Helle Ib: Man skulle åbenbart have brændt hele hytten ned

Kære læserVelkommen til mit nyhedsbrev med lidt om dét, jeg lige nu er mest optaget af i politik. Hvis du vil modtage det direkte i din indbakke tidligere på dagen, kan du tilmelde dig nederst på siden.Den forløbne uge har stået i boligmarkedets og boligskattens tegn.For nogle år siden befandt jeg mig i en have på det bornholmske folkemøde, det årlige træf mellem politikere, organisationsfolk og journalister.Her betroede en Venstre-mand mig, at boligskatten og de fejlbehæftede vurderinger var en tung, tung opgave, Venstre havde overtaget fra SRSF-regeringen. En byrde, Venstre måske kunne have sluppet for ansvaret for, hvis ikke de borgerlige partier havde valgt at køre kamp og konfrontation, da den socialdemokratisk ledede regering i 2013 forsøgte at finde et bredt flertal og lukke sagen om de fejlbehæftede vurderinger fra 2011.Hverken Helle Thorning-Schmidts regeringer i 2011-2015, Lars Løkke Rasmussens regeringer frem til 2019 eller Mette Frederiksens nuværende regering kom eller kommer til at igangsætte et nyt boligskattesystem, der nu er skubbet til 2024, altså efter næste valg.Mængden af udskydelser, justeringer og overgangsordninger skal nu suppleres med endnu en politisk aftale om, hvordan man i praksis vil leve op til løftet om, at boligejerne ikke skal betale mere som følge af udskydelsen på tre år.De første 80.000 boligejere, der onsdag fik tilbud om indblik i egen ny vurdering, vil næppe være i stand til at gennemskue, hvordan boligskatten så bliver i fremtiden for netop deres bolig Selv om ejendomsværdiskattestoppet forlænges til 2024, tæller de nye vurderinger af grundskylden allerede fra 2021.De mennesker, der har købt ejerlejlighed og afstået fra have og carport i troen på til gengæld at slippe for husejeres årlige grundskyldstigninger, kan i dyre områder af landet se frem til kraftige stigninger. Omend lofter, indefrysningsordninger og en kommende aftale om kompensation vil lægge en dæmper på den umiddelbare virkning.Skattevæsenet har fået megen kritik for rod og for at have skabt mistillid.Det overordnede ansvar for at have brugt boligejerne i en ufrugtbar kamp om magten og vælgernes gunst er imidlertid suverænt politikernes.Fra Anders Fogh Rasmussens (V) skattestop i 2001, kronjuvelen i Venstres kontraktpolitik, der falmede og alligevel ikke var et reelt skattestop for boligejerne. Og desuden indeholdt forvridende, uhensigtsmæssige og på den lange bane uholdbare effekter, bl.a. fordi ejendomsværdiskatten var låst fast i kroner og øre. Over De Konservative s aldeles mislykkedes kamp for et grundskyldsstop til socialdemokratiske besværgelser om, at skattestoppet da stod ved magt.Vé den socialdemokrat, der for få år siden pippede op om, at dyre boliger burde beskattes hårdere.Og at Liberal Alliance gik med til en boligskatteaftale i 2017 med elementer, partiet havde tordnet imod, skyldtes den dengang endnu håbefulde forestilling om, at der så efterfølgende blev leveret gedigne lettelser af skatten på arbejde.Der er ikke mange politikere, der har grund til stolthed over forløbet om boligskatten.Debatten om boligejernes skat har mest af alt været båret af falske forsikringer, af det politiske ønske om at opnå magt eller at afholde andre fra at opnå den. Udover det indlysende behov for at sikre statskassen et pænt antal mia.arder.Tilbage til Venstre-manden, jeg talte med for år tilbage på folkemødet på Bornholm: Han var lettere mismodig over, at politikerne ikke bare i tide havde haft mod til at gå mere i dybden med den idé, som kun løst er blevet luftet henover årene: Nemlig at bryde hele systemet ned til fordel for en boligskat, hvor det primært er fortjenesten ved salg, der beskattes. Frem for den løbende beskatning af en værdi, der alligevel altid vil give anledning til hovedbrud, skepsis eller sure miner.I dag forstår man ham godt.Du kan abonnere gratis på mit faste nyhedsbrev om ugen i politik og det bedste, jeg har læst, ved at tilmelde dig her:!-->!-->