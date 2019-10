Steen Bocian: Ugens to vigtige nyheder får stor relevans for den økonomiske udvikling

Kære læser,Velkommen til mit ugentlige nyhedsbrev om, hvad der foregår i dansk økonomi i øjeblikket. Hvis du vil modtage det først på dagen direkte i din indbakke, kan du tilmelde dig nederst på siden.Slutningen af sidste uge bød på to vigtigt politiske nyheder med stor relevans for den kortsigtede økonomiske udvikling og de finansielle markeder. Fredag indgik USA og Kina således en handelsaftale, som i hvert fald på udvalgte områder mindsker den verserende handelskrig. Der er endnu ikke tale om en underskrevet aftale, men efter en periode, hvor der alene har været dårligt nyt fra handelsfronten, så er det trods alt glædeligt, at man nu synes at bevæge sig i den rigtige retning.Lidt samme tilgang skal man nok have til de mere positive signaler i forhold til en ny brexit-aftale mellem Storbritannien og EU. Man er meget langt fra at være i mål, men det er positivt, at parterne nu taler sammen, og selvom der næppe er udsigt til en aftale inden deadline ved udgangen af denne måned, så kan man da håbe på, at de mere opløftende signaler indikerer en større forhandlingsvilje – også selvom det er sandsynligt, at brexit-dato endnu engang udskydes, og selvom vi meget vel kan få et nyvalg inden næste deadline.De finansielle markeder har da også taget pænt imod de gode nyheder. Men der er ikke tale om ekstase. Dertil er skridtene i den rigtige retning endnu for små. Derudover synes de økonomiske og finansielle nøgletal fortsat at være på vej nedad. Jeg håber, at jeg tager fejl – men jeg tror, at der kommer flere dårlige økonomiske nyheder over de kommende måneder, og jeg tror derfor ikke nødvendigvis, at aktiekurser og renter bare skal opad herfra, snarere tværtimod.Dansk økonomi har indtil videre stået overraskende stærkt i den globale vækstafmatning. Men meget tyder dog på, at dansk økonomi faktisk også er gået ned i gear fra 2018 til 2019, selvom bnp-tallene har haft tegnet et noget andet billede. Danmarks Statistik udgav i sidste uge reviderede betalingsbalancetal for 2017 og 2018 – og der var tale om meget markante revisioner. Betalingsbalanceoverskuddet viser sig nu at have været 30 mia. kr. større i 2018 end tidligere vurderet. Vi ved endnu ikke helt, hvordan det i sidste ende kommer til at påvirke bnp-tallene – men meget tyder på, at væksten sidste år var betydeligt højere end tidligere vurderet, men hvis bnp i 2018 var højere end tidligere vurderet, så bliver væksten fra sidste år til i år betydeligt lavere end tidligere vurderet. Og så har vi pludseligt vækstafmatningen i dansk økonomi. Det skrev jeg en lille analyse af på bagsiden af Børsen mandag Det er nu tredje gang på kort tid, at Danmarks Statistik har været nødt til at revidere bnp-tallene meget markant. Det er i mine øjne meget uheldigt. Det svækker troværdigheden om statistikkerne – og bnp er en vigtig økonomisk strømpil – måske den vigtigste. Danmarks Statistik forsvarer sig med, at globaliseringen gør det vanskeligt at opgøre den nationale produktion, og at det slet ikke er unormalt, at tal revideres. Men det er ved at være en tyndslidt undskyldning. Alle revisioner har samme fortegn, og spørgsmålet er, om Danmarks Statistik ikke burde overveje en anden og mere analytisk tilbage til de foreløbige tal. Hvis vi ikke kan stole på de vigtigste nationaløkonomiske nøgletal, så er der en betydelig risiko for politikfejl.At globaliseringen gør det vanskeligt at følge de makroøkonomiske strømme illustreres også fint i Nationalbankens seneste opgørelse af de direkte investeringer ind og ud af dansk økonomi. Umiddelbart viser tallene, at Luxemburg og Holland er flittige investorer i dansk økonomi – men reelt er det oftest amerikanske penge, som kanaliseres via andre lande for at lande i Danmark. USA står for 30 pct. af de direkte investeringer i Danmark. Læs med i Nationalbankens lille analyse Nåhr ja, så blev Nobelprisen i økonomi uddelt i mandags. Inden alle nu overfalder mig og siger, at det ikke er en rigtig Nobelpris, og at økonomi ikke er en rigtig videnskab, så må jeg bare sige, at jeg er temmelig ligeglad. Prisen spiller samme rolle, som de andre nobelpriser – og det er jo heller ikke fordi litteratur eller fred i den forstand er en videnskab, hvor Alfred Nobel står op af graven for at vælge den objektivt rigtige modtager.Modtagerne blev i år Banerjee, Duflo og Kremer for forskning inden for fattigdom. Jeg kunne lyve og påstå, at jeg mente, at det var de helt rigtige eller helt forkerte modtagere. Men jeg må hellere være ærlig. Det er ikke lige et forskningsområde, som jeg bruger alle mine vågne timer på. Men Nobelprisens styrke er ud over at være en anerkendelse af banebrydende økonomisk forskning også en øjenåbner for økonomisk interesserede. Så jeg kommer da til at sætte mig lidt ind i de tre forskeres arbejde. Men jeg tvivler på, at lige de tre forskere kommer til at være hyppige gæster i Børsens spalter.