Børsen mener: Den danske model viser atter sin styrke

Søndag viste den danske model sig fra sin smukkeste side. Efter et intenst forhandlingsforløb evnede CO-industri og Dansk Industri (DI) at indgå overenskomst på industriens område.



Industrien er et mindstelønsområde. Det betyder, at lønnen forhandles på virksomhedsniveau. De centrale elementer i overenskomsten handler derfor om meget andet end løn. Hovedpunkterne i industriforliget var, at beløbet indsat på fritvalgslønkontoen hæves fra 4 pct. til 7 pct. over de kommende tre år. At man kan få fuld løn under sygdom fem uger mere end tidligere - og at den øremærkede barsel til mænd udvides fra fem til otte uger.



Vi ved ikke om den øremærkede barsel blev båret ind i forhandlingslokalet af lønmodtager- eller arbejdsgiversiden, men Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI, argumenterede allerede i efteråret for øremærket barsel til mænd. At det nu omsættes til praksis, er glædeligt. Øremærket barsel til mænd er en af de mest direkte veje til at fremme ligestillingen på arbejdsmarkedet - hvilket der desværre fortsat er behov for trods mange år med gode intentioner.



I tillæg hertil er det aftalt, at mindstelønnen hæves med 2,5 kr. årligt, svarende til en lønvækst på 2,1 pct. De 2,1 pct. er dog ikke udtryk for overenskomstens samlede lønvækst. Lønnen forhandles som nævnt på den enkelte virksomhed under hensyntagen til virksomhedens konkurrencesituation. Dertil kommer, at fritvalgslønkontoen og mange af de andre elementer i overenskomsten også er helt reelle lønkroner.



Der er dog et signal i, at stigningen i mindstebetalingen og fritvalgslønkontoen er højere i dette års overenskomst end ved overenskomsten i 2017. Både Lars Sandahl Sørensen og Claus Jensen, formand for Dansk Metal, understregede da også, at dette ikke er en kriseoverenskomst.



Om overenskomsten er ansvarlig, må tiden vise. Hvis verdensøkonomien er på vej ind i en krise, kan det vise sig at have været en dyr omgang - men en stor del af den bekymring kan imødegås på virksomhedsniveau, hvor man løbende tilpasser sig økonomiens tilstand. Industriforliget er endnu et bevis på, hvor godt det danske arbejdsmarked fungerer, når vi lytter til hinanden. Der er givetvis blevet givet og taget ved forhandlingsbordet, men der har på begge sider af bordet været en anerkendelse af, at det tjener det danske samfund bedst, når arbejdsmarkedets parter evner at tale sig til rette uden politisk indblanding.



Selvom industriforliget er af stor betydning, er risikoen for storkonflikt ikke forduftet. Næste udfordring bliver at få et gennembrudsforlig på normallønsområdet. Normallønsområdet dækker kun ca. 20 pct. af arbejdsmarkedet - men her forhandles lønnen til gengæld centralt.



Dertil kommer, at forliget også skal til afstemning blandt medlemmerne på både lønmodtager- og arbejdsgiverside. Det sker først senere på foråret, når vi forhåbentligt har en fuld overenskomst. Her er der særligt en risiko for, at lønmodtagersiden stemmer overenskomsten ned. Der er stærke kræfter i fagbevægelsen, som ønsker konflikt. Det så vi tydeligt i 2017, hvor urafstemningen blev overraskende tæt på baggrund af reel misinformation fra dele af baglandet i 3F. Lad os håbe at både lønmodtagere og arbejdsgivere forstår at forklare sig bedre denne gang, så vi undgår en tilsvarende situation.