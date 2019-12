Steen Bocian: Ulighed, renter og venstredrejet debat - her er de store økonomiske ændringer i 2010'erne

Kære læser,Velkommen til mit ugentlige nyhedsbrev om, hvad der foregår i dansk økonomi i øjeblikket. Hvis du vil modtage det først på dagen direkte i din indbakke, vil jeg anbefale at tilmelde dig nederst på siden.Vi nærmer os slutningen af året – og dermed jo også slutningen af et årti, 10'erne.Når man kigger på dansk økonomi, så blev årtiet overraskende godt. Vi startede ellers årtiet med den hårdeste krise i mands minde – men siden 2013 har vi har haft fremgang på arbejdsmarkedet – en fremgang, som varede resten årtiet ud. Aldrig har der været flere i beskæftigelse end netop nu.Fremgangen på arbejdsmarkedet blev sikret af kombinationen af tre forhold. Et globalt opsving, som gjorde, at efterspørgslen efter arbejdskraft var stigende. Et stigende indbyggerantal i Danmark – herunder flere udenlandske medarbejdere. En stigende arbejdsstyrke som følge af reformerne af dansk økonomi frem til 2015, siden er der ikke sket meget på det punkt.Trods en uset jobfest blev det dog også et årti, hvor ulighed blev et stort tema i den økonomiske og politiske debat. Debatten blev i vid udstrækning importeret – særligt i USA og Storbritannien har dele af samfundet været afkoblet fra det økonomiske opsving, men debatten fik også næring herhjemme, da gini-koefficienten også har været stigende her.Det er dog også en debat, hvor det kan være svært at skille politik og økonomi. Det så vi senest illustreret i forbindelse med diskussionen om finansloven for 2020. Finansloven vil ifølge finansministeriets beregninger få uligheden til at stige en smule, men de partier, som før valget skældte VLAK-regeringen ud, hvis deres økonomiske politik fik uligheden til at stige en smule, mener nu ikke, at gini-koefficienten reelt afspejler udviklingen i uligheden.Det har de sådan set helt ret i. Gini-koefficienten er et meget groft mål for ulighed – men det ændrer ikke ved, at den økonomiske politik ikke helt bliver målt på samme vægt, når man er i regeringen, som når man er i opposition.Ud over at tale om beskæftigelse og ulighed, så har årtiet også været et årti karakteriseret af meget solide økonomiske balancer herhjemme. Betalingsbalanceoverskuddet er rekordhøjt – og som jeg beskrev i mit forrige nyhedsbrev, er det nok også højere, end hvad der økonomisk set er hensigtsmæssigt. Men det er ikke alene betalingsbalancen, som bugner. Opsparingen i husholdningerne er ligeledes steget kraftigt – og selvom vi har haft underskud på de offentlige finanser det meste af det forgangne årti, så er der også godt styr på den del af dansk økonomi.Væksten i dansk økonomi har til gengæld ikke imponeret – men med til det billede hører, at det er blevet væsentligt sværere at måle vækst og værdiskabelse. Danske virksomheder er over det seneste årti i stadig stigende omfang blevet en del af de globale værdikæder. Det gør, at det er svært at måle, hvad der er dansk produktion – og hvad der er produktion i udlandet.Dertil kommer, at i en økonomi, som i stadig stigende omfang baserer sig på serviceproduktion, bliver det afgørende at kunne måle serviceproduktionens omfang korrekt. Det er ikke nemt – særligt ikke, når vi skal måle det i faste priser, for så skal der korrigeres for udviklingen i kvaliteten. Er dette års biograffilm bedre end sidste års? Hvordan er oplevelsen henne i Netto – og hvordan måler vi, at streaming har gjort vores liv i sofaen bedre?Korrigerer vi for udviklingen i købekraften, og tager vi samtidig højde for den store produktion i udlandet, så klarer vi os nok ikke meget dårligere end vores naboer – men vi har omvendt heller ikke været vækstmæssigt i top. Og der er i hvert fald ingen tvivl om, at produktivitetsvæksten har svært ved at måle sig med, hvad vi så et par årtier tilbage.Én af de afgørende drivkræfter for fremgangen i dansk økonomi i anden halvdel af det forgangne årti har været de rekordlave renter.Vi fik allerede negative renter i dansk økonomi i 2012 – men særligt de lange renter fortsatte med at falde – og nåede en hidtidig bund her i 2019. De lave renter skal ses i lyset af de svage konjunkturer – men vigtigere, så er hovedparten af rentefaldet strukturelt og knyttet til ændret opsparingsadfærd.De lave renter stimulerer derfor heller ikke væksten, så meget som man måske skulle tro – men det er trods alt et meget markant skift i de økonomiske rammebetingelser, som påvirker økonomien bredt.Om renterne skal endnu længere ned må tiden vise, men der er i hvert fald ikke meget, der tyder på, at renten for alvor er på vej op.Klima blev også til et økonomisk tema mod slutningen af årtiet – men selvom der er solidt flertal for den nye klimalov – er vi reelt ikke for alvor gået i gang med klimakampen. Klimakampen tegner dog til at blive dagsordenssættende for det kommende årti. Skal man gøre status over den økonomiske debat internationalt, så synes jeg, den her klumme fra Noah Smith på Bloomberg er en meget fin opsummering af en række af de tendenser, vi har set i den økonomiske debat. Jeg vil ikke gå i dybden med hans pointer – men at den økonomiske debat global er drejet mod venstre rent politisk, synes jeg er en interessant og rigtig observation.Piketty, Summers, Zucman har været nogle af de mest dagsordensættende økonomer. I dag er de store økonomiske temaer ulighed, globaliseringens skyggesider og ikke mindst behovet for finanspolitiske lempelser.Keynes har fået et revival – og uden sammenligning i øvrigt, så Marx i dag ikke et bandeord på samme måde som for 10 eller 20 år siden. Det er interessant og på nogle punkter skræmmende i min optik.Til gengæld så er nogle af de mere liberale økonomiske tænkere trådt lidt i baggrunden.God jul!Du kan abonnere gratis på mit faste nyhedsbrev om perspektiver på samfundsøkonomien ved at tilmelde dig her:!-->!-->