Lars Tvede: Luksusmarkederne har en strålende fremtid – og europæerne er bedst til dem

Mange taler om teknologi og bæredygtighed som store vækstmarkeder, og det er de også. Andre, som jeg selv, fremhæver oplevelsesøkonomien som en anden fremtidig vinder. Inden i oplevelsesøkonomien ligger imidlertid en økonomisk guldklump, som ikke så mange fremhæver, nemlig luksus.



I mine øjne er luksus et meget attraktivt vækstmarked.



Det er også et meget specielt marked; et marked, hvor selv de mindste detaljer kan blive utroligt vigtige. Når man laver luksusprodukter, kan det eksempelvis være en duft, der skal være helt rigtig. Eller en farve, en tekstur eller f.eks. en lyd.



Ja lyd. Eksempelvis går urmagerne på det berømte Patek Philippe-urværksted i Schweiz meget op i, hvordan det lyder, når man lukker beskyttelsesdækslet over safirkrystallets caseback på et "officers watch". Derfor bruger de uendelig meget tid på at polere dækslet, indtil det passer så perfekt, at der opstår den helt karakteristiske lyd, når man lukker det.



Lyden af en dør der lukker



På Rolls-Royce fabrikkerne er det andre lyde, der tæller; herunder ikke mindst den, når man lukker en dør. Den lyd skal være fed og nærmest lidt lagkageagtig, svup. På Ferrari fabrikkerne lyder dørsmækket mere dåse-agtigt, men til gengæld har man perfektioneret de djævelsk brøl, når bilerne passerer 4000 omdrejninger i minuttet.



Fokus på sådanne detaljer er typiske for luksusmarkeder, men hvordan definerer man egentlig disse markeder?



For det første er de meget produktfokuserede frem for markedsfokuserede. Lige så lidt som kunstmalere baserer deres produkter på markedsanalyser, ("hvor mange procent blå maling, foretrækker de i deres billeder, kære frue?"), vil de bedste luksusfabrikanter overvejende lave det, de selv synes er sublimt – uden at spørge de potentielle kunder.



Luksus er tidløst



Derudover er luksus – i modsætning til især modebranchen – tidløst. Et sandt luksusprodukt vil ikke rigtig forældes og kan tværtimod have stigende værdi over tid. Faktisk gør mange luksusfabrikanter en stor indsats for at opnå, at nogle af deres produkter aldrig falder i værdi.



Hvor mode drejer sig om det nyeste nye, er luksusmærker tillige anderledes ved at fremhæve deres tradition. Her er det ældste gamle således det fineste fine, og har man århundreders traditioner og historie bag sig, løfter det varemærket betydeligt.



Der er mere: Hvor udbydere af "premium" produkter såsom Lexus biler ofte fremhæver, hvor meget kvalitet, køberne får for deres penge, vil sande luksusproducenter derimod aldrig fremhæve, hvor billige deres produkter er. Om noget vil de faktisk snarere insinuere, hvor dyre de er, på samme måde som at auktionshuse aldrig laver PR for, hvor billigt noget er solgt, men ofte for hvor dyrt det gik. I virkeligheden kan man sige, at den høje pris på et luksusprodukt faktisk er en del af produktet selv.



Svært at købe luksus



Sande luksusprodukter bliver heller aldrig solgt aggressivt, og faktisk gør de det med vilje svært at købe dem. Endnu et kendetegn for luksusprodukter er, at mange køber dem udelukkende for sig selv og vil endog skjule dem for andre, hvorimod modeprodukter altid købes for samspillet med andre.



Slutteligt skal jeg nævne, at en vare ikke er luksus, hvis det ikke appellerer til køberes følelser.



Den engelske psykolog David Moxon kørte engang en test på 40 tilfældigt udvalgte mænd og kvinder mellem 22 og 61, hvor han testede deres testosteron niveau før – og efter – de i tilfældig rækkefølge lyttede til lyden af hhv. en Maserati, Lamborghini, Ferrari og Volkswagen Polo.



Efter folk havde lyttet, testede han igen deres kønshormoner, og resultaterne var klare: Hormontrykket steg, når de lyttede til en af de tre sportsvogne, imens det i øvrigt faldt, når de hørte på folkevognen. Sportsvogne skabte altså følelser, og bl.a. derfor var de luksusprodukter. Folkevognen ... not so much.



Udover luksusbiler og -ure omfatter luksusmarkederne den dyre ende for smykker, lædervarer, vin, påklædning, spiritus, champagne, parfume, kosmetik og lydudstyr, samt alle superyachts og privatfly. Nogle ville også regne det ypperste fine dining med, selvom det ikke lever op til alle traditionelle kriterier for luksus. Lars Seiers Restaurant Alchemist vil efter nogle definitioner være en klar luksusydelse.



Ekstremt rentable



Tilsammen udgør disse markeder ca. 1 pct. af den globale økonomi, og det er jo meget lidt. Luksusmarkederne er imidlertid overordnet ekstremt rentable; blandt andet fordi folks varemærkepræferencer reducerer eller eliminerer priskonkurrence. Et eksempel: I 1977 var Louis Vuitton en lille familievirksomhed med to butikker og mindre end 10 mio. dollar i indtægter. I dag er den ca. 200 mia. værd. Dollar, altså.



Hvad siger nationaløkonomerne om markedet fremover? Lad os starte med, at det fremtidige bnp gennemsnitligt vil vokse knapt 3 pct. årligt (ca. 1 pct. befolkningstilvækst plus ca. 2 pct. produktivitetstilvækst). Bnp er imidlertid et flow, hvorimod velstand er et aktiv, og velstanden vokser normalt mere pr. år end bnp. Verdens velstand vil formentlig vokse omkring 6 pct. årligt.



Og luksusmarkederne? De er som bnp et flow, men et der drives af velstand. Den gennemsnitlige vækstrate for de globale luksusmarkeder er ca. 5 pct. årligt. Fortsætter disse vækstrater, vil luksus i øvrigt udgøre 2 pct. af verdensøkonomien om ca. 40 år, 3 pct. om 60 år, 4 pct. om 75 år og så videre, hvilket vil harmonere ret godt med min generelle verdensopfattelse.



Hvilke områder i verden er bedst til luksus? Det er faktisk europæerne. Italien er eksempelvis dominerende inden for mode med sine Armani, Gucci, Prada, Valentino, Dolce & Gabbana, Ermenegildo Zegna, Max Mara, Salvatore Ferragamo, og Versace-mærker. Derudover producerer italienere Ferrari, Lamborghini og Maserati samt mere end halvdelen af klodens superyachts (over 30 meter) plus designmøbler, vine, osv.



Europa bør satse på luksus



Frankrig er nummer to med bl.a. Chanel, Hermes, Louis Vuitton og Dior samt selvsagt deres famøse vinindustri, Dassault-flyproduktion og Bugatti.



Tyskland er også godt med inden for især luksusbiler, mode og megayacths. Schweiz er totalt dominerende på luksusure; Holland er stærkt på megayachts, Danmark på pelse, Belgien på diamantslibning, osv. Luksus er altså et marked, europæere bør satse på – fordi de kan.