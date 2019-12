Lars Tvede: Vil kunstig intelligens få verdens vækstrater til at knække opad?

Hvis man er computernørd, kan jeg anbefale en lille dokumentarserie på Netflix kaldet AlphaGo. Den handler om, da Google i 2015 havde udviklet et program, som kunne spille Go; et brætspil, der regnes som verdens mest komplekse. Brættet har nemlig 19×19 felter, og med de mange brikker kan spillet få så mange mulige udfald, at det er 90 størrel­sesordener mere, end der er atomer i universet.



Det var ambitiøst af Google at udvikle dette program, som i øvrigt hed AlphaGo. Mange eksperter havde nemlig forinden udtrykt pessimisme i stil med følgende: Ingen computer kan vinde over en stormester i Go, for computere benytter rå regnekraft i brætspil, og i Go er der simpelthen for mange udfald til, at det kan regnes ud. Mennesker bruger derimod intuition, hvilket computere ikke har.



Men pessimisterne tog fejl, for Googles AlphaGo program lammetævede den europæ­iske Go-mester Fan Hui fem gange i træk. Derefter stillede det – og Google-holdet – op til fem kampe mod den sydkoreanske professionelle Go-spiller Lee Sedol, som regnedes for verdens fjerdebedste spiller.



Var programmet faktisk intuitivt?



AlphaGo vandt her fire ud af de fem kampe, og undervejs i en af kampene overraskede programmet kommentatorerne ved at lave et træk, som forekom ganske usædvanligt og uforståeligt, men som senere i spillet viste sig at have været særdeles smart. Var det besynderlige træk udtryk for intuition? – var hele programmets suveræne spillestil faktisk intuitiv?



Det er vel et definitionsspørgsmål, men det virkede intuitivt, og ovenikøbet dette på en genial måde. Så velkommen til kunstig intelligens, mine damer og herrer. Det stormer og er ufattelig stærkt allerede.



Effekten vil være enorm



Udtrykket kunstig intelligens dækker over en række fænomener, som på engelsk ofte kaldes Machine Learning eller Artificial Intelligence, hvor det sidste forkortes "AI".



Disse teknologier vil præge stort set alle brancher i verden over de kommende årtier, og deres kommende effekt vil være så stor, at ganske mange sammenligner det med betydningen, da man opfandt elektrisk strømforsyning eller internettet.



Hvorfor bryder AI så stærkt igennem netop nu? – det startede, da man omkring år 2000 begyndte at se en del praktiske implementeringer af såkaldt Deep Lear­ning, som betyder, at maskinen lærer i lag, hvor det første lag kun giver en helt grov fremstilling, men hvor hvert efterfølgende lag forfiner fremstillingen ved at bruge informationen fra de foregå­ende lag. Denne proces minder i øvrigt om hjernens.



Deep learning manglede imidlertid i starten regnekraft for at være effektivt, men i 2009 fik fænomenet sit "big bang", da man opdagede, at man kunne køre processen 20-50 gange hurtigere, hvis man skiftede fra traditionelle "Central Processing Unit" chips (CPU) til "Graphics Processing Unit" chips (GPU), som egentlig var designet til at lave 3D-oplevelser i computerspil.



Kritisk kombination



AlphaGo programmet kørte således på en computer med 1202 CPU´s kombineret med 176 GPU´s. I øvrigt har bl.a. Google senere udviklet andre procesenheder kaldet Tensor Processing Units (TPU) specielt til AI, og generelt udvikles nu masser af såkaldte neuromorphic AI-chips, som er optimerede til AI.



Kombinationen af smart software og stærkt hardware er altså kritisk. Fordi vi hastigt nærmer os den teoretiske grænse for, hvor mange transistorer, man kan lave pr. arealenhed på en chip, har computerudbydere introduceret multi-core computing, hvor processerne kører parallelt på flere "kerner" eller "cores". Eksempelvis skriver jeg dette på en ret ny notebook computer, som har to cores.



