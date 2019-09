Steen Bocian: Bye bye til Super Mario

Den kommende uge kommer uundgåeligt til at handle en hel del om to af de meget store globale økonomiske emner. For det første vil det kaotiske forløb omkring brexit tiltrække sig en ikke ubetydelig opmærksomhed. Det bliver sværere og sværere at se en god afslutning på de seneste mere end tre års politiske usikkerhed. I skrivende stund synes det dog ret oplagt, at brexitdatoen udskydes til en gang i det nye år – men det er vel også det eneste, der synes bare at være en smule sikkert. Læs eventuelt den her klumme fra Financial Times , jeg synes, at den er indsigtsfuld, selvom den godt nok ikke ser lyst på, hvor det hele ender. Bjarne Corydon skrev også en fin leder om brexit i sidste uge – ja ja han er min chef, men derfor må man vel alligevel gerne oprigtigt mene, at han har ret.Det er som nævnt svært forudsige det fremtidige brexit-forløb. Det virker mere sikkert, at den Europæiske Centralbank sænker renten på torsdag. Det er sidste møde med Mario Draghi som centralbankchef.Draghi kommer til at gå over i historien som centralbankchefen, der reelt reddede euroen under den europæiske statsgældskrise. Men det er ikke det eneste, der gør italieneren historisk. Han var også den første centralbankchef, som introducerede negative centralbankrenter – i hvert fald hvis vi ser bort fra mikroputlande som Danmark. Sidst men ikke mindst, er Draghi også noget så sjældent som en centralbankchef, som trods usædvanligt turbulente tider aldrig har prøvet at sætte renten op. I de otte år, Draghi har været centralbankchef, har han kun prøvet at sætte renten ned. Jeg tvivler på, at Draghi selv havde forventet, at hans tid som centralbankchef ville forløbe sådan, men sådan blev det altså.Det er selvsagt for tidligt at fælde den endelige dom over Draghi, men selvom han stort set på intet tidspunkt har evnet at sikre, at centralbanken levede op til inflationsmålsætningen, som faktisk er centralbankens eneste pejlemærke, så er det min vurdering, at han, omstændighederne taget i betragtning, har gjort det godt i spidsen for ECB.Nu må tiden vise om politikeren Christine Lagarde, der overtager chefkasketten fra Draghi, evner at styre europæisk økonomi uden om den recession, der spøger i kulissen. Det er svært på forhånd at sige noget fornuftigt om, hvorvidt Lagarde kommer til at stå for en anden pengepolitisk linje end Draghi, men meget tyder ud fra de hidtidige udtalelser på, at hun kommer til at fortsætte samme overordnede linje.Der er derfor heller ikke grund til at forvente, at ECB vil sætte renten op lige foreløbig.Den kortsigtede udvikling i renten afhænger dog i høj grad af de økonomiske konjunkturer. Vi har længe snakket om recessionsrisikoen. Det er en vigtig diskussion, da både centralbanker og politikere måske kan tage en krise i opløbet, hvis der reageres med rettidig omhu. Det er dog værd at understrege, at det er ekstremt svært at forudsige den nære økonomiske fremtid. Det er derfor heller så mærkeligt, at nogle analytikere i øjeblikket nærmest omtaler det som uundgåeligt, at vi er på vej i krise, mens andre ser noget mere lyst på samme udvikling. Jeg skrev en bagside med fokus på den usikkerhed, der knytter sig til økonomiske profetier . Når de økonomiske eksperter udtaler sig, er det ofte både relevant og informativt, men husk, eksperterne ved heller ikke, hvornår næste krise rammer – de ved knapt nok, hvordan økonomien har det lige nu.Selvom det er svært at forudsige den nære økonomiske fremtid, så er der dog alligevel nogle pejlemærker at forholde sig til. Globalt har rentediskussionen ændret sig markant over de seneste år. Der er nu en konsensusforventning om, at der heller ikke de førstkommende år er udsigt til rentestigninger i noget videre omfang. Det skyldes i høj grad de økonomiske strukturerer, som Nationalbanken var inde på i en analyse fra juni . Det er dog ikke en helt ukontroversiel konklusion. Snyd ikke dig selv for at læse Kenneth Praefkes serie af artikler om renten. I den seneste i rækken stiller cheføkonom Anders Høyer fra Sparekassen Kronjylland netop spørgsmålstegn ved nationalbankens konklusioner Du kan tilmelde dig mit ugentlige nyhedsbrev direkte i din indbakke her:!-->!-->