Lars Tvede: Tanker om fremtidens magtcentre – vil kabalen ændres radikalt?

Politisk magt kommer efter min opfattelse i det store og hele af penge – i hvert fald på langt sigt. Gennem historien har det således overvejende været de rigeste civilisationer, der fik mest magt. Dette dels fordi de med penge kunne erobre eller købe sig ind på andres territorier, dels fordi de let kunne betale andre for at arbejde for sig, og dels fordi der typisk har været folkevandringer – ofte meget store – fra fattige samfund til rige, hvorved de finansielt rige også blev folkerige.



Og hvor kom pengene så fra? En teori er, at de overvejende kom fra tilgængeligheden af ressourcer. Dette synspunkt, som så sandelig i min livstid har haft sin berettigelse på den arabiske halvø, blev bl.a. fremført af biologen Jared Diamond i hans bog Guns, Germs and Steel fra 1997. Her argumenterede han for, at civilisation først blomstrede op i ressourcerige områder. I praksis, forklarede han her, opstod de første og førende civilisationer så i det tempererede område, der strakte sig østvest fra Asien ind i Europa. Dette havde nemlig en righoldighed af nyttige dyre- og plantearter, som gav en varig fordel.



Den teori giver ikke stor mening i mine øjne, for det omfatter områder, der har udviklet sig så forskelligt som Albanien og Schweiz, Bulgarien og Danmark og Afghanistan og Tyskland.



I Skotland, hvor den industrielle revolution senere startede, er klimaet decideret forfærdeligt og tilgængeligheden af dyr og planter ret asketisk. Desuden kan man vel umuligt argumentere for, at eksempelvis Skandinavien, Nordtyskland eller England havde specielt attraktive naturressourcer for en sten- eller bronzealdermand.



Og når jeg nu fik nævnt England, så tænk lige over følgende alternative teori:



"Graden af succes i et samfund afhænger af dets koncentration af englændere."



Hvaba? Jo, en forbløffende del af den moderne rigdom findes faktisk i lande, hvor engelsk er hovedsproget. Tænk blot på USA, Australien, New Zealand, Canada, Singapore og Hong Kong, der lige nøjagtig eksploderede i velstand, kort efter at englændere kom til.



Pudsigt, ikke? Hvorfor var Australien var ludfattigt under aboriginernes ledelse, men blev stenrigt, da englænderne kom til?



Hvorfor skete det samme i New Zealand, Hong Kong, Singapore og mange andre steder?



Kan det monstro tænkes, at en naturlig forekomst af englændere er vigtigere end en naturlig forekomst af f.eks. frodige enge?



Eller at frihandel, som englænderne om nogen har kæmpet for, er vigtigere end får? Og at forekomsten af både er vigtigere end forekomsten af byg?



Hvis ressourcer er afgørende, hvordan kan det så være, at Asien stod for 56 pct. af verdens økonomi i 1820, men blot 16 pct. i 1950, hvorefter det er vokset til omkring 40 pct. i dag, selvom de havde nogenlunde de samme ressourcer hele tiden?



Hvordan forklarer man, at folk i Syd- og Mellemamerika engang var rigere end dem i Nordamerika, hvorefter det blev omvendt, da netop englænderne kom til? Kan med andre ord tænkes, at menneskers idéer er vigtigere end geografiens ressourcer?



Og kan det ikke også tænkes, at stort set alt, hvad vi i dag anskuer som ressourcer, kun kan ses som sådan, fordi nogen før os fik smarte idéer til, hvordan man kan udnytte dem? Blev olien på den arabiske halvø eksempelvis ikke først en nyttig ressource, da fire mænd med de meget engelskklingende navn John Barber, Thomas Mead, Robert Street og John Stevens opfandt og udviklede eksplosionsmotoren?



Hvis man ligeledes mener, at idéer ikke er specielt vigtige, bliver det mere end svært at forklare de økonomiske forskelle på Nord- og Sydkorea eller på Zimbabwe og Botswana.



Apropos idéer udgav socialforskeren Charles Murray i 2003 en statistisk analyse af menneskelig nytænkning. Denne var baseret på gennemgang af 163 moderne kilder til menneskelig kreativitet, herunder primært leksika fra hele verden. Analysen, der beskæftigede op til 50 analytikere og tog fem år, konkluderede, at ca. 97 pct. af al menneskelig nytænkning gennem knapt 3000 år kom fra Vesten.



Forbløffelse over denne analyse fik mig til at skrive min egen bog Det Kreative Samfund, hvor jeg i øvrigt med diverse statistiske kilder anslog, at Vestens andel af den globale nytænkning mellem 1950 og 2014, hvor min bog blev udgivet, var faldet marginalt til 95 pct. Men som jeg også nævnte i bogen, var Asien, og specielt Sydøstasien da ved at komme op i omdrejninger.



