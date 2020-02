Steen Bocian: Udbruddet af coronavirus dræber næppe opsvinget

Udbruddet af coronavirus har været de seneste ugers helt store økonomiske og finansielle tema. Ret beset er der ingen, som kan påstå at kende de fulde konsekvenser af sygdomsudbruddet – så indtil videre er der alene tale om mere eller mindre kvalificerede gæt fra analytikere og iagttagere.Tidligere epidemiske sygdomsudbrud som eksempelvis SARS har ikke haft store blivende økonomiske effekter, men globaliseringen gør, at risikoen for, at smitten spredes, er steget, og dermed risikerer vi også, at de økonomiske følgevirkninger bliver større, end hvad vi få i forbindelse med SARS for lidt mere end 15 år siden.Dertil kommer, at Kinas økonomiske betydning er steget betydeligt siden udbruddet af SARS for lidt over 15 år siden. Det betyder, at et produktionsstop i Kina i dag har langt større effekt på verdensøkonomien, end tilfældet var med SARS.Men at lægge opsvinget i USA, eller det i forvejen vingeskudte opsving i Europa, i graven som følge alene af udbruddet af coronavirus er nok at forsøge at konkludere en postgang for tidligt.Selvom der er mange smittede og selvom antallet af døde er både tragisk og bekymrende, så taler vi fortsat om ganske små tal i en global kontekst.Der er ingen tvivl om, at den kinesiske økonomi er blevet sat på pause, men hvis faren driver forholdsvis hurtigt over (inden for et par måneder), så kan der meget vel komme en økonomisk rekyleffekt.Vi udsætter forbrug og investeringer, når vi er usikre, men købekraften forsvinder jo ikke nødvendigvis.Dertil kommer, at man jo også fra myndighedernes side forsøger at mindske risikoen for, at vi går fra sundhedskrise til økonomisk krise.I Kina har centralbanken allerede reageret ved at sætte renten ned – og ved at tilføre markedet likviditet – og det var da også et af de store samtaleemner op til den amerikanske centralbanks rentemøde i sidste uge.Den amerikanske centralbank valgte at holde renten uændret, men hvis det viser sig, at de økonomiske og finansielle konsekvenser af udbruddet af coronaudbruddet vokser sig større end, hvad vi aktuelt tror, at vi ved, vil centralbankerne i både USA og Europa reagere ved at lempe pengepolitikken.Da det er så svært at sige noget sikkert om, hvad der kommer til at ske, har de finansielle markeder vanen tro reageret ved at sende risikopræmierne op helt generelt. Investorerne søger i ly.Det betyder lavere markedsrenter, hvilket danske boligejere er blandt de mange, der isoleret set får glæde af. Men det sker altså på en skidt baggrund.Hvis økonomierne for alvor rammes, kan det godt være, at man som boligejer i Danmark kan glæde sig over, at den månedlige ydelse på lånet er faldet lidt, men det kan vise sig at være en ringe trøst, hvis man samtidig har mistet sit job.Ud over at obligationskurserne stiger (renterne falder), så stiger prisen på guld og dollar rent reflektorisk, når investorerne bliver bekymrede for fremtiden.Til gengæld falder aktiekurserne – hvilket vi tydeligt så mandag, da det kinesiske marked åbnede for første gang i over en uge. Det kinesiske marked skulle fra markedsstart indhente det fald, som vi i resten af verden havde set spredt ud over mange dage.Det kinesiske marked faldt følgelig med 8 pct. – men der var ingen afsmittende effekter på markederne i Europa eller USA. Kursfaldet mandag bør derfor ikke give anledning til ekstraordinær finansiel bekymring.Som nævnt indledningsvist er der ingen, der ved, hvordan situationen kommer til at udvikle sig – måske er de store kursfald en købsmulighed – men der er ingen garantier.De finansielle markeder er dyrt prissatte, og hvis sygdomsudbruddet ikke kan inddæmmes, kan det sagtens være, at markedet skal længere ned – og blive der gennem en længere periode. Det er ikke kun fordi, investorerne er hysteriske kællinger, at aktiekurserne trykkes ned. Det skyldes en meget reel bekymring.De finansielle eksperter er langt fra enige – min tidligere chef, hvilket dog ikke skal ligge ham til last, Carsten Valgreen, som i dag er uafhængig rådgiver, mener i dagens avis, at man skal være varsom med at overdrive de økonomiske og finansielle konsekvenser af sygdommen – jeg tenderer til at være enig.Men jeg har dog også stor respekt for Mohamed El-Arian, som slår en noget mere bekymret tone an i Financial Times . El-Erian er tidligere topchef i Pimco en af de helt store globale investorer.El-Erians bekymringer er dog i mine øjne mere af strukturel karakter – og siger dermed måske mindre om de isolerede effekter af udbruddet af coronavirus – til gengæld tydeliggør El-Erian, hvor skrøbeligt det finansielle korthus er bygget. Du kan også vælge at kigge med i vores lille forklaringsvideo . Jeg beklager valget af hovedperson – men mine skarpe kolleger Emilie Sandbye, Anders Kongstad, Mie Hvidkjær og Aslak Kelkka fortjener stor ros for, at det alligevel er lykkedes at få videoen til at se professionel ud.Som videoen slutter af med at konkludere, så kommer vi her på Børsen til at følge udviklingen tæt – så læs med over den kommende tid.Du kan abonnere gratis på mit faste nyhedsbrev om perspektiver på samfundsøkonomien ved at tilmelde dig her:!-->!-->