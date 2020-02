Lars Tvede: Mennesker søger prestige. Men vejen til det vil diversificeres

Alle mennesker ønsker agtelse og i øvrigt ikke mindst undertegnede klummeskriver. Vi ønsker eksempelvis ofte, at andre giver os respekt eller beundring – eller i det mindste almindelig anerkendelse for noget af det, vi gør. I sin banebrydende bog The Theory of Moral Sentiments fra 1759 slog Adam Smith meget af dette sammen under fællesnævneren "sympati". Vi vil gerne have andres sympati, forklarede han.



Prestige er en del af Smiths' "sympati", og det er der penge i. Masser af brandingstrategi taler således netop til køberens ønske om prestige. Mode, luksus og premiumprodukter byder på mange eksempler, men sociale medier er også prestigemaskiner. Hvor mange venner har du, hvem er de, og hvor mange likes får dine opslag?



Imidlertid ændres de dominerende opfattelser af prestige over tid. Der var ingen sociale medier i stenalderen, og mon ikke mænds prestige dengang oftest kom fra evner som jæger og kriger – altså fra effektiv udøvelse af vold? Og mon ikke kvinders primært kom fra evne til at føde og passe mange børn?



Det vil jeg tro, men en voldelig mand med syv børn klinger ikke særlig prestigefyldt i det moderne samfund.



Prestige ændrer sig



Jo, tiderne skifter. I lange perioder efter stenalderen var den suverænt største kilde til prestige at associeres med landets enevældige leder, om det så var en stormogul, konge eller kejser. Finest var det selvsagt at være herskeren selv, men dernæst kom dennes familie og venner – i nævnte rækkefølge.



Vedrørende venskab med de kongelige kappedes de forskellige grene af adelen, som kunne have forskellige opfattelser af hinandens prestige. Visse var uradel, som kunne føre deres stamtavler tilbage fra før reformationen, og hvoraf mange oprindeligt havde været krigerstand.



Senere kom brevadelen til, hvor den enevældige konge ved dekret kunne give mulighed for oprettelse af nye grevskaber og baronier. Uradel og brevadel så skævt til hinanden og skrev smædeskrifter, hvor de harcelerede over hinandens uduelighed. Uradelen var ofte forarmet, og som Holberg skrev, ville medlemmer af gamle adelsslægter ofte rende rundt og snakke om, hvor fine de var, imens de glubsk kastede sig over bondens brød og ost. Uradelen – som ofte var fattigadelen – kæmpede altså for at videreføre den værdighed, deres aner havde, og brevadelen havde jo pinligt nok ikke en prangende stamtavle med mindst 16 tidligere fornemme aner.



Men så skiftede tiderne igen, og nu begyndte mange almindelige borgere at tage lange uddannelser, hvorefter man begyndte at titulere sig selv som eksempelvis "ingeniør Larsen". Da jeg flyttede til Schweiz, opdagede jeg endog, at de fleste, der var noget ved musikken, var "doktor", såsom "Dr. Hürlimann", hvilket betød, at de havde en licentiatgrad.



Faktisk var brugen af doktortitler så udbredt i de højere samfundslag, at jeg i et forsøg på at blive velintegreret indvandrer sendte en af mine bøger til et universitet og spurgte, om den kunne bruges som licentiatafhandling, så jeg kunne blive "Doktor Tvede". På det tidspunkt havde jeg skrevet 11 bøger, og kunne en af dem lande mig en doktortitel, kunne jeg jo indsende flere og således bliver doktor flere gange. I Tyskland har jeg hørt om folk med to doktorgrader, som så rent faktisk blev tituleret eksempelvis "Dr. Dr. Hürlimann". Den plan faldt imidlertid til jorden, da min bog blev afvist som kvalificerende til en doktortitel.



Men det er måske også ligegyldigt, for den slags uddannelsestitulering er nu på retur i både Schweiz og Tyskland, og i Danmark er fænomenet stort set forsvundet.



Hvor skal prestige så komme fra?



Eksempelvis kan det være fra i modsætning til eksempelvis fattigadelen at have penge og overskud. For nogle kan dette signaleres ved, at man tilsyneladende altid er på ferie – og derfor solbrun. Sådan var det også for 300 år siden, bortset fra at the leasure class dengang skulle signalere, at de ikke behøvede at arbejde i markerne, hvorfor det sjovt nok da var fint at være bleg; ikke solbrændt.



Lækre tasker og dyre ure



For kvinder kan prestige komme af at gå med lækre tasker og smykker, og der findes en teori om, at en kvinde, der kommer anstigende med en Chanel-taske, ikke gør det, fordi mænd derved vil synes, hun er lækker, men for at vise andre kvinder, at hun er højt i hierarkiet. Og for mænd? At gå med dyre ure kan tælle, men at gå med lækre kvinder tæller nok mere.



Prestigebegreberne ændrer sig imidlertid stadig, og den hurtigst voksende kilde til prestige er – så vidt jeg kan se – meritter. Det er altså ikke længere din arv i form af titler eller penge, der tæller, men derimod hvad du selv præsterer. Der er eksempelvis i dag stor prestige i at være iværksætter på den hårde måde; et fænomen, der nu sidestilles med at være elitesportsudøver.



Et andet eksempel er såkaldt virtue signalling, dvs. at man signalerer, at man har stort hjerte og empati og prøver at redde verden, som åbenbart er ved at gå under.



Jo, stort skal det være, men der er andre meritbaserede former for prestige; f.eks. den selvkontrol, der kræves for at holde sin krop fit and proper. Her kan vi f.eks. fra vore fitness trackers poste, hvor langt vi har løbet i dag.



Rockere kan få prestige ved at køre på lækre motorcykler samt måske være voldelige eller i det mindste se sådan ud. Youtubere kan få prestige ved at have mange followers, og fodboldspillere ved at score mange mål. ​​



I nogle af postmodernismens akademiske og kunstneriske kredse kan prestige komme af at være så uforståelig, at det er underforstået, at kun særlige begavelser kan se meningen med ens arbejde. Om det så faktisk er en merit, er op til en personlig vurdering.



Summa summarum er den helt overordnede tendens for prestige nu, at den bliver mere diversificeret, og den enes prestige kan i dag mere end nogensinde før være den andens opfattelse af idioti. En hovedårsag er nok overgangen væk fra centralstyrede medier såsom aviser, radio og tv og over til sociale medier, som hjælper os til at finder sammen i subkulturer, som så hver får deres helt egne prestigebegreber.



Denne stigende opdeling kan i øvrigt skabe udfordringer for mange brands, såsom når Roederer Cristal champagne, som blev skabt i 1876 for den russiske højadel, eller når Rolls-Royce, som har været profileret som den ultimative old-money, landadel bil, pludselig begge bliver foretrukne mærker blandt rappere.



Den vigtige observation er imidlertid, at jagten på prestige på ingen måde forsvinder. Den bliver blot anderledes og mere diversificeret.