Siden 2014 er innovationen i Asien imidlertid nærmest eksploderet, og Kina, der så sent som i år 2000 var ganske marginale på innovation, har nu overhalet Europa på forsknings- og udviklingsinvesteringer (korrigeret for købekraftsparitet), ligesom de overhaler USA om ganske få år.



Så det går stærkt i Asien nu. Asiater producerer f.eks. i dag ca. 60 pct. af verdens smartphones, og Kina, som er elefanten i rummet, står til at være globalt ledende på implementeringen af 5G-telefoni, ligesom landet nu har 45 pct. af verdens supercomputere.



I det hele taget trækker Kina nu det helt store læs. Halvdelen af verdens ti førende elbil-fabrikanter er således nu kinesiske, og landet er globalt førende inden for højhastighedstog og er tillige gået seriøst ind i rumfart. Ligeledes er kineserne gået massivt ind i udviklingen af kunstig intelligens.



Samtidig publicerer de nu flere videnskabelige CRISPR-relaterede (genmanipulation) artikler end USA og Europa tilsammen. På hjemmebanen hjælpes de nok også af et mere liberalt forhold til disse teknologiers udnyttelse, end man har i Vesten.



Derudover stod Kina også i 2018 for 43 pct. af alle udenlandske investeringer i amerikansk bioteknologi. Og yderligere satser kineserne massivt på kernekraft og har aktuelt 11 nye atomkraftværker under opbygning. Imens der i USA og især Europa er en betydelig teknologiskeptisk bevægelse, opfatter asiater nemlig i langt højere grad nye teknologier som positive.



Den umiddelbare konklusion fra dette er banal, men vigtig: Vestens næsten totale dominans på innovation og velstand – og derfor international magt – er ved at slutte. Vi gik fra 97 pct. af den globale nytænkning af den globale innovation frem til 1950 ned til måske 95 pct. derfra og til 2014. Men i dag er det nok snarere 85 pct. og om få årtier måske 70 eller 60 pct. Og da innovation er lig med penge og lig med magt, skal vi fra nu af i høj grad regne Asien med i kabalen.



Den knapt så banale konklusion er, at det i moderne tider er denne innovation, der er vigtig for det internationale magtspil; ikke militære aspirationer. Jo, det kan godt være, at Rusland, Tyrkiet, Irak, Nordkorea og andre rasler med sablerne militært, men virkelig magt kommer som nævnt på langt sigt af penge, og penge kommer på langt sigt af innovation. Tiden, hvor man kan true sig til magt af betydning, er for længst passé.



Jeg har en anden tanke om geopolitisk magt, som er mere spekulativ. Storbritannien har været centrum for det Britiske Imperium, der som nævnt omfattede en række af de mest succesrige nationer i verden. Viden herom er en del af deres folkesjæl.



Derfor følte de sig stadig mindre komfortable i EU, da det skiftede fra at være en toldunion til noget, der i stigende grad lignede forsøg på at skabe et imperium med briterne som impotent hjørnefigur. Derfor meldte de til sidst fra.



Nu er Boris Johnson og hans konservative valgt for en femårs periode og med en solid majoritet. Til næste år er der ret stor sandsynlighed for, at Donald Trump bliver genvalgt for en fireårs periode i USA. Forinden vil Johnson og Trump regere parallelt i knapt et år, men måske vil de faktisk gøre det i fem år herfra.



Jeg tror, dette – især i den sidstnævnte variant – kan give anledning til en blød genskabelse af det Britiske Imperium. Trump vil oplagt gerne lave en "tremendous deal" med Boris Johnson, og han vil presse på for at kunne annoncere noget positivt herom inden næste valg.



Storbritannien kan desuden, når de er uden for EU, forhandle frit med tidligere Commonwealth-lande, som omfatter mange af verdens mest dynamiske økonomier. I øvrigt vil de her drage fordel af, at de som en enkelt nation kan forhandle bilaterale aftaler langt hurtigere end EU, som altid har enorme problemer med at skabe intern enighed blandt sine 28 (snart 27) medlemslande.



Derfor, og grundet den teknologiske udvikling i Asien, ser jeg en klar mulighed for, at verden styrer imod tre dominerende magtcentre:



(1) De engelsktalende lande



(2) Kina



(3) EU



Kina vil i denne konstellation nok have Rusland som strategisk allieret, og de engelsktalende landes koalition vil omfatte Indien. Men når det kommer til magten, vil denne i dette scenarie følge den ovennævnte rækkefølge.