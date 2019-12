Helle Ib: Peter Hummelgaard efterlader indtrykket af en sikker hånd på rattet

Et bredt forlig er selve fundamentet for langtidsholdbarhed.



Men det vil unægteligt sparke venstrefløjen ud på sidelinjen. Og det er ikke svært at finde citater fra partilederne fra de senere år.



"Kontanthjælpsloftet skal væk. Det er punkt ét, når vi får en ny regering," lød kommentaren eksempelvis i december 2018 fra SF's formand, Pia Olsen Dyhr.



Tirsdag lød det fra Enhedslistens frontfigur Pernille Skipper, at det med kommissionen er "svært at se, hvordan det bliver dét svar på fattigdom, som vi alle er blevet lovet."







Peter Hummelgaard er under massivt pres fra begge sider: Regeringens støttepartier har gjort opgøret med de såkaldte fattigdomsydelser til tæt på et kardinalpunkt for overhovedet at støtte S-regeringen.



Og Venstre synes at have trukket sig tilbage til sin klassiske comfort-zone - klamrende sig til drømmen om, at hvis blot vælgerne tror, at Socialdemokratiet vil åbne kasser og grænser for flere arbejdsløse udlændinge, rykker et magtskifte tættere på. En luftspejling af de for blå blok gode gamle dage.









Det helt store spørgsmål: I hvor høj grad virker lave ydelser på menneskers tilskyndelse til at komme i job?



Kære læserVelkommen til mit nyhedsbrev med lidt om dét, der lige nu optager mig mest i politik.Her gælder det som i andre af livets forhold om at kunne fokusere skarpt; skære igennem slør, bullshit og luftspejlinger, træffe en beslutning på et oplyst grundlag - og stå ved den.Da beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) tirsdag præsenterede regeringens nye Ydelseskommission efterlod han indtrykket af en minister med en sikker hånd på rattet, en politiker drevet af klare pejlemærker - og modet til at stå ved dem, også når der falder brænde ned.Om Hummelgaard også har det på den lange bane, vil dog først vise sig, når kommissionen om et år er færdig med sit arbejde, og der politisk skal forhandles om et helt nyt system for den underste del af de forsørgede; mennesker på kontanthjælp og integrationsydelse.Men det er kompetente og erfarne kræfter Peter Hummelgaard har sat i spidsen for arbejdet med at finde en bedre indretning af systemet. Udover formanden, afgående vismand Torben Tranæs, er det Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune, Jon Kvist, professor, Roskilde Universitet, Jytte Andersen (S), tidligere minister, Lisbeth Pedersen, forsknings- og analysechef, VIVE, samt Mette Ejrnæs, professor i økonomi, Københavns Universitet.Politikerne får uden tvivl et godt fundament for at træffe beslutninger på et oplyst grundlag.Peter Hummelgaards egne pejlemærker for arbejdet er klare:Der er brug for at fokusere på børnefamilier, som måske på grund af høj gæld eller husleje har for ringe et forsørgelsesgrundlag, som påvirker børnenes opvækstvilkår.Der anvendes mange milliarder årligt på kontanthjælp og integrationsydelse, så ændringer skal ske inden for den samlede ramme.Der skal fortsat være en mærkbar forskel på at være på den midlertidige offentlige hjælp og på et lavtlønnet job.Kommissionen skal altså arbejde inden for en mandat, hvor ændringer samlet set ikke må svække beskæftigelsen.Endelig og nok så vigtigt: Peter Hummelgaard styrer efter et bredt forlig henover midten.Det skal gøre op med dét, han på pressemødet kaldte et "kæmpe problem", at ydelser rutcher op og ned efter regeringsskift. Læs blot denne gennemgang. Siden er der kun kommet flere ændringer til.