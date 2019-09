Debat: Glem ikke at de grønne biler også har en omkostning der skal fordeles

I bilbranchen tager man den grønne omstilling alvorligt. Det står klart - men det er også tydeligt, at de grønne biler koster mere end de sorte, og at den nuværende fordeling af regningen risikerer at hæmme udviklingen.



Kravene til grøn omstilling har for længst ramt motoren i den tyske økonomi: bilbranchen. Det stod klart på den internationale bilmesse Frankfurt Motor Show i Frankfurt, der blev åbnet i denne uge. Og der er grund til at bide mærke i tendenserne i industrien, for ingen andre steder finder man så godt et eksempel på, at verden er i forandring.



Det kommer blandt andet til udtryk på konkurrencefronten. Tyskland dominerer fortsat bilindustrien, men man fornemmer også en hvislen fra det accelererende Kina. Her investeres der massivt i elbildrift, og så nyder kineserne godt af verdens største hjemmemarked.



Til trods for de store forandringer i markedet, spillede konkurrencesituationen alligevel en birolle på den tyske bilscene i Frankfurt. Den grønne omstilling, og de krav den hiver med sig, præger nemlig i endnu voldsommere grad industrien i disse år. De store benzinbiler er for længst blevet erstattet af små elbiler. Det er isoleret set en glædelig nyhed, for målet om en grønnere fremtid deler vi alle.



Men elektrificeringen af industrien er ikke uden udfordringer. For når en elbil kan være op til 60 procent dyrere at producere end en bil med en almindelig forbrændingsmotor, så begynder regningen for den grønne omstilling at blive konkret. Spørgsmålet er så, hvem der skal betale den.



Ikke villige til at betale ekstra



Selvom det grønne tankesæt deles både i regeringskontorerne, på direktørgangene og i dagligstuerne, så bliver der nemlig stadig tøvet, når mønterne skal på bordet. Det viser sig også i danskernes bilindkøb. Til trods for, at de fleste af os mener, vi opfører os mere klimavenligt end tidligere, så bliver vores bilkøb nemlig ikke grønnere.



Det hænger sammen med, at vi ikke er nær så villige til at betale for producenternes innovationsudgifter, som vi bilder os selv ind. En udfordring, der i øvrigt ikke bliver mindre af, at det er de små biler, danskerne foretrækker at købe. Små biler, som er enormt dyre at gøre elektriske, og nærmest umulige for producenterne at tjene penge på.



Nye partnerskaber



Vanskelighederne med den vigtige grønne omstilling har således flere facetter. I bilindustrien reagerer man blandt andet på de ændrede omstændigheder ved at etablere partnerskaber. BMW går sammen med Daimler og Jaguar, mens Volkswagen går sammen med Ford. Formålet er at splitte omkostningerne ved den tunge innovationsudgift. Det resulterer i, at substansen under kølerhjelmen bliver mere og mere ensrettet samtidig med, at der efterlades plads til individuelle udtryk på overfladen.



Tilbage i Tyskland havde den grønne udvikling ikke kun påvirket indholdet i bilerne på messen. Frankfurt Motor Show er skrumpet til det halve over de seneste år, og ugens messe var sat op med et gennemgående miljørigtigt tema – hos Mercedes' stand fandt man endda flere træer end biler. Et klart, grønt signal, men også et billede på udfordringen.



For hvis træerne og de grønne drømme løber med al opmærksomheden, så glemmer vi, at den grønne omstilling – og den innovation, den kræver - har en pris. Og fordeles den omkostning ikke fornuftigt mellem staten, producenterne og forbrugerne, så risikerer vi, at den grønne omstilling af bilindustrien ender med at hænge i bremsen.