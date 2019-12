Debat: Den offentlige sektors skandalesager kunne være undgået med mere professionaliserede indkøb

Eksklusivt for kunder

Scanmarket A/S

Af Betina Nygaard , CEO , Scanmarket A/S

Opinion Af Betina Nygaard , CEO , Scanmarket A/S

Man skal selvfølgelig passe på med at kloge sig på sager, som man ikke kender indefra, og som endnu ikke er afgjort ved domstolene. Jeg vil alligevel tillade mig at dele min undren over de aktuelle sager om mulig svindel i Forvarsministeriets Ejendomsstyrelse,...