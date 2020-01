Steen Bocian: Der var ét altoverskyggende tema i Davos, og det var ikke ulighed

World Economic Forums årsmøde i Davos er fascinerende. Topchefer fra hele verden samles i en lille schweizisk alpeby med tre-fire supermarkeder, en del meget store hoteller og et indbyggerantal, der kun lige kravler op over 10.000 personer, når der altså ikke lige er fint besøg udefra.Topcheferne gøres selskab af politiske ledere fra stort set alle lande. Til at lade sig inspirere inviteres en stjernerække af planetens største eksperter inden for teknologi, økonomi, klima og hvad man ellers kan forestille sig toplederne gerne vil gøre sig selv klogere på.Til en del af seancerne er pressen inviteret på besøg, men det vigtigste foregår bag lukkede døre, hvor der knyttes kontakter, indgås aftaler og udformes strategier.Jeg har aldrig tidligere haft fornøjelsen af at være med til topmødet i Davos – men jeg fik i år lejlighed til at dække topmødet sammen med Børsens politiske redaktør Peter Søndergaard.Når man er i Davos første gang er det svært ikke at blive en smule "star-struck". Vores første mission, da vi ankom til Davos meget tidligt tirsdag morgen, var da også at sikre os adgang til præsident Donald Trumps tale i kongrescenteret.I Davos er Børsen ikke et stort medie, og selvom kongressalen er stor, er der bestemt ikke plads til alle de medier, som ønsker adgang. Så der var ikke andet for end at stille sig i kø. Tre timer inden Trump skulle indfinde sig, stod vi klar – og det lykkedes. Ind kom vi – men pressen prioriteres ikke højt i Davos – så afstanden til scenen var stor. Der var måske 75 pladser til medier, som Børsen. Dertil kom 50 noget bedre pressepladser til de store globale medier, som ikke behøvede at stå i kø – resten af salen var naturligt nok reserveret til World Economic Forums medlemmer, som betaler ganske meget for medlemskab og dermed adgangen til topmødet.Uanset om man bryder sig om Trump eller ej, så er den siddende amerikanske præsident verdens mest magtfulde person – og da han endelig dukkede op på scenen iklædt firkantet jakkesæt og alt for langt rødt slips, leverede han faktisk en ganske god og sammenhængende tale.Ud fra talen synes hans valgkampstrategi klar. Hvor det i 2016 handlede om, at han stort set egenhændigt ville bygge den amerikanske økonomi op igen – så er budskabet langt mere positivt nu. Missionen er ifølge Trump lykkedes. Nu har Trump i egen optik både fikset handelsaftalerne og sikret 7 mio. ekstra arbejdspladser. Klimaet, som bekymrer mange meget, kommer der en god teknisk løsning på ganske snart, lod Trump os tilhørere vide. Dommedagsprofeterne skulle vi i hvert fald ikke lytte til.Hvis man bare har en smule indsigt i økonomi eller klima, så var det svært ikke at trække en smule på smilebåndet af Trumps tale – og det var langt hen ad vejen også, hvad deltagerne i Davos gjorde – Trump ville nok ikke blive genvalgt som præsident, hvis deltagerne i kongressalen kunne bestemme, men som valgkampstrategi kan det sagtens være virkningsfuldt.Trump fik med sin tale sparket topmødet i gang med det helt forkerte udgangspunkt. For resten af topmødet havde en helt anden dagsorden. Det altoverskyggende tema var klimaet.Alle politikere og alle topchefer, vi talte med eller hørte i Davos, talte ind i den grønne dagsorden. Mit indtryk er, at eksempelvis ulighed har fyldt meget de andre år – og at det også har fyldt i den hjemlige debat i den forgangne uge – men i Davos var stort set al opmærksomhed rettet mod klimaet.Den svenske klimaaktivist Greta Thunberg deltog også på årsmødet – og vel at mærke som en positiv stjerne. Vi nåede desværre ikke at høre hendes indlæg, men den tidligere amerikanske vicepræsident Al Gore gjorde til gengæld indtryk med en dundertale, hvor han med stor patos både fik kaldt klimakampen vores tids Dunkirk og 11. september. Og søreme om prins Charles, som længe har været kendt for sit grønne engagement, ikke også holdt en tale på 50 min. med fokus på klimaet – dog med noget mindre patos end Al Gore.Når man er i Davos, som journalist eller i mit tilfælde perspektivredaktør og cheføkonom, er det svært ikke at blive overvældet af frygten for at gå glip af noget vigtigt. Man kan umuligt nå alt – selvom pressen bestemt ikke har adgang til det hele, så er der mere end rigeligt stof. Man skal jo også nå at skrive indtrykkene ned.Så det var en travl uge. Børsens budget rækker ikke til at bo i selve Davos by – så Peter og jeg måtte dele et hotelværelse en halv times bilkørsel fra selve konferencen. Parkeringspladser er der til gengæld ikke mange af i Davos, topcheferne har bil med chauffør, hvis de har behov for at blive transporteret rundt – så det var tidligt op for at fange en af de få pladser, og så fuld fart på hele dagen frem mod avisens deadline. Men det var bestemt det hele værd.Vi skulle også nå at interviewe og snakke med en række af de danske topchefer og politikere, som havde taget turen til Schweiz.Samtalerne med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), Torben Möger Pedersen, adm. direktør i Pensiondanmark, Flemming Besenbacher, formand for Carlsberg, Jim Hagemann Snabe, formand for A.P. Møller Mærsk og Siemens, Bo Foged, direktør i ATP, Mai-Britt Poulsen, seniorpartner i BCG, og Niels B. Christiansen, adm. direktør i Lego gjorde os klogere, en viden som vi efter fattig evne har forsøgt at formidle til Børsens læsere, blandt andet i disse artikler: Først en artikel om Trump og hans tale . Så en artikel om topchefernes klimabekymringer . Og videre i en artikel baseret på kommissionsformand Ursula von der Leyens tale . Vi skrev også om ulighed fra Davos. Både med udgangspunkt i et interview med den danske rigmand Djaffar Shalchi – og i analyseform Bare for at fremhæve nogle af de artikler vi skrev fra pressecenteret i Davos.Men det store ubesvarede spørgsmål nu, hvor topmødet i Davos er slut, er, hvordan vi i realiteten sikrer den nødvendige grønne omstilling. Tankerne er store i Davos – man føler sig næsten hensat til at læse Alternativets partiprogram. Men det kniber med de konkrete initiativer. Det bliver derfor interessant at følge, om det reelt kommer til at gøre en forskel, at klimaet helt stjal topmødet i Davos.Både danskere og udlændinge i Davos virkede dog oprigtige i deres erkendelse behovet for forandring. Det hindrede dog ikke topcheferne i at blive fløjet i helikopter eller kørt i store biler til lufthavnen efter topmødet for at flyve hjem – ikke sjældent i privatfly. Sådan kom Peter og jeg også hjem, hvis du altså erstatter privatfly med rutefly – og helikopter og store biler med en lejet Seat Ibiza med god benzinøkonomi. Gør i øvrigt lige dig selv den tjeneste at læse den her kronik fra Lars Aagaard, Dansk Energi , hvis du ikke har gjort det endnu.Du kan abonnere gratis på mit faste nyhedsbrev om perspektiver på samfundsøkonomien ved at tilmelde dig her:!-->!-->