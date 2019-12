Kronik: Det koster dyrt at rekruttere på baggrund af mavefornemmelse

Eksklusivt for kunder

People Test Systems A/S

Af Torben Tolstøj , adm. direktør , People Test Systems A/S

Opinion Af Torben Tolstøj , adm. direktør , People Test Systems A/S

"Kemien var ikke rigtig" og "det var ikke det rette match" er sætninger, der går igen i opdateringer på LinkedIn, når forbindelser i netværket tre til seks måneder inde i et nyt job pludseligt stopper uden at have andet på hånden.



Når en virksomhed...