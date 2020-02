Lars Tvede: Forbrændingsøkonomien går nu på hæld. Hvad betyder det for himmel og jord?

"Lad mig sige med det samme, at den CO2, der udledes til atmosfæren, med overvældende sandsynlighed alligevel ville ende der på et tidspunkt"







Men hvorfor har Marchettis Lov været i kraft? Indtil for ganske nyligt var det ikke fordi, man ønskede at reducere CO2-udledningerne, men i stedet simpelthen fordi brændstof med mindre kulstof var mere praktisk og mobilt, samtidig med at det udledte mindst sod. Imens der er umådeligt meget kulstof per brintenhed (og energienhed) i træ, er der mindre i kul, endnu mindre i olie, og meget lidt i naturgas:



I træ er der ca. 10 kulstofatomer per brintatom

I kul er der ca. 2 kulstofatomer per brintatom

I olie er der ca. 0,5 kulstofatomer per brintatom

I naturgas er der ca. 0,25 kulstofatomer per brintatom.

Til trods for Marchettis Lov er vores CO2-udledninger steget, men det skyldes, at det samlede globale energiforbrug er vokset voldsomt.



Svingende CO2-koncentrationer



CO2-koncentrationerne er i øvrigt svinget ekstremt gennem klodens historie. De præcise niveauer gennem tiderne er noget usikre, så de tal, jeg bringer nedenfor, skal tages med det betydelige forbehold – de er udbredte estimater; ikke nagelfaste data.



Vi kan starte med, at man i den såkaldte Kambrium-periode for ca. 5-600 mio. år siden (og hvor livets mangfoldighed i øvrigt voksede voldsomt i den såkaldte "kambriske eksplosion"), formentlig havde CO2-udsving mellem 0,45 og 0,70 pct. i atmosfæren.



Senere, i kultiden for ca. 300-360 mio. år siden, faldt CO2-koncentrationen hen ved 97 pct. og nåede et ekstremt lavpunkt på ca. 0,018 pct. Det kan selvsagt lyde paradoksalt, at det så blev kaldt "kultiden", men årsagen hertil er, at der her blev lavet meget store kulstofaflejringer i undergrunden.



Bagefter – i Perm-perioden - blev atmosfærens CO2-koncentration ca. 15-doblet til omkring 0,28 pct., hvor den lå for omkring 150 mio. år siden.



Derefter faldt den jævnt og støt og nåede et nyt lavpunkt i nyere tid på kun 0,025 pct., hvorefter den grundet den menneskelige forbrændingsøkonomi (og afskovning, mm.) nu er steget til 0,04 pct. Disse 0,04 pct. er så ca. 60 pct. højere end før industrialiseringen men kun ca. 1/10 af, hvad den var i Perm-perioden og omkring 1/20 af kulminationen i Kambrium-perioden.



To vigtige effekter



Stigende CO2-koncentration har to vigtige effekter. Den første, som alle taler om, er en opvarmning af atmosfæren. Denne er imidlertid meget svær at kvantificere, da atmosfære påvirkes af et hav af andre faktorer. Så stærke er de naturlige fænomener i øvrigt, at de globale temperaturer den sidste 450.000 år har haft gentagende og relativt cykliske naturlige globale temperaturvariationer på ca. 13 grader.



Jeps, 13 grader.



Den anden effekt af CO2-udledning er, at planter vokser hurtigere, hvilket let kan testes, da det allerede er udbredt praksis at pumpe CO2 ind i drivhuse. De fleste af vores planter reagerer voldsomt på sådanne CO2-tilskud og har et typisk vækstoptimum på ca. 0,08 – 0,12 pct. CO2, svarende til 2-3 gange det aktuelle CO2-niveau i atmosfæren. CO2-udledning gør altså verden grønnere.



Hvor topper den menneskeskabte stigning i CO2?



At dømme ud fra Marchettis Lov skulle vi se en udfasning af CO2-udledning over de næste 150 år. Imidlertid omhandler denne lov rimeligvis, hvad der sker i forbrændingsøkonomien, og vi er nu godt i gang med helt andre energiformer, som loven ikke vedrører.



Vind, eksempelvis. I 1980'erne kostede strøm fra vindmøller 50-60 cent per kilowatt time, men nu er vi nede på ca. 4 cent i gode lokationer (når man ikke medregner økonomiske støtteordninger), og vi kan ikke udelukke 1 cent per kilowatt time omkring år 2030. Det er ca. 98 pct. prisfald på 50 år!



