbet af det kommende år. Men da 80 pct. at arbejdsmarkedet er minimallønsområde, afhænger det ganske meget af konjunkturerne.Den helt store dagsorden i dansk økonomi er klimadagsordenen, eller spørgsmålet om, hvordan vi når 70 pct. målsætningen allerede i 2030. For en uge siden efterlyste jeg på lederplan , at vi turde tage den svære klimasamtale, hvor vi rent faktisk tør diskutere, hvordan vi i praksis kan nå målsætningen – samtidig med at vi ærligt tør sige, at det her ikke bliver en gratis omgang.Hvad angår den sidste del – så skulle man næsten tro, at klimaminister Dan Jørgensen (S) havde læst min leder – for i mandagens Børsen var han noget mere åben og ærligt end , hvad regeringen hidtil har haft været. Det her bliver ikke en gratis omgang.Hvis vi skal nå målet med færrest mulige omkostninger, så er CO2-afgifter helt sikkert en del af løsningen. Kraka offentliggjorde i den forbindelse i weekenden et interessant forslag til, hvordan man konkret kan indrette en CO2-afgift, så forvridningerne bliver så små som mulige. Læs deres konkrete forslag her. Jeg føler mig ikke overbevist om, at en CO2-afgift kan stå alene, når kravet til omstillingstempoet er så højt, som det er. En vindmøllepark tager 7-8 år fra tanke til strøm - og biler, der købes i dag kører også på vejene i 2030. Så det skal gå ekstremt stærkt. Kraka tager kun i begrænset grad stilling til de kortsigtede omstillingsomkostninger - og at vi aktuelt teknisk set kun ved, hvordan vi når i mål med at reducere CO2-udledningen med 60-65 pct. adresseres ikke rigtigt i rapporten.Men trods det forbehold er det et vigtigt indspark i debatten særligt med fokus på, hvordan vi når 2050-målsætningen om CO2-neutralitet. For her kommer CO2-afgifter i mine øjne til at være det helt afgørende værktøj. Ellers bliver det i hvert fald meget dyrt at nå i mål.