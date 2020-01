Helle Ib: Derfor træder Mette Frederiksen varsomt i øjeblikket

Kære læserVelkommen til mit nyhedsbrev med lidt om dét, der lige nu optager mig mest i politik. Vil du vil modtage det hver onsdag direkte i din indbakke, kan du tilmelde dig nederst på siden.Der var samråd om dimittendledighed og spørgsmål i folketingssalen til statsministerens nytårstale - men hele onsdagen var præget af et emne af en helt anden kaliber: Nemlig udviklingen i Irak efter det iranske angreb. Natten til onsdag blev Al-Asad-basen i Irak - der har huset 133 danske udsendte og allierede fra bl.a. USA - angrebet som svar på drabet på den iranske militærleder Qassem Soleimani, der fredag mistede livet ved et amerikansk luftangreb.Før den danske regering onsdag eftermiddag kunne melde klart ud, blev medlemmerne af Udenrigspolitisk Nævn orienteret. De seneste dages debat afspejler i al sin enkelthed forskellen på at være i regering og i opposition. Ordene sidder simpelthen løsere på politikere uden magt, og der har således udfoldet sig debat om, hvorvidt regeringen burde eller ville forholde sig entydigt klart til den amerikanske præsidents ageren overfor Iran. Og om hvorvidt Danmark straks skulle hente alle soldater hjem fra Irak Mens Venstre og andre partier har diskuteret højlydt, har statsminister Mette Frederiksen valgt en anden tilgang. Nogle gange gælder det bare om ikke at sige for meget, risikere at dumme sig, provokere eller give efter for presset for at aflevere et hurtigt og skarpt budskab, der måske nok tjener til at tilfredsstille dele af et hjemligt publikum, men også kan kaste nye problemer af sig.På pressemødet onsdag eftermiddag, hvor Mette Frederiksen sammen med udenrigsminister Jeppe Kofod og forsvarsminister Trine Bramsen annoncerede, at omkring 100 af de danske udsendte skal overflyttes midlertidigt til Kuwait, afholdt statsministeren sig tydeligt og bevidst fra at kommentere USA's angreb. Hun betonede tværtimod flere gange, at USA er og bliver Danmarks absolut tætteste og vigtigste allierede.Hvor længe, de danske soldater skal være væk fra Irak, og konsekvenserne af konflikten for kampen imod IS, er blandt de mange åbne spørgsmål.Efter pressemødet onsdag eftermiddag uddybede Mette Frederiksen ligeledes på Facebook, at selv om den højspændte situation kaster mange spørgsmål og diskussioner af sig, tjener det ikke "Danmarks interesse, at regeringen i fuld offentlighed diskuterer, hvad der er klogest at gøre på den anden side af Atlanten. Det er en snak, som vi tager i fortrolighed med vores nære allierede i Washington DC. Det håber jeg også på jeres forståelse for."De fleste har i frisk erindring, at det dansk-amerikanske forhold og i særdeleshed sammenstødet omkring Grønland og den amerikanske præsidents efterfølgende aflysning af besøg i Danmark trak en del opmærksomhed sidste år.Mens Socialdemokratiet og regeringen denne gang har trådt yderst varsomt, har meldingerne været blandede i det store oppositionsparti Venstre, hvor man har kunnet notere sig forskellige holdninger og nuancer. Det kastede en kritisk analyse af sig i Berlingske og på Altinget Alt det forekommer imidlertid lige nu som hjemligt politisk fnidder i forhold til det spørgsmål, der optog sindene onsdag - den amerikanske reaktion på det iranske angreb. Sidst på eftermiddagen gav Donald Trump en del af svaret på sit pressemøde, og en gennemgående udlægning var deeskalering i hvert fald for nu. Også trods aktuelle raket-nedslag i Bagdads Grønne Zone og Trumps varsling af nye amerikanske sanktioner imod Iran."Jeg tror på, at vi er sikrere i dag," forklarer vicepræsident Mike Pence i dette CBS News-interview Og så går der jo ikke en uge uden nyt kød på debatten om den grønne omstilling. I dag går min kloge kollega Sine Furbo Vestergaard i dybden med udspillet fra Kommunernes Landsforening om bl.a. grøn indkøbspolitik.I sidste weekend lykkedes det De Radikale at sætte dagsordenen med forslaget om, at en omfattende skattereform skal være det drivende element i den grønne omstilling.Jeg skrev selv om emnet her og her , og Børsen har på lederplads flere gange fremhævet , at omlægninger af skatter og afgifter er et uundgåeligt element i en ambitiøs grøn omstilling.!-->!-->