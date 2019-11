Helle Ib: Ammitzbøll og Egelunds nye parti ligner et skrøbeligt projekt

Kære læserVelkommen til mit nyhedsbrev med lidt om dét, jeg lige nu er mest optaget af i politik. Hvis du vil modtage det direkte i din indbakke tidligere på dagen, kan du tilmelde dig nederst på siden.Så fik Danmark et nyt parti – endnu et i rækken af blå. Rygterne har simret i nogen tid på Christiansborg.Det er de tidligere centrale skikkelser i Liberal Alliance, der nu forsøger sig med partiet Fremad. I for de borgerlige værste fald bliver det et blåt øje til Jakob Ellemann. Berlingske bragte historien og interview med de to frontfigurer , Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Christina Egelund, torsdag.Et nyt parti bringer endnu en brik til det flimrende billede af et blåt puslespil, Venstre står med at skulle samle, hvis magten skal generobres efter næste valg.Selv om Simon Emil Ammitzbøll-Bille fremhæver, at det nye parti er Jakob Ellemann-Jensens bedste ven, kan etableringen af partiet Fremad alligevel gøre livet surt for Venstres nye formand.Med en strøm af småpartier i blå blok, der lever farligt lige omkring spærregrænsen, er risikoen for blåt stemmespild kun øget ved næste valg, hvis partiet Fremad også er på stemmesedlen.Der er næppe tvivl om, at Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Christina Egelund vil have en vis vælgerappel, når de taler om, at de nationalkonservative strømninger og symbolpolitiske markeringer har grebet for meget om sig i dansk politik – og at der er brug for mere helhjertet opbakning til EU-samarbejdet. Et "værdiliberalt midterparti", som de selv betegner det.Men det er tvivlsomt, om korrektionen til andre borgerlige partier i sig selv vil kunne bære et helt nyt parti i flokken. Om end Lars Løkke Rasmussens SV-tanke i sidste valgkamp og opfordringen til at frigøre sig fra yderfløjene bestemt viste sig at have en vis gennemslagskraft i vælgerhavet. Lars Løkke Rasmussen har netop indledt sin foredragsturné med sin og Kirsten Jacobsen bog, Befrielsens Øjeblik, som omdrejningspunkt.Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Christina Egelund er begge stærkt engagerede liberale politikere, og Simon Emil Ammitzbøll-Bille er på Christiansborg kendt for sin ofte humørfyldte og skarpe tilgang i politiske debatter.Men det forhold, at blå blok allerede er spredt ud over en række småpartier, kan i sig selv være en hæmsko for det nye parti. Her er en række af reaktionerne ; en af dem kommer fra Dansk Folkepartis leder Kristian Thulesen Dahl, der mener, at Mette Frederiksen "må godte sig" i dag.Stram Kurs, Kristendemokraterne og Nye Borgerlige vil muligvis alle være på stemmesedlerne ved næste valg, lige som Klaus Riskær Pedersens parti måske også vil forsøge sig ved et tidligt valg.Jo flere småpartier, des mere hidsig og skarptskåret må debatten forventes at blive i iveren efter at skille sig ud og retfærdiggøre egen eksistensberettigelse. Virkede blå blok splittet ved seneste valg, kan billedet af rod og urealistiske krav blive yderligere forstærket med et nyt parti.Den tidligere økonomi- og indenrigsminister i VLAK-regeringen mener dog at kunne dække et behov med det nye parti. Her udlægningen i Politiken I bedste fald for Venstre – og Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Christina Egelund – opnår partiet ikke bare at komme over spærregrænsen uden at banke eksempelvis LA lige under.Fremad lykkes også med den altafgørende kunst at trække stemmer over midten, og det er oplagt, at De Radikale, hvor Simon Emil Ammitzbøll-Bille har sin ungdoms rod, er udset som donor i kampen om blodtilførslen. Skulle det ske, har Venstre kun grund til at glæde sig over det, der i disse dage ellers må føles som et blåt øje.Men lige nu tegner projektet så skrøbeligt, at det mest ligner ønsketænkning. Om end intet skal udelukkes i lyset af de opbrud, politik har budt på i de seneste år.Du kan abonnere gratis på mit faste nyhedsbrev om ugen i politik og det bedste, jeg har læst, ved at tilmelde dig her:!-->!-->