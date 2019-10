Steen Bocian: Derfor er dansk økonomis fremgang særligt imponerende

Da jeg startede på Københavns Universitet for snart 30 år siden (gisp) indledte professor Hans Keiding en af de første forelæsninger for os, ca. 400 mere eller mindre håbefulde studerende, med ordene: Kig på din sidemand, om et år er én af jer væk.Hans Keiding overdrev nok en smule, men det var jo ikke helt forkert. Efter et år blev det undervisningshold, som jeg startede på sammen med 44 andre, opløst, fordi vi var for få til, at det gav mening at kalde det et hold.Jeg syntes, at det var fint, at Hans Keiding fra start tydeliggjorde for os, at vi stod overfor en massiv udfordring, og at vi alle ikke ville komme igennem. Tilsvarende synes jeg, at Otto Brøns-Petersen analysechef i Cepos fortjener ros for i sidste uge at skære igennem klimatågesnakken i en artikel her i Børsen . Hvis vi skal nå målet om 70 pct. reduktion i CO2 udledningen i 2030, så kommer det til at kræve politiske tiltag, som kommer til at gøre ondt på dansk erhvervsliv. Det bliver ikke bare et spørgsmål om at justere hist og her. Som Otto Brøns-Petersen siger, så kommer man eksempelvis ikke uden om CO2-afgifter i industrien, hvis målet om 70 pct. reduktion i 2030 skal nås uden for store negative økonomiske konsekvenser.Med en lettere omskrivning af Hans Keidings ord, så kan danske industri-, transport- og landbrugsvirksomheder kigge på nabovirksomheden – en af dem kommer til at være eksistentielt udfordret som følge af 70 pct. målsætningen frem til 2030. At nå målet om 70 pct. bliver en kæmpe udfordring.Dele af dansk erhvervsliv skal lukke – vi må så håbe, at vores grønne sats åbner for nye erhvervseventyr, men for den enkelte virksomhed og for den enkelte medarbejder kan det være en ringe trøst. Hvis man mister sin virksomhed eller arbejdsplads, som følge af de tilpasninger, der er nødvendige for, at vi kan nå 70 pct. målsætningen, så er det ikke sikkert, at man synes, at det hjælper, at nabovirksomheden klarer det godt, hvis den evner at ride på den grønne bølge, og bliver man ledig er det ikke altid nemt at finde en anden arbejdsplads. Det er bestemt ikke sikkert, at de medarbejdere, der mister deres job, har de kvalifikationer, der efterspørges i de virksomheder, der satser benhårdt på grøn teknologi.Dertil kommer, at omstillingen risikerer at være tidsmæssigt sammenfaldende med en økonomisk lavkonjunktur. Lige nu har vi som følge af højkonjunkturen næsten glemt, hvor svært det i perioder kan være at finde job, hvis man af den ene eller anden årsag mister det job, man har.På den lange bane bestemmes beskæftigelsen ikke af klimakrav, men klimakravene kan give en periode med faldende beskæftigelse. Klimakravene behøver heller ikke at forhindre vækst – hvis vi indretter vores økonomi fornuftigt. Men omstillingen af dansk økonomi vil gøre ondt – og kravene til, at vi i øvrigt indretter vores økonomi fornuftigt skærpes derfor. Risikoen for betydelige omstillingsomkostninger bliver ikke mindre, når de lande, vi konkurrerer med, ikke har planer om at leve op til samme skrappe klimamål, som vi har sat os.I Tyskland sigter de ikke efter 70 pct. CO2 reduktion i 2030 – de sigter efter 55 pct. Det er en verden til forskel i forhold til de instrumenter, man tvinges til at tage i brug, hvis målene skal nås.Ovenstående skal ikke forstås, som en opfordring til at droppe de 70 pct., som målsætning. Klimamålene skal nås, men vi må bare være ærlige over for os selv. Det kommer til at få omkostninger rent økonomisk set. Vi når ikke i mål ved at fortsætte, som vi plejer.Der er derfor også vigtigt, at politikerne er realistiske – klimadagsordenen har medvind i øjeblikket, men når bagsiden af klimamedaljen melder sig, så er det vigtigt, at vi ikke har løjet for os selv, for så forsvinder den folkelige opbakning. Alt det, skrev jeg en leder om forleden. Ellers kan man jo ikke lade være med at være en smule forundret over, at de danske økonomiske nøgletal fortsat ser så stabile ud, som tilfældet er. Mandag fik vi reviderede bnp-tal for 2. kvartal i år, og de viste, at bnp steg med 0,9 pct. fra 1. til 2. kvartal. Der svarer til en årsvækst på over 3,5 pct. Den flotte vækst skal dog ses i lyset af knap så imponerende vækst kvartalerne inden, så kigger vi på den faktiske årsvækst, så steg bnp med 2,6 pct. fra 2. kvartal 2018 til 2. kvartal 2019 – det er lidt lavere, men fortsat imponerende.Fremgangen er særligt imponerende med tanke på, at væksten i vores nabolande allerede i 2. kvartal skuffede. Der er ingen tvivl om, at vores økonomi er mindre afhængig af de globale industrikonjunkturer end, hvad der gør sig gældende i Sverige og Tyskland, og det er nok forklaringen på den fortsat flotte vækst i 2. kvartal. Men vi trodser næppe tyngdeloven. Hvis vi står over for en global vækstafmatning og måske endda krise, så rammes dansk økonomi også. Vi kan dog glæde os over, at vi trods alt har en rimeligt sund økonomi i udgangspunktet.Vi har dog ikke meget finanspolitisk modstandskraft, som mange ellers tror. Selvom overskuddet på de offentlige finanser har overrasket de seneste år, så er det meget lavere end i tiden inden finanskrisen. Det øjeblik vi rammes af en krise, hvornår den så end måtte ramme, vil de automatiske stabilisatorer gøre, at overskud vendes til et solidt underskud. I 2007 havde vi et overskud på de offentlige finanser på 5 pct. af bnp. To år efter havde vi et underskud på 2,8 pct. af bnp – og ja der blev trådt en smule på den finanspolitiske speeder (i kommunerne), men det meste skyldtes bare krisen. Så at vi nu har et overskud på 0,5 pct.-1 pct. af bnp gør altså ikke, at vi har en særlig stærk polstring. Desværre. Endelig en opfordring til at læse dette interview med Mario Draghi , han er ikke den første der har ment, at der er behov for større finanspolitisk indsats – men det er selvsagt interessant, når det kommer fra den afgående ECB-chefs mund. Det er dog langt fra sikkert, at tyskerne vil lege med – og de sidder med nøglen, hvis den finanspolitiske dør skal åbnes mere end bare på klem.Den kommende uge kommer nok til at fokusere en del på folketingets åbning og regeringens første reelle forslag til finanslov. Jeg tror dog ikke, at der er de store overraskelser i vente. Finanspolitikken lempes nok en smule – og ellers er de fleste elementer i finanslovsforslaget blevet håndfodret til pressen den eneste uges tid.Du kan abonnere gratis på mit faste nyhedsbrev om perspektiver på samfundsøkonomien ved at tilmelde dig her:!-->!-->