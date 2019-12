Lars Tvede: Skaber decentralisering en bedre kultur?

Relateret indhold Tilføj søgeagent Lars Tvede Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Personer Lars Tvede

Når man rejser rundt i Europa, bemærker man ofte nogle enorme kulturforskelle. En af de større er, når man kører fra det italiensk talende Ticino i Sydschweiz over grænsen til Norditalien. Arkitekturen er den samme, sproget det samme og maden den samme. Men på den italienske side er der langt mere snavset. Hvorfor?



Her er en anden refleksion: Jeg har græske venner, som bor i Schweiz, og de er dygtige, lovlydige, produktive og skønne mennesker. Hvis de boede i Grækenland, ville de sikkert have de samme egenskaber med en undtagelse: Jeg tror, de med ret stor sandsynlighed ville søge at snyde i skat. Hvorfor? Fordi det i Grækenland er en udbredt opfattelse blandt skatteyderne, at den egentlige snyder er staten, som efter grækernes mening plyndrer det hårdtarbejdende folk. Op til landets krise i 2008 fik offentligt ansatte f.eks. ca. tre gange så høje lønninger som privatansatte, hvad de sidstnævnte ofte følte som en slags tyveri. I dag er Grækenland en nation, hvor den gensidige tillid er langt lavere end i eksempelvis Schweiz og Danmark.



Tankevækkende lav innovation



Grækenland er også blevet en nation med ret lav innovation. Det er egentlig tankevækkende, for var det ikke netop grækerne, der engang havde verdens mest avancerede kultur? Ja, var det ikke lige nøjagtig dem, der engang udviklede eminent kunst samt vidunderlige nye idéer om f.eks. logik og videnskab?



Jo, antikkens grækere introducerede f.eks. selve begrebet "politik", som på oldgræsk hedder "politikos". De var også begejstrede over "segoria", som betød alles lige ret til at tale frit i offentligheden. Og de hyldede "parrhesia", der betød retten til ærligt at sige, hvad man ønskede. Samt "Eleutheria", som betød "frihed" og "demokratia", som jo var folkestyre.



Alt det og meget mere godt skete ca. 700-390 f.kr., og det er ingen tilfældighed, at bystaten Athen faktisk dengang kaldte tre af sine krigsskibe for netop Demokratia, Parrhesia og Eleutheria. Demokrati, ytringsfrihed og frihed var nemlig værd at kæmpe for.



Og det var også netop i denne fascinerende periode, som i øvrigt kun varede ca. 15 generationer, at grækerne gav os stor kunst og arkitektur samt epokegørende vid og visdom fra perlerækken af kanoniske tænkere som Hippokrates, Democritus, Herodot, Pythagoras, Pericles, Aristoteles, Homer, Archimedes, Platon, Sokrates og Aristoteles.



Så de var vildt kreative, men så stoppede det. Hvorfor?



Problemet var efter min opfattelse centralisering. Dengang grækerne stortrivedes i perioden 700-359 f.kr., var det slet ikke et egentligt land, men derimod en civilisation sammensat af 700-1000 formelt uafhængige, men i praksis gensidigt afhængige bystater, som både samarbejdede og konkurrerede. Denne kombination af konkurrence og samarbejde skabte innovation.



Så hvorfor har grækerne ikke verdens mest avancerede samfund i dag?



Svaret er, at bystaterne specielt efter 335 f.kr. gradvist blev forenet i et voksende imperium under Alexander den Store. Efter at Alexanders imperium så senere faldt, blev de fleste af grækerne indlemmet i det Romerske Imperium, og da dette senere brækkede over i to, blev de inkorporeret i det senere Byzantinske Imperium.



Dernæst fulgte små 400 år som forpost i Det Ottomanske Rige, som ligeledes var et imperium.



Først i 1832 – efter omkring 2200 år som undersåtter i diverse imperier – fik grækerne endelig selvstændighed, men altså uden den oprindelige, kreative bystats-struktur. Gennem alle de næsten 2200 år, hvor grækerne levede under centralstyrede imperier, faldt de bagud, og deres mentalitet blev mindre effektiv, mindre kreativ, mindre ansvarlig og mindre hæderlig.



Det græske fænomen er gentaget mange andre steder.



Det kreative bælte



Efter Roms fald opstod i en del af Vesteuropa et bælte med op til flere tusind bystater. Dette omfattede primært Norditalien, Schweiz, det meste af det nuværende Tyskland samt Holland, England og dele af Skandinavien, og det varede i mange hundrede år.



Effekten kan stadig ses i dag; dette bælte er det mest kreative i Europa, og det er kendetegnet af en mere ansvarlig, ærlig og tillidsfuld kultur end det meste af de omgivende egne.



Jeg tror, at centralisering har en negativ effekt på kultur. Årsagen er, at det fjerner magt fra indsigt og konsekvens. Når man tager ansvaret fra borgerne, bliver de let ansvarsløse. Når man tager magten fra dem, føler de sig magtesløse. Og når man ignorerer deres indsigt, føler de sig ignorerede. Derfor synes jeg, de mange centraliseringer, der i min livstid er sket i næsten alle vestlige lande, er risikable.



Så sagen er denne: Hvis et land skal fremad, kræver det, at dets befolkning er ansvarlig og hittepåsomme. Det sker, hvis man i lang tid har et decentralt samfundssystem, hvor folk træffer deres egne beslutninger og lever med konsekvenserne af dem.