Lars Tvede: "Fremtiden vil byde på flere evolutionære organisationer - og det er godt"

Hjemmeplejeren Jos de Blocks job hang ham ud af halsen. Det var det offentlige hollandske hjemmeplejesystem, han arbejdede i, og her føltes hans arbejde ofte som at være et ligegyldigt tandhjul i en stor, inhuman og bureaukratisk maskine.



Sådan havde systemet dog ikke altid været; oprindelig var det ret simpelt, decentralt og fint. Men så, i 1980'erne, var det blevet "effektiviseret", så man kunne få stordriftsfordele.



Hjemmeplejerne var nu blevet specialiserede, så de højestlønnede gjorde vanskelige ting, og begyndere gjorde de enkle. Der var også opsat normer for, hvor lang tid hver type transaktion med en klient måtte tage. Der var ligeledes oprettet centralt call center, som udstedte kommandoer såsom:



"Tag hen til adresse X klokken 8:25 og brug de normerede ti minutter på at skifte patientens kompressionsbånd".



Tilmed havde man sat stregkodemålere op ved klienternes boliger, så hjemmehjælperne kunne registrere, hvornår de kom og gik hvert sted – alt sammen overvåget af Djøf-kommandoer og støttet af betydelige kadrer af vejledere, ledere og økonomer.



Og klienterne? Altså de syge og gamle? De var mest statistik på økonomernes computere.



Fik nok og startede selv



I 2006 havde Jos fået nok og startede Buurtzorg, som skulle være det stik modsatte, nemlig en decentral plejeorganisation med autonome celler på 10-12 personer – og med og fokus på selvledelse, helhed og formål.



Hver klient skulle her maksimalt besøges af to forskellige hjemmehjælpere, og hvert klientmøde skulle starte med noget så tilsyneladende ineffektivt som en kop kaffe og en almen snak.



Først var der ti hjemmeplejere i Buurtzorg, men i 2014 var antallet vokset til 8000. Disse 8000 delte en fælles stabsorganisation på blot 25 personer. Med andre ord; 99,7 pct. af personalet i Buurtzorg var "varme hænder". I dag er organisationen vokset til ca. 15.000, og fænomenet breder sig internationalt.



Billigere end Djøf-metoden



Pudsigt nok viste en økonomisk analyse, at denne metode var 40 pct. billigere end djøf'ernes topstyrede model, bl.a. fordi kaffesamtalerne ofte affødte idéer til, hvordan klienterne kunne blive mere selvhjulpne. Men Buurtzorg var også langt mere populært blandt såvel klienter som plejere.



Første gang, jeg selv læste om denne organisation, var i bogen "Reinventing Organizations" fra 2014. Denne var udgivet af den tidligere McKinsey konsulent Frederic Laloux, som her forklarede, hvordan mennesker har ændret deres dominerende organisationsformer gennem tiderne.



Han opdelte disse i fem grupper, nemlig (1) impulsive, (2) konforme, (3) målrettede, (4) pluralistiske og (5) evolutionære.



Og han skrev så, at vi i fremtiden vil se den sidstnævnte, nemlig de evolutionære organisationer, som det store vækstområde. Buurtzorg var et af hans eksempler på denne model.



Fem former for organisation



Lad os lige tage de fem organisationsformer. Den ældste – den "impulsive" organisation – styres typisk af en autoritær person, som træffer de fleste eller alle vigtige beslutninger, og som ofte mangler langsigtet planlægning.



Politisk ses denne organisationsform politisk i såkaldte bananrepublikker og kommercielt i mindre familieejede virksomheder.



Desuden er den almindelig i religiøse sekter og kriminelle organisationer. I mindre organisationer kan den være mere effektiv.



Det næste niveau, som i øvrigt opstod for ca. 4000 år siden, er den "konforme" organisation.



Her ser vi den regelstyrede pyramidestruktur med mere stabile processer og flere faste rutiner, dvs. såkaldt metodestyring, og hvor man belønnes ud fra faste regler og typisk efter anciennitet og titel.



Ledelsesstilen er ofte autoritær, og arbejdet styres i høj grad af nedskrevne regler i stedet for personlig indsigt.



Denne organisationsform kan skaleres op til meget store organisationer. Den er dog ikke uproblematisk. Når den vokser lineært, vokser dens ledelsesopgave nemlig ofte eksponentielt, hvilket så ses i eksponentielt voksende stabsfunktioner.



Derudover gælder, at tænkning og ansvar ofte fjernes ganske langt fra indsigt og konsekvens, samt at belønning ikke altid afspejler indsats, hvilket kan være demotiverende. Tillige hæmmer den gennem sin rigide topstyring muligheder for innovation.



Denne konforme ledelse dominerer i dag i de fleste offentlige institutioner, og det var netop denne, Jos de Blocks opponerede imod i det hollandske hjemmehjælpersystem.



Nøglemedarbejdere belønnes



Laloux´s tredje organisationsform er de "målrettede" organisationer. Her betales nøglemedarbejdere ofte efter opfyldelse af Key Performance Indicators såsom salg, profit, osv.



Metodevalget er ofte fleksibelt, men målene er klare, hvorfor man ofte taler om "Management by Objectives" – målrettet ledelse.



De fleste lidt større virksomheder rummer betydelige elementer af dette.



Frederic Laloux's fjerde organisationsform er den "pluralistiske", hvor man fokuserer meget på virksomhedens kultur, medarbejdernes motivation samt organisationens højere formål.



Her er udtryk som "coaching", "teamwork", "stakeholdere" og "empowerment" udbredte, og generelt søger man at inddrage medarbejdere mere i overordnede beslutninger og værdier.



Imidlertid kan pluralistiske virksomheder være svære at styre. F.eks. kan der være intern uenighed om organisationen mål, og medarbejdere kan modarbejde innovation og rationaliseringer.



De evolutionære



Og så vender vi tilbage til organisationsformen i Buurtzorg: "Evolutionære" organisationer.



Her arbejdes med små teams, hvor indsigt, ansvar og konsekvens holdes tæt forbundne. Alle teams hjælper her hinanden, men de beslutter typisk langt det meste selv.



Disse organisationer har næsten ingen stabsfunktioner, ligesom planlægning er meget simpel, flydende og decentral, og informationer deles transparent og i realtid.



Overordnet er organisationerne agile, kreative og spontant selvudviklede, hvilket netop begrunder, at Laloux kalder dem "evolutionære".



De fem organisationsformer, Laloux her beskriver, har hver deres styrker og svagheder, og mange virksomheder kombinerer fra dem. En vigtig konklusion om dem er imidlertid, at fremtiden i høj grad vil byde på en spænding imellem de konforme og de evolutionære organisationsmodeller.



Gennem de sidste 100 år er staternes andel af vestlige økonomier vokset betydeligt, og dermed er den konforme model blevet særdeles udbredt.



Blandt de negative symptomer herpå er hastigt voksende jovjungler, omfattende djøficering, dvs. flere kolde hænder på bekostning af færre varme, højt stressniveau blandt medarbejderne samt undertiden administrativt sammenbrud.



De evolutionære organisationer kan nærmest betragtes som de konformes diametrale modsætninger, og de breder sig nu hastigt i det private regi.



Dette tror, jeg, vil fortsætte, og mit håb er, at man med tiden vil se nye eksempler på Buurtzorg-agtige organisationsformer til at afløse konforme pyramidemodeller.