Kronik: Tænk strategi på en ny måde – "Det er en illusion at tro, at vi kan regne fremtiden ud i en 5-års plan"

Af Nils Smed , iværksætter og design partner , Kirk , Hatch and Bloom , og Oliver Vassard , partner , 1508 A/S

Verden ændrer sig hurtigere end nogensinde før. Det er en illusion at tro, at vi kan regne fremtiden ud i en 5-års plan. Ofte agerer vi efter, hvad der er planlagt, og ignorerer hvad der er behov for.



Vi vil vise, hvordan du kan arbejde med strategi...