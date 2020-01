Helle Ib: Er S-løftet dansk politiks svar på Nigeria-brevet?

Kære læserVelkommen til mit nyhedsbrev med lidt om dét, der lige nu optager mig mest i politik. Vil du vil modtage det hver onsdag direkte i din indbakke, kan du tilmelde dig nederst på siden.Mens lattergaspatroner og kompensationsgraden for dagpenge har fyldt en del, trængte et tungere spørgsmål sig på tirsdag under Folketingets partilederdebat.Hvordan går det med et af de vigtigste elementer i det omfattende udspil til ny asyl- og udlændingepolitik , Socialdemokratiet præsenterede i februar 2018?Dengang var den umiddelbart sympatiske tanke, at skruppelløse menneskehandlere og dødsensfarlige flugtruter over Middelhavet kunne bremses, hvis Danmark alene eller i fællesskab med andre EU-lande etablerede et modtagecenter for asylhandling i nærområder som f.eks. i Nordafrika.Samtidig skulle der sættes en stopper for spontan asylansøgning, der skulle åbnes for FN-kvoteflygtninge igen – og indføres et politisk fastsat loft over, hvor mange ikke-vestlige indvandrere, Danmark hvert år kan tage imod.Mandag lod udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) så ærligheden løbe af med sig i Berlingske. Der kæmpes og arbejdes på sagen med at få etableret et modtagecenter, men ingen lande har vist sig interesserede."Jeg erkender fuldstændig, at måske sidder jeg her om fem år og må bare erkende, at vi er løbet panden mod en mur, og det er skønne spildte kræfter," sagde ministeren til avisen Socialdemokratiets egne forhåbninger til partiets plan blev ellers ikke underspillet i 2018: Den blev beskrevet som "en samlet plan, der både tager ansvar for Danmark og som rækker ud i verden. Det er en plan, der fuldt ud overholder de internationale konventioner. Og en plan som kan danne forbillede for andre europæiske lande."Havde den lidt karakter af "Nigeria-brevet" – altså den type henvendelser med svulstige løfter om utrolige ting, der viser sig ikke at holde vand?Allerede i 2018 blev der advaret:"For nuværende er forslaget rigtig urealistisk. Det lader til at være designet til hjemlige vælgere, og det tilsidesætter en lang række afgørende og bekymrende spørgsmål," lød det eksempelvis til DR fra Martin Lemberg-Pedersen , adjunkt ved Global Refugee Studies ved Aalborg Universitet.Under debatten i Folketinget tirsdag forsikrede statsministeren, at ingen planer er opgivet, og at der arbejdes videre på sagen.Det samme gælder løftet til "Arne".Fik samfundets arbejdende tropper med adskillige års hårdt fysisk og psykisk udfordrende arbejde i bagagen indtrykket af, at det var lidt for godt til at være sandt, da Socialdemokratiet for et år siden lancerede sin plan om tidligere pension til nedslidte?Det vides ikke, men regeringen fastholder køreplanen. Det vil sige, at der før sommer præsenteres det udspil, som skal give svar på, hvilke grupper og på hvilke vilkår, retten til tidligere pensionering skal gælde.I kulissen har der været sonderinger og lokkemad for at få arbejdsmarkedets parter med på idéen. I fagbevægelsen er der opbakning til planerne, mens arbejdsgiverside ikke har fraveget bekymringerne for, at raske mennesker trækkes ud af arbejdsstyrken. Formelt er drøftelserne sat på pause på grund af overenskomstforhandlingerne – men reelt er det mit indtryk, at regeringen helt har opgivet at få hjælp fra parterne. Enig opbakning til et udspil om differentieret pension ville ellers selvsagt lette vejen politisk, hvilket jeg skrev om her 1. Lykkes det støttepartierne at presse regeringen til at afgive løfter om at ændre dagpengenes kompensationsgrad?2. Lex Blackstone. Laver boligminister Kaare Dybvad et forlig, der sætter en stopper for (for hurtig og høj) profit på lejeboligmarkedet – uden at svække andelsboligmarkedet eller bremse incitamentet til at renovere?3. Finder skatteminister Morten Bødskov og forligskredsen snart en model, der som lovet sender tre mia. kr. årligt tilbage til boligejerne som kompensation for følgerne af det udskudte boligskattesystem?Medierne skal i sagens natur gå hårdt til magthavere og toppolitikere – men indimellem får bashingen og besynderligt nedladende indlæg som dette mig til at tænke, at der kun er to ting, der er sikre, hvis man vil dedikere hovedparten af sit voksne liv og vågne timer til politik: Hån mens man gør det. Og hån hvis man overvejer at kaste kræfterne over noget andet.Tak til de, der trods alt forsøgte at gøre en forskel i ugens løb i dansk politik – mens verdenseliten var optaget af Davos.!-->