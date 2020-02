Lars Tvede: Syntetisk biologi vil revolutionere fremtidig helbredelse

"En af de mest kreative nye idéer er at omprogrammere bakterier, så de specifikt finder vej til en tumor, derefter dør og frigiver deres indhold i tumoren, hvilket hjælper immunforsvaret med at bekæmpe den​"

I 2015 annoncerede tidligere præsident Jimmy Carter, at han havde en modermærkekræft, der havde spredt sig til hans lever og hjerne. Denne kræftform er traditionelt en af de farligste, og har den spredt sig, har det normalt betydet sikker død. Men i dag – fem år senere – lever Carter stadig og er uden symptomer på kræft. Så hvordan er det muligt?Det er muligt, fordi han først fik lokal strålebehandling for at beskadige nogle af kræftcellerne, hvilket er normalt og kan forsinke udviklingen af kræft. Derefter – og nu kommer det – fik han indsprøjtninger med immunterapien Pembrolizumab, der forhindrer kræftcellerne i at blokere immunsystemet. Denne efterbehandling gjorde, at hans egen krop kunne bekæmpe kræften, ligesom menneskekroppe jo normalt bekæmper diverse infektioner.Medicin bliver så at sige levende, og metoden til at opnå dette kaldes syntetisk biologi.Stamceller er levende og kan bruges i denne henseende. Stamceller er celler, der så at sige endnu ikke har besluttet, hvad de skal blive til. Så længe kimen til f.eks. et menneske kun består af få hundrede såkaldte "embryoniske" celler, er disse alle stamceller, hvilket betyder, at de alle er uden nogen form for specialisering. Senere, når antallet af celler vokser yderligere, specialiseres disse imidlertid og bliver til eksempelvis dele af muskelvæv, knogler, osv.Man har længe vidst, at hvis stamceller indsprøjtes et sted i kroppen, kan de tage bestik af situationen og specialisere sig på samme måde som de umiddelbart omgivende celler. Indtil for 14 år siden var dette imidlertid mest en teoretisk mulighed, men i 2006 opdagede forskeren Shinya Yamanaka imidlertid, at specialiserede celler i voksne organismer kan omprogrammeres, så de minder om stamceller igen. Og det er ovenikøbet relativt simpelt at få dem til det. Den opdagelse resulterede i en Nobelpris til Yamanaka. Og i nye behandlingsformer.Idéen med en stamcellebehandling f.eks. i knæet er følgende:​​​​​​​​(1) Man tager celler fra et tidligt embryo eller reprogrammerer – efter Yamanakas principper – patientens egne celler tilbage til stamcelletilstand.(2) Derefter guider man cellerne igennem en udvikling, der minder om den, de normalt ville gennemgå i forbindelse med fosterudviklingen. Det gør man ved at bruge forskellige vækstfaktorer, hormoner, signaleringsmolekyler osv.(3) Alt efter organet, kan det også være nødvendigt at inkludere en slags støbeform, som kan laves med eksempelvis en 3D-printer. Her opformeres de i givet fald.(4) Derefter transplanterer man vævet ind i patienten.Det er i hvert fald idéen: Udover knoglemarvstransplantationer til kræftramte, er den her teknologi stadig kun i sin tidlige vorden.Men der findes en parallel, der faktisk allerede er i brug: Anvendelse af celler der blandt andet kan lave nye muskelceller, fedtceller, bindevævsceller, osv. (mesenchymale stamceller) til at hele skader. Disse sprøjter man så ind i et behandlingssted såsom et knæ med en sportsskade. Dette praktiseres nu mange steder – også i Danmark. Tidlige studier tyder på, at det ofte hjælper, selvom det er uklart, om det er fordi, cellerne selv erstatter det ødelagte, eller om de blot producerer molekyler, der fremmer helingsprocessen. Hvad, der under alle omstændigheder står klart, er, at stamcelleterapi vil være et stort og spændende vækstområde.Lad mig lige vende tilbage til Carters kræftbehandling, hvor man jo brugte kroppens egne immunceller til at dræbe cancerceller. Han er selvsagt ikke den eneste, der er blevet helbredt med immunterapi. Eksempelvis er en af mine venner i Schweiz, der havde lungekræft, blevet helbredt med nogle få indsprøjtninger med en eksperimentel immunterapi. Dette var i øvrigt – modsat kemoterapi – helt uden bivirkninger for ham.Immunterapi kan i dag gøres på forskellige måder. En er at identificere celledræbende T-celler (som er en slags hvide blodlegemer), der går til angreb på patientens kræftceller. Man isolerer disse fra kræftceller og opformerer en masse af dem uden for kroppen, hvorefter de sprøjtes ind igen.En mere avanceret form for immunterapi er at udvikle nye hvide blodlegemer, der er "specialbyggede" til at angribe netop de relevante kræftceller i den specifikke person.Man kan også udvikle kunstige receptorer, der automatisk binder sig til nogle specifikke proteiner, som kun findes på netop de relevante kræftcellers overflade, hvorefter de tiltrækker T-celler, der dræber dem. Det svarer lidt til at pege på et bombemål med en laserstråle, hvorefter der sendes et missil imod det.En af udfordringerne ved alle disse metoder har dog været. at de hidtil kun har fungeret på visse kræftformer og specielt på dem, hvor kræftcellerne er lette at komme til for biologiske dræbere, såsom blodkræft. Ligeledes krævede det en helt individuel tilpasning til hver patient og var derfor umådelig dyrt. For et par uger siden offentliggjorde en række forskere imidlertid i bladet Nature Immunology, at de tilfældigt under søgning efter noget andet havde opdaget en hidtil ukendt mekanisme ved T-cellers funktion. Denne sandsynliggjorde, at der kan laves standardkure for alle mennesker og for en lang række kræftformer. Kræftbekæmpelsens masseproducerede folkevogn øjnes altså i horisonten.Hittepåsomheden inden for levende medicinering stopper imidlertid slet ikke dér. En af de mest kreative nye idéer er at omprogrammere bakterier, så de specifikt finder vej til en tumor og derefter dør og frigiver deres indhold i tumoren, hvilket hjælper immunforsvaret med at bekæmpe den.Dette koncept er et element i det, man kalder syntetisk biologi, hvor man med genetisk ingeniørarbejder skaber helt nye arter til dedikerede formål.Her bruger man eksempelvis bakterien E.coli, som man så simplificerer ved først at fjerne alle elementer i dets dna, som det faktisk ikke har brug for, hvorefter man udvikler programmeringsmoduler, som man kan indsætte for at ændre dele af dets funktion. Tænk på det som en smartphone med en ap store med forskellige apps, der kan tilføjes. Bortset fra at den er meget mindre – og i live!Når syntetisk biologi for alvor tager fart, er applikationerne endeløse – også inden for sygepleje. Når kroppen er syg eller beskadiget, vil lægevidenskaben således i stigende grad kunne sammenstykke levende celler, der for eksempel virker som målrettede kræftcelle-dræbere, biologisk støttemateriale, kunstige organer og meget mere.Disse helbredelsesformer starter som rasende dyre og meget famlende, men vil med tiden udvikle sig til stadig mere præcise og økonomisk overkommelige redskaber. Samtidig vil de have langt færre bivirkninger end typiske traditionelle medicinformer.Lad os sammen give en kæmpe anerkendelse til alle de forskere og udviklere, der nu arbejder på at skabe denne revolution.