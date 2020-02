Steen Bocian: Udsigt til højere lønvækst

Søndag lykkedes det CO-industri og DI at lande et overenskomstforlig på industriens område. Det er helt efter bogen, at industrien trækker først i overenskomstforhandlingerne – industrien er direkte konkurrenceudsat, og det er derfor afgørende, at den samlede ramme for overenskomsten er afstemt efter, hvad der er plads til i forhold til den globale konkurrence.Industriens område er dog også et mindstelønområde.Det betyder, at store dele af løndannelsen er decentraliseret. I stedet for, at man forhandler en fælles lønvækst ved det centrale forhandlingsbord, forhandles der på løn på virksomhedsniveau.Den decentrale løndannelse sikrer, at lønudviklingen er afstemt efter den enkelte virksomheds konkurrencesituation – der kan være meget stor forskel på tværs af de ca. 6000 virksomheder, som overenskomsten dækker.Det er dermed svært at sige noget sikkert om, hvor dyr eller god overenskomsten blev.Selvom lønnen ikke er fastlagt i industriforliget, så giver forliget dog et fingerpeg om, hvilken vej vinden bærer. Mindstebetalingssatserne hæves med 2,5 kr. om året – hvilket isoleret set svarer til en lønvækst på 2,1 pct.Hertil kommer, at indbetalingen på fritvalgslønkontoen hæves med 1 procentpoint, hvert af de tre år overenskomsten dækker. Fritvalgslønkontoen kan udbetales som løn, pension eller fritid – men uanset hvordan man vælger at få pengene udbetalt, så er det lønkroner.Dermed ender lønvæksten på i størrelsesordenen 3,1 pct. Hertil kommer nogle af overenskomstens øvrige elementer, så som en længere periode med løn under sygdom og mere øremærket barsel til mænd. Så et ikke helt skævt bud er, at lønvæksten over de kommende år kommer til at ligge på i størrelsesordenen 3,25 til 3,5 pct. – men det er klart, at ikke alle får glæde af f.eks. øget løn under barsel.Samlet ender lønvæksten trods det noget højere, end hvad vi har haft set de seneste år – hvor lønnen i industrien er steget med ca. 2,5 pct. om året. Men der er mange usikkerhedsfaktorer i ovenstående regnestykke – så tag det alene som en strømpil.Uanset hvor vi præcis lander – så er der to ting, som synes ret sikre. Overenskomsten blev dyrere/bedre i år, end da der blev indgået overenskomst i 2017 – og reallønsvæksten ser ud til at blive endog meget fin over de kommende år. Inflationen er aktuelt under 1 pct. om året – og hvis lønnen stiger med 3,25 pct., så er der tale om en meget fin stigning i købekraften for den enkelte medarbejder.Claus Jensen, formanden i Dansk Metal havde derfor bestemt noget at smile af søndag, men som altid er et forlig et udtryk for at begge parter bøjer sig mod hinanden. Læs også min leder om industriforliget . Det er værd at fejre, når den danske model viser sig fra sin smukkeste side.Umiddelbart er der ikke grund til at tro, at virksomhedernes konkurrenceevne skulle blive undermineret af den noget dyrere overenskomst, hvis den ellers bliver stemt hjem blandt fagforeningerne medlemmer (der er fortsat langt i mål i forhold til OK20) – men det er klart, at den konklusion kan blive ændret, hvis verdensøkonomien af den ene eller anden grund går i stå.En af de aktuelle globale økonomiske usikkerhedsfaktorer er udbruddet af coronavirus og spredningen af samme. Det er nu hævet over enhver tvivl, at epidemien får økonomiske konsekvenser globalt. Den kinesiske økonomi er i dag verdens næststørste – og produktionen er stoppet i flere dele af Kina.Den lavere økonomiske aktivitet i Kina påvirker hele verdensøkonomien.For det første falder den kinesiske efterspørgsel efter produkter produceret i resten af verden – men vigtigere, så er Kina i dag en integreret del af de globale forsyningskæder. Det betyder konkret, at produktionen i resten af verden rammes af, at der ikke længere er adgang til de kinesiske produkter. Samtidig giver produktionsstoppet i Kina de globale logistikvirksomheder udfordringer , da varer ikke i samme omfang skal transporteres til og fra Kina, og da containere risikerer at hobe sig op i Kina.Selvom den økonomiske effekt bliver mærkbar, så giver sygdomsudbrud sjældent anledning til en decideret økonomisk krise – så skal vi i hvert fald ret langt tilbage i tid. Det mest sandsynlige er, at situationen på et eller andet tidspunkt kommer under kontrol. Når det sker, vil produktionen stige – og i en periode vil produktionen være højere end normalt, da en del af det tabte skal genindhentes.Men selvom produktionen i en periode vil være højere end normalt, vil man ikke kunne indhente hele produktionsefterslæbet – så samlet set vil corona trække den globale vækst ned i år – men det er sandsynligvis en midlertidig effekt, og bør derfor ikke anledning til stor økonomisk panik.Vi har da også set markederne tage epidemien med ophøjet ro. Der er større udsving i markederne end normalt – men det er ikke sådan, at f.eks. aktiemarkedet er faldet markant, som vi ellers ofte ser, når usikkerheden stiger.