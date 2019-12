Steen Bocian: Julefreden kan sænke sig - krisen synes afblæst for nu

Kære læser,Så blev det alligevel jul – og heldigvis har vi rent økonomisk fået en lille julegave at glæde os over i tillæg til dem, julemanden måtte have afleveret på matriklen. I løbet af året har der været stor bekymring for opsvingets fortsatte skæbne.Særligt i vores nære nabolande er væksten dykket betydeligt, og der har været en bekymring for, om det kunne være indgangen til en egentlig økonomisk krise, som naturligvis også ville ramme os. Ingen kender fremtiden, men de seneste nøgletal fra både ind- og udland giver en smule ro i maven, hvilket jo kan være godt nok inden den tunge julemad skal på bordet.Trods vækstafmatning i både Sverige, Tyskland og Storbritannien steg bnp ifølge nye tal fra Danmarks Statistik herhjemme med 0,4 pct. fra andet til tredje kvartal – og målt over det seneste år er bnp steget med 2,3 pct. Det er faktisk ganske fin vækst.Det er ikke kun produktionen målt ved bnp, der stiger. Det gør beskæftigelsen også fortsat.Fredag 20. december fik vi tal for lønmodtagerbeskæftigelsen frem til og med oktober – og tallene viste, at beskæftigelsen fortsat stiger støt. Tempoet på jobskabelsen er lavere end sidste år – men en fremgang i beskæftigelsen på knap 3000 personer fra september til oktober er ganske flot, når man erindrer, at beskæftigelsen i forvejen sætter rekord.I tillæg hertil steg forbrugertilliden en smule i december – og Greens konjunkturbarometer viser også fremgang fra et meget lavt niveau, som vi beskrev i Børsen mandag . Topcheferne har ellers været voldsomt bekymrede for vækstudsigterne. Tager vi Greens konjunkturbarometer for pålydende, er der nok udsigt til et dyk i væksten – men meget tyder på, at vækstafmatningen bliver håndterbar.Samme billede ser i de globale nøgletal, som også viser en svagt positiv tendens – og det suppleres endda af, at der synes at være faldet lidt ro på handelskrigen mellem USA og Kina. Der er ikke meget, som tyder på, at 2020 bliver et festfyrværkeri af vækst og jobskabelse – men omvendt ser det heller ikke ud til, at vi er på vej ind i den krise, som vi har haft snakket om risikoen for længe.Med det forholdsvis opløftende budskab, så kan julefreden sænke sig for en stund. Når vi om et par dage har lagt julen bag os, så kan vi begynde at forholde os til virkeligheden igen.Vi er end ikke begyndt at tage fat på klimaudfordringerne – og gad vide om det politiske mod reelt holder til, at vi gør det i 2020? De finansielle markeder er allerede dyrt prissatte, men kurserne stiger fortsat, boblerisikoen synes helt oplagt at være stigende, men hvor stor er den? I Europa er pengepolitikken allerede eksperimentel samtidig med at statsgælden fortsat er høj, så hvordan kan vi reelt imødegå næste krise, når den måtte komme? Og herhjemme burde politikerne på nuværende tidspunkt afholde sig fra at træde på den finanspolitiske speeder. Men sådan fungerer politik ikke.Men verden venter vel trods alt et par dage på os – så nyd nu bare julen.Du kan abonnere gratis på mit faste nyhedsbrev om perspektiver på samfundsøkonomien ved at tilmelde dig her:!-->!-->