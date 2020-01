Lars Tvede: Fremtidens genmodificerede menneske

I slutningen af 2015 kom det frem, at en kinesisk forsker havde genmodificeret et par tvillingpiger ved at fjerne genet CCR5, hvilket skulle gøre dem resistente over for HIV, kopper og kolera. Hændelsen udløste et internationalt ramaskrig, og han blev senere idømt tre års fængsel.Men hændelsen skabte også en del fascination, og senere blev det i øvrigt rapporteret, at mangel på CCR5 også gjorde mus klogere og førte til gennemsnitligt bedre resultater i skolen hos børn, der havde denne mutation. Ligeledes havde mennesker uden CCR5 hurtigere helbredelse efter blodpropper.Den slags information får mig til at tænke over, hvordan man vil genmodificere mennesker fremover? Som en sjælden, kriminel handling eller noget, der bliver stadig mere normalt og accepteret?Inden vi dykker ind i dette, skal jeg sige, at den menneskelige genpulje faktisk altid har været i forandring – vi nedstammer jo fra abemennesker, som igen ultimativt nedstammer fra encellede organismer. I øvrigt fandt man i 2015 ud af, at menneskeligt dna allerede rummer brudstykker af gener fra "mindst" 145 andre arter, herunder fluer, orme, bakterier og planter, som er blevet overført ved hjælp af såkaldt horisontal gentransfer, hvilket i praksis kan ske ved virusinfektioner. Naturen har altså allerede genmodificeret os på alverdens måder.Yderligere har man opdaget, at vores genetiske udvikling er accelereret voldsomt i nyere tid. Det international HapMap Project viser således, at menneskehedens genetiske udvikling i dag er ca. 100 gange så hurtig, som den var for blot 10.000 år siden – sandsynligvis fordi vi tilpasser os de hastige forandringer i vores civilisation.Dette sker altså spontant, men vedrørende de førnævnte kinesiske tvillinger var der tale om frivillige og planlagte forandringer, og det får nakkehårene til at rejse sig mange steder. Her skal vi dog huske på, at mennesker i umindelige tider har forandret deres egne kroppe.Tatovering har således været benyttet i mindst 14.000 år, og historisk har mennesker bevidst mishandlet børn og unge for at skabe kunstigt lange halse, flade pander og deformerede fødder, lavet piercinger i ører, næser og andre steder, kastreret og omskåret børn osv. I nyere tid har vi desuden introduceret bl.a. pacemakere, Botox, fedtsugninger, kunstige hornhinder, hofter, knæ og tænder, organtransplantationer, tandfyldninger, håroperationer og plastikkirurgi.Så ja; uanset hvad man mener om hvert af disse tiltag, må vi konkludere, at den idé at ændre den menneskelige krop via andet end livsstilstiltag er ekstremt udbredt, og så har jeg endda ikke nævnt høreapparater og kontaktlinser, som ikke ændrer kroppen, men blot støtter den.Men vi er gået videre end som så, for vi producerer desuden et stort antal reagensglasbørn. Det første barn undfanget på denne måde blev født i 1978, og dengang mente kritikere, at de kunne blive psykologiske uhyrer. Men det skete ikke, og nu er det bare noget, man gør – siden 1978 er næsten fem millioner børn blevet undfanget med reagensglasmetoden. Men hvad vil vi mere se?Her er et gæt:1. Embryoscreening for genetiske defekter før implantation, og nogle gange endda på kvindelige ægceller før befrugtning. Det sker i dag og er meget udbredt.2. Kloning af folks kæledyr. Det er allerede begyndt, men sker sjældent.3. Genmanipulation af kæledyr til at udvikle f.eks. hunde med særlig høj intelligens og lang levetid. Det ville ikke være iboende anderledes end selektivt opdræt, som vi jo allerede har benyttet gennem de sidste 30.000 år til at skabe ca. 160 hunderacer fra den grå ulv samt til at udvikle moderne fødevarer.4. Designerbørn via embryoscreening – vi screener ikke kun for at fravælge alvorlige sygdomme, men også for at udvælge visse træk såsom intelligens, sundhed osv. dette er i gang.5. Hybridbørn med tre forældre. Hvis embryo har genskader på mitokondrierne, kan man i dag introducere gener for disse fra en supplerende mor, så barnet får gener fra tre forældre. Dette er allerede i gang.6. Designerbørn via embryomanipulation – vi genmanipulerer embryo for at fremme eller fjerne visse egenskaber. Det er denne fase, vores kinesiske forsker satte i gang.7. Genmodificering af mennesker med alvorlige genetiske sygdomme. Dette er allerede i gang og vil accelerere voldsomt grundet den relativt nye CRISPR teknologi samt ikke mindst dets forbedrede Prime Editing variant vil accelerere dette markant.8. Biohacking af voksne med ikke-patologiske motiver – eksempelvis in vitro ændring af hårfarve, øjenfarve eller hudfarve og/eller genetisk fjernelse eller tilføjelse af hår. Dette er i gang.9. Indsættelse af gener fra andre organismer i det menneskelige dna – f.eks., for at forsinke aldringsprocesser. Dette er ikke startet, men dyreforsøg giver stærk indikation på, at det er muligt.10. Tilføjelse af et nyt kromosom som "app store" for nye gener.Sagen er altså, at ligesom vi hacker naturen, er vi nu godt i gang med at hacke os selv genetisk, og det er efter min opfattelse en af de vigtigste milepæl i klodens historie.En milepæl, vel at mærke, der givetvis ikke er uproblematisk. Konsekvensen kan sagtens blive, at vi går fra nu at have ca. 100 gange så hurtige ændringer af vores genpulje som i stenalderen, til at vi måske om 200 år har mange tusind gange hurtigere genændringer.Menneskeheden vi i stigende grad redesigne sig selv.