Men hvor mange cores kan man have? På en supercomputing konference i New Orleans i 2010 blæste en ingeniør fra Intel de delegeredes sokker af ved at postulere, at Intel en dag ville kunne lave en funktionel chip med 1000 cores.



Tusind?! Det lød som vildt meget, for på det tidspunkt var det højeste, Intels eksperimentelle Terascale Computing Research Program havde opnået, to eksperimentelle chips med hhv. 48 og 80 cores.



Vild udvikling



Ni år senere, nemlig i november 2019, skete der imidlertid noget helt vildt: Firmaet Cerebras Systems lancerede en forstørret pc med ... 400.000 cores.



Jeps 400.000, og de var alle smeltet ind i den samme noget forvoksede chip, som tillige havde 1.000.000.000.000.000.000 transistorer. Dette, vel at mærke, indbygget i en computer, der var 66 cm høj, som lignede en almindelig pc og som let kunne stå under mit skrivebord. Nåh ja, og det hele optimeret til AI.



AI er allerede særdeles udbredt i vor dagligdag, selvom vi sjældent opdager det.



Meget af det, vi bruger vore smartphones til, er eksempelvis kun muligt med AI. Det gælder eksempelvis, når min telefon foreslår det ord, jeg forsøger at skrive i en tekstbesked, eller når den hjælper med oversættelser. Hver gang jeg søger på Google, bruger virksomheden AI til at finde de bedste svar, og faktisk kan man kalde Google en enorm AI-virksom­hed, som konstant bliver trænet af alle os, der bruger maskinen.



Stort set alle brancher vil som nævnt benytte AI, og det vil med tiden blive mere synligt i vor hverdag. Selv drømmer jeg om en elektronisk butler, der kender mig godt nok til at kunne forudsige mine ønsker og behov, næ­sten før jeg selv har tænkt dem.



Drømmebutleren klarer det hele



Denne drømmebutler, som i øvrigt skal være enormt venlig og høflig, tak, vil tage sig af mine rejser, indkøb og en lang ræk­ke andre praktiske ting i mit liv, som jeg egentlig helst er fri for og i øvrigt er ret elendig til (ifølge personlighedsanaly­ser er jeg en nørd). Samtidig kan min digitale butler være proaktiv og foreslå mig forskellige ting eller minde mig om henvendelser og spørgsmål, jeg ikke har besvaret, og foreslå muligheder, jeg ville finde interessante.



Ville det ikke være rart? Jo det ville, og derfor når vi snart dertil – en mængde forløbere har vi allerede. Men det kræver AI – kunstig intelligens.



En anden fascinerende anvendelse er automatisk hypotesegene­rering. AI kan ekstremt hurtigt gennemlæse titusinder af videnskabelige forskningsrapporter for at lede efter brugbare idéer.



I nogle tilfælde kan en sådan computer på ingen tid opnå, hvad der ville tage et hold videnskabsfolk årti­er. AI kan altså få vor videnskabelige opdagelsesproces til at accelerere voldsomt.



Helt generelt kan AI udføre mange opgaver meget hurtigere, med højere ensartethed, utrætteligt og under ekstremt vanskelige betingelser, end hvad mennesker kan. Samtidig kan AI tilegne sig viden hurtigere end mennesker, såsom da AI-programmet AlphaZero lærte sig selv at spille skak i verdensklasse på fire timer (!).



Vejen er derfor banet for intelligent automatisering, som giver langt bedre udnyttelse af eksisterende arbejdskraft og kapital.



I 2017 udgav analysefirmaet Accenture en rapport, hvor de argumenterede for, at AI kunne nogenlunde fordoble den økonomiske vækstrate i rige lande frem mod 2035 – i USA f.eks. fra 2,6 pct. i 2035 jfr. standardmodeller til 4,6 pct. jfr. Accentures ju­sterede model.



Om de tal lige holder, er svært at sige, men personligt tror jeg på, at AI kan få mange af de strukturelle vækstkurver til af udvikle sig overraskende godt.