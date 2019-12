Debat: Fælles europæisk finanspolitik skal sikre væksten

Syv gode år og syv dårlige år. Denne profeti bliver ofte brugt om ægteskaber og verdensøkonomien. Dette lader dog ikke til at være tilfældet for Danmark, hvor opsvinget ingen ende vil tage. Dog ser det mindre kønt ud for vores europæiske naboer bl.a. Tyskland, der oplever stor afmatning af økonomien.



Den forestående globale recession, som snart alle cheføkonomer har forudset, bliver desuden anderledes end de kriser, som vi har oplevet indtil nu. De stimuli, som man brugte til at kickstarte den europæiske økonomi for et årti siden, er ikke længere tilgængelige. Renter tæt på 0 pct. og derunder har gjort os en kæmpe bjørnetjeneste.



Gode grunde til at være optimistisk



Men som stolt europæer er jeg selvfølgelig optimistisk. Og det er der faktisk også gode grunde til. En af grundene er, at den Europæiske Centralbank har vist et forbilledligt statsmandskab med deres utrættelige kamp for at bevare euroen.



Den nye chef for ECB, Christine Lagarde - her kommer den rigtige gode nyhed - åbnede op for et nyt paradigme, da hun kom med den klare udmelding; hvis vi ikke skal ramme den næste økonomiske krise med 120 km/t, bliver vi nødt til at begynde at koordinere finanspolitiske tiltag.



De lande, som oplever sunde budgetter, men økonomisk afmatning som f.eks. Tyskland, bliver nødt til at hive pungen op og foretage massive investeringer i f.eks. infrastruktur. Det har de ikke den store interesse i med det nuværende system. De vil meget hellere polstre sig med penge, så de kan stå imod kommende kriser. Denne kortsigtede tilgang bliver vi nødt til at ændre på europæisk plan.



Kan det passe, at vi passivt skal se på, mens den næste recession nærmer sig? Har vi intet lært af finanskrisen for et årti siden?



Lagardes forslag er kærkomment især for os i Europæisk Ungdom, hvor vi siden euroens introduktion har været bekymrede for det ufuldendte monetære samarbejde. Lad os håbe, at vi med Von Der Leyen og Lagarde kan begynde at se begyndelsen af reformer på disse områder.