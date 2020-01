Steen Bocian: Uro i Mellemøsten vil næppe afspore finansmarkederne

Efter en generelt optimistisk afslutning på 2019 er året i år startet med en betydelig usikkerhed på de finansielle markeder i kølvandet på drabet af den iranske generalmajor Soleimani. Aktiekurserne faldt allerede fredag i sidste uge – og faldet fortsatte mandag i denne uge – og hvor det ender må tiden vise.Sammen med aktiekurserne er renterne faldet. Investorerne søger i sikker havn, hvilket også kan aflæses i prisen på guld.Selvom der således er bekymring at aflæse i de finansielle markeder – og selvom bekymringerne og kursfaldene sagtens kan vare i et stykke tid endnu, så bliver uro i Mellemøsten efter min vurdering næppe årsagen til en vedblivende større kurskorrektion – i hvert fald ikke medmindre, at situationen i Mellemøsten virkelig eskalerer.Om situationen i Mellemøsten eskalerer i en grad, som bør give anledning til dybe finansielle panderynker, har jeg som økonom vanskeligt ved at have en holdning til. Derfor gør man klogt i at følge situationen tæt, men det er i hvert fald ikke dér, vi er endnu.Det er værd at bemærke, at Mellemøstens betydning for den globale økonomi er betydeligt lavere end for år tilbage. Ustabilitet i Mellemøsten påvirker primært verdensøkonomien via olieprisen, men øget olieproduktion i både USA og Rusland gør, at vi ikke ser samme reaktion i oliemarkedet, som vi ville have haft gjort for 10 eller 20 år siden – for slet ikke at tale om situationen i 1970'erne, hvor udsving i oliepriserne spillede en afgørende rolle for de globale økonomiske konjunkturer.Jeg fastholder derfor også min forsigtige optimisme med hensyn til den finansielle udvikling her i 2020. Det betyder ikke, at der ikke er noget at bekymre sig om, det er der bestemt. De finansielle markeder er dyrt prissatte, og dermed er der alene af den grund risiko for kursfald – og der er også spændinger i dele af det globale finansielle system. Den kinesiske økonomi er bundet op på en høj vækst i gældsfinansierede investeringer – og også dele af det amerikanske erhvervsliv synes ligeledes sårbart som følge af et højt gældsniveau.Men de lave renter gør, at gæld næppe bliver et stort problem på den korte bane – og dertil kommer, at renteniveauet sikrer, at aktierne fortsat vil være attraktive for investorerne. Jeg tror derfor på moderat kursvækst her i 2020.Kigger man ellers på den økonomiske udvikling, så tales der i disse måneder meget om mulighed for en blød landing af dansk økonomi. Det skrev jeg en bagside om mandag , hvor jeg satte fokus på blot nogle af de økonomer, der aktuelt forudsiger en blød landing.Men jeg er ikke selv uskyldig – allerede i 1999 lavede jeg, da jeg var ansat i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd en analyse om muligheden for blød landing af økonomien – og sørme om jeg ikke også forudså en blød landing i tiden inden finanskrisen. Jeg tog tydeligvis fejl i 2007 – mens man måske kan falde det en halvblød landing i 2001-2003 (væksten faldt kraftigt, men huspriserne steg og selvom beskæftigelse faldt, så var faldet meget mindre end i eksempelvis finanskrisen).Den bløde landing er nu ellers lidt økonomernes fatamorgana. Vi synes, vi kan se det i horisonten, men når vi kommer tættere på, så viser det sig oftest, at vores hjerne bare har spillet os et puds. Vi har inden for de seneste 50 år måske én gang oplevet, at en højkonjunktur er endt i det, man med en vis ret kunne kalde en blød landing. Det er derfor i virkeligheden mere sandsynligt, at opsvinget fortsætter, eller at vi er på vej ind i en krise med eksempelvis faldende beskæftigelse.Men det er ikke det, som der forventes af de fleste økonomer i øjeblikket. Der forventes en blød landing til trods for, at det stort set aldrig sker. Jeg håber, at den profeti holder stik, for det vil sådan set være meget sundt for økonomien med et lidt lavere væksttempo, vi må ikke glemme, at beskæftigelsen efter både regeringens og vismændenes vurdering er en smule højere end, hvad man kan forvente er et blivende niveau.Du kan abonnere gratis på mit faste nyhedsbrev om perspektiver på samfundsøkonomien ved at tilmelde dig her:!-->!-->