Kronik: Kære leder, vover du at se dine teams ordentligt efter i sømmene?

Kig dine teams godt og grundigt efter ved at se på gruppedynamik, kultur, samarbejde og ledelsesform. For vover vi det, kan vi skabe langt mere effekt, end vi forestiller os, mener kronikøren.



Min sidste kronik var en varm brandtale for at huske effektfuldheden i vores arbejdsgange, så de gode og virkningsfulde resultater ikke drukner i effektivitetens navn. I slipstrømmen på den pointe vil jeg gerne placere en opfordring. En appel til at turde finde luppen frem og granske dine teams.



Som virksomhedsleder er du dybt afhængig af dygtige og værdiskabende teams, der præsterer højt og med øje for mest mulig effekt. Du har brug for at kunne stole på, at teamet selv kan skabe rammer for progression – både i opgaveløsningen og i samspillet med hinanden.



Jeg vil jo nødig være den, der punkterer den tillid. Og giver dig anledning til at være mistroisk eller konspiratorisk omkring dine teams. Det er faktisk heller ikke mit ærinde. Til gengæld vil jeg gerne opfordre til en nysgerrig og konstruktiv observans omkring samarbejdsformen i dine teams. For der kan være kulturelle, strukturelle og ledelsesmæssige aspekter af teamsamarbejdet, som hæmmer evnen til at drive opgaverne og skabe den nødvendige fremdrift. Altså alle de skjulte dimensioner, som ikke spores i en systematiseret afrapportering.



Vi kan ikke data-crunche os ud af alting

Vi lever i en tid, hvor vi kan trække data på stort set alt. Teamudvikling er ingen undtagelse. Her bruger vi performancemålinger til at evaluere, hvor god præstationsevnen er i virksomhedens forskellige gruppekonstellationer, og vi laver scoreboards på teamets resultater.



Men jeg oplever, at indsigterne fra disse målinger ikke altid bliver brugt efter hensigten. Eller snarere; jeg erfarer, at undersøgelsesdesignet er skabt ud fra en one-size-fits-all-tankegang, der ikke gør virkeligheden ret. Disse formelle målinger tager nemlig sjældent hensyn til det faktum, at medarbejdere afrapporterer forskelligt – og at der er varierende interesser, motiver og intentioner bag de forskellige måder at afrapportere på.



Jeg oplever altså, at blikket bliver for snævert i disse performancemålinger, og at det holistiske perspektiv på teamets dynamik ganske enkelt mangler i jagten på data. Derfor bør vi som ledere blive bedre til at anvende en mere håndholdt og mindre systematisk metode. Nemlig den metode, hvor vi løbende observerer og lytter. Det kan måske lyde for simpelt og tilnærmelsesvist følende. Men alt andet lige giver denne tilgang os den bedste fornemmelse af, om vores teams er på afveje.



Synergieffekt eller soloridt?

Lad mig ty til et eksempel: Gennem de sidste par år har jeg haft fornøjelsen af at følge og facilitere en udviklingsrejse hos et lederteam i en stor, danskejet virksomhed. Da jeg mødte teamet, stod de dårlige resultater forrest. Engagement-score var lav, de var ikke i stand til at nå de resultater, de skulle, og de mistede markedsterræn.



Den smukke synergieffekt, der kan opstå i teams, hvor 1+1 giver 3, var der bare ikke. Faktisk var virkeligheden nærmere, at 1 + 1 gav 1 ½. Synergien udeblev, mens solisterne kørte videre i egen rille. Selvom data bakkede denne konklusion op, var jeg langt mere interesseret i at finde ud, hvad der havde drevet teamet herud. Det kunne data nemlig ikke afsløre. For det er ved at spotte og observere de teamdynamiske benspænd, at vi danner fundamentet for den videre udvikling af effektfulde teams. Og her er tillid og konflikt vores vigtigste hjælpere.



Hold øje med tillid og konflikt

Tillid er basis i ethvert godt samarbejde. Det tør jeg godt repetere, selvom det kan lyde som en banal pointe. Sagen er jo den, at hvis vi ikke har tillid til dem, vi arbejder sammen med, så bliver vi tilbøjelige til micro-management. Og vi vover ikke at være transparente omkring fejl, uenigheder eller bekymringer. For vi har grundlæggende ikke tillid til, at teamarbejdet levner margen til hverken ansigtstab eller omsorg. Udfordringen er, at vi ofte taler om, at vi har tillid til hinanden. Men når krisen kradser og kompleksiteten stiger, så opdager vi, at der er tale om tillid på overfladen og ikke i dybden.



Men tillid er svært målbart og kan sjældent indfanges med data. Derfor ligger der en stor ledelsesopgave i at vurdere teamets samtaleform og spore, om den er båret af tillid eller mangel på samme: Er der plads til åbenhed, ærlighed og sårbarhed i dialogen? Tør nogen stille sig lidt på hælene? Hvordan er kropssproget? Er der korslagte arme og fravær af øjenkontakt? Eller er der tegn på fysisk imødekommenhed?



Det interessante er også, at tillid baner vej for konflikt. Det kan måske lyde alt andet end konstruktivt, men det er ikke tilfældet. Konflikter er et nødvendigt skridt på vejen til gode og holdbare resultater. Desværre oplever jeg, at konflikt alt for ofte bliver vinklet negativt. Især når vi taler gængse målinger. Konflikt er alt det, vi ikke vil have. Men det er i konflikten, at vi får vist engagement for vores løsning – og får bragt vigtige nuancer, fejl og behov frem i lyset.



Og tilbage til eksemplet: Det var netop teamets evne til pludselig at vise tillid og mod til konflikt, der blev startskuddet for det vendepunkt, vi lykkedes med at skabe i det tidligere nævnte team. Men det arbejde kunne kun lykkes ved et vågent observationsarbejde.



Spot kursen ned af den farlige sti

Jeg opfordrer dig på ingen måde til at begynde at monitorere dine teams ud fra devisen "Find fem fejl". Jeg vil snarere anspore dig til et subtilt spottearbejde, der kan afværge, at dine teams bevæger sig ned af en farlig sti.



Nøglen er heldigvis ret simpel: Lyt indgående til teamets måde at kommunikere med hinanden på. Se på deres kropssprog. Lyt efter, hvordan de italesætter uenighed. Der er en verden til forskel på at sige: "Jens, jeg oplever, at vi ikke deler det samme syn på denne sag; vil du ikke fortælle mig lidt mere om dit perspektiv, så vi kan blive endnu skarpere på, hvor vi er enige og uenige?" vs. "Jens, jeg køber simpelthen ikke ind i din måde at tænke denne løsning på!".



Og når nu vi er ved det, så kan det måske også give anledning til at kigge din egen kommunikation efter i sømmene. Husker du selv at lytte, stille de reelle spørgsmål og turde gå med andre perspektiver?