For solpaneler er historien endnu bedre. Her er prisen siden 80'erne faldet ca. 99 pct., og med ny såkaldt quantum dot teknologi kan den måske yderligere nedbringes 2/3 fra, hvor den er nu. Er særligt interessant form for solenergi er i øvrigt den bygningsintegrerede, såsom tagsten, der er solfangere.



Elbiler, sol og vind er en god kombination



Sol og vind er imidlertid ustabile energikilder, hvorfor de fungerer bedst, hvis man lokalt har gode metoder til at opbevare energi. Dette kan man bl.a. gøre ved at pumpe vand op i dæmninger, når der er energioverskud, men dem er der slet ikke nok af.



Her kan udbredelse af elbiler imidlertid blive nyttigt, for med et "smart grid" kan man primært tanke el-bilerne op med strøm, når den er i overskud, og – måske vigtigere - i øvrigt bruge batterier fra aflagte elbiler som buffer i den overordnede strømforsyning.



Elbiler er imidlertid typisk ca. 300 kilo tungere end tilsvarende biler med forbrændingsmotorer, så det svarer lidt til at køre rundt med fire ekstra passagerer. Blandt andet derfor giver det ingen økonomisk eller miljømæssig mening at udbrede dem hurtigere, end man kan udbrede rene strømkilder. En elbil, der får strømmen fra et kulkraftværk, giver ingen mening.



I øvrigt stiger elbilers kilometer-per-opladning ca. 15 pct. årligt og bør omkring 2025 nå op på ca. 800 kilometers rækkevidde, hvilket kan få elbilmarkedet til at eksplodere. Parallelt skal der selvsagt opstilles nok ladestationer, ligesom opladningstiden skal nedbringes, men dette er på vej.



Så her taler vi om el-teknologier, men sol og vind tager imidlertid meget plads, og der er absolut ingen udsigt til, at man kan levere al verdens energi alene med det uden at ødelægge vores landskaber i massivt omfang. For at sætte det i perspektiv, beregnede serie-iværksætteren Saul Griffith i 2009, at hvis vi over en periode på 25 år skulle omstille 80 pct. af verdens energiforbrug til sol og vind, kunne det (med moderne ydelsestal) f.eks. kræve 120.000 kvadratkilometer (ja, kilometer) solpaneler plus 800.000 kæmpevindmøller – anlæg, som tilsammen ville fylde enormt, og som i øvrigt ville have begrænset levetid og derfor skulle udskiftes jævnligt. Vi skulle altså vitterligt plastre vores natur til med disse gigantiske anlæg.



Til sammenligning leverer et enkelt atomkraftanlæg typisk den samme energimængde som 1000 kæmpevindmøller eller 120.000 kvadratmeter solpaneler.



Atomkraft er nødvendigt



Apropos atomkraft: Menneskeheden kan efter min mening absolut ikke afvikle forbrændingsøkonomien uden at få betydelig hjælp fra atomkraft. Her er der imidlertid en rivende teknologisk udvikling, og mit personlige bedste gæt er, at størstedelen af verdens energi ved udgangen af dette århundrede leveres fra ren og sikker atomkraft.



Og hvor topper CO2-koncentrationerne? For at give et bud, kan vi overveje tre faktorer:



Marchettis Lov



Det forhold, at vi siden 1980 har set en de-kobling mellem bnp-udvikling og energiforbrug i moderne økonomier: Vi kan i dag blive rigere uden at forøge vort energiforbrug

Innovationen inden for sol, vind og atomkraft, mm.

Ud fra dette vil jeg gætte på, at CO2-koncentrationerne topper ved nogle af IPCC's lavere scenarier, som er på ca. 0,05- 0,06 pct.



Hvad sker efterfølgende?



Den aktuelle videnskabelige konsensus er, at mellem 65 pct. og 80 pct. af det tilførte opløses i havet i løbet af 20–200 år, imens resten forbliver der en del længere.



Når den menneskelige forbrændingsalder gradvist udrinder over de næste 100-150 år, vil CO2-koncentrationerne altså relativt hurtigt falde tilbage imod de førindustrielle niveauer, men de vil ikke nå dem helt. Om en smule højere CO2-koncentration på sigt så er en god eller en dårlig ting, er svært at vide. Personligt hælder jeg mest til, at det er godt. I øvrigt er metan også en drivhusgas, men dens gennemsnitlige levetid i atmosfæren er kun ca. 12 år.



Meget af dette kommer fra landbrugenes dyreproduktion, men hvis dette, som jeg personligt forventer, i dette århundrede stort set helt omlægges til præcisionsforgæret køderstatning samt såkaldt cultured meat, som vokser i ståltanke i stedet for på dyr, vil metankoncentrationerne i luften styrtdykke.

