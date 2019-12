Børsen mener: Finansloven blev rød, ligesom Morten Østergaard

Tale var vigtigere end tal, da finansloven for 2020 mandag aften blev præsenteret af partierne fra rød blok. De tørre fakta om finansiering, fordeling, arbejdsbud, vækst, offentligt forbrug, skattetryk og den slags var simpelthen udeladt fra præsentationen.



Den nøgterne konklusion på forløbet er imidlertid klar: Finansloven blev rød. Den var på tre punkter en lærerig afspejling af magtforholdene og kerneprojektet hos det flertal, der for øjeblikket kontrollerer dansk politik.



For det første gjorde finansloven De Radikale til en del af rød blok. Morten Østergaard spillede længe kostbar, men var det i realiteten ikke. Forhandlingerne dokumenterede, at regeringen grundlæggende kan tage alle støttepartiernes opbakning for givet. De har ikke politisk kapital til for alvor at udfordre Mette Frederiksen, simpelthen fordi ingen af dem for alvor lægger vægt på krav, der kan finde flertal udenfor rød banehalvdel.



Østergaard brugte således forgæves sine kræfter på at skubbe udlændingepolitikken til venstre. Ikke på at skubbe den økonomiske politik mod midten. Han fjernede enkelte tidsler som flere arbejdsgiverbetalte sygedagpenge og sikrede små åbninger for udenlandsk arbejdskraft. Men mindskede ikke regningen for generationsskifte på 1 mia. kr. Og var aldrig i nærheden af at få finansministeren ind i realitetsforhandlinger om forslag, der for alvor skaber flere job.



Nicolai Wammen kunne derfor levere den vare, statsministeren havde brug for: Fri bane til at holde nytårstale uden politiske skrammer med fokus på næste års primære signaturprojekt om tidlig tilbagetrækning.



For det andet kender vi nu konturerne af de kommende års økonomiske politik. Her har den socialdemokratiske regering valgt et harmonisk værdifællesskab med SF og EL. Borte er derfor fortidens sammenstød med den røde yderfløj. Og dermed udsigten til reformer, der for alvor gavner væksten og erhvervslivet.



Den politiske energi retter sig mod at øge det offentlige forbrug. Vigtige formål som psykiatrien tilgodeses. Men vigtigst virker appellen til stærkere interessegrupper, der tilsammen udgør en robust flertalskoalition. Mængden af småpuljer til særinteresser nærmest eksploderede. Julen bliver særligt sød for Dyrenes Vagtcentral og dansk døvefilm. Sjældent har den offentlige sektors stærke udgiftslobbyister desuden været under mindre effektiviseringspres.



Til fremme af disse formål bruges råderummet "rub og stub", som Venstres formand har påpeget. Og dertil kommer et behov for klatvise skattestigninger, som ligner den nye normal i dansk økonomisk politik. Omvendt dokumenterede finansloven også, at rødt flertal i Danmark ikke er lig med noget revolutionært amokløb mod rammerne for økonomisk ansvarlighed. Der er snarere tale om en form for hyggerød velfærdskonservatisme



For det tredje blev det med finansloven endelig klart, hvor langt der er mellem mål og midler i den grønne omstilling. Med hiv og sving blev klimaeffekten opgjort til omtrent 1 pct. af CO2-udledningerne. Gad vide om ikke aftalens finanseffekt trækker lige så hårdt i den anden retning?



Sikkert er det, at målet om 70 pct. i 2030 kræver handlekraft af en helt anden kaliber. For uden skarp prioritering og reformer, der gør Danmark rigere, kommer vi på et tidspunkt til at vælge mellem klima og velfærd, som DI og DE's topchefer har gjort gældende. Wammen gør nok klogt i at tage den snak med sin statsminister, så længe hun stadig er godt humør over hans forhandlingstekniske succes.