Debat: Her er tre gode grunde til at skrive CSR-rapporten

Behovet for at rapportere om bæredygtighed stiger, men mange små og mellemstore virksomheder tøver eller dropper CSR-rapporten. Det kan hæmme virksomhedens fortælling og værdiskabelse. Motivationen for CSR skal genfindes ved at vende et velkendt spørgsmål om.



FN's verdensmål har sit eget spor ved Årsrapportprisen 2019. Fuldt forståeligt, for bæredygtighed vokser i betydning, idet det ikke længere kun er noget, NGO'er efterspørger, men også investorer.



Læg dertil øget opmærksomhed fra alverdens aktivister – et begreb, der i dag tæller både regeringer, myndigheder, CEOs, kunder og forbrugere – og du har en brændende platform.



CSR er blevet en katalysator for forandring, og selv om CSR-rapportering kaldes ikke-finansiel, handler CSR-perspektivet i dag om alt dét, der giver mening – også på bundlinjen. Det er en væsentlighedsanalyse, hvor ansvaret for samfundet – socialt og miljømæssigt – indarbejdes i strategien og kerneforretningen.



Ubetrådte stier



Og så skulle man jo mene, at alt kører på skinner. Især når store virksomheder som Arla, Carlsberg, Ørsted, Mærsk og Chr. Hansen viser vejen for at rapportere på ansvarligheden. Som en ekstra gulerod giver nogle banker basispoint til virksomheder, der kan dokumentere bæredygtig adfærd.



Alligevel tøver en del små og mellemstore virksomheder med CSR-rapportering. Eller værre endnu: De dropper det. Grundene er gode og mange. Bæredygtighed og FN's Verdensmål er komplicerede størrelser – ikke kun i rapportform, men også i virkeligheden og i hverdagen. For når en virksomhed sætter 2030-mål med afsæt i et større formål, samfundsansvar og miljøhensyn, så træder den reelt stier, som ingen før har betrådt.



Et konstruktivt spørgsmål



Skyldes denne tøven så, at der mangler værktøjer? Egentlig ikke. Der mangler tværtimod overblik over et overvældende antal værktøjer og rammeværk til at måle sin miljø- og samfundsmæssige indvirkning. Men den overskyggende grund til at droppe rapporten er enkel: CSR-rapporten løber en stor risiko for ikke at blive læst.



Vores tese er, at virksomheder kan finde motivationen, hvis de stiller sig selv det rette spørgsmål. "Hvem læser CSR-rapporten?" er det velkendte spørgsmål, der ofte giver et nedslående svar. Men "Hvem skriver vi rapporten for?" lægger op til en mere konstruktiv diskussion.



Vi tror på en gylden fremtid for CSR-rapportering, hvis man anlægger et værdiskabende perspektiv. Rapporten skal ikke tænkes som en bog, der udgives en gang om året til de få, men som en container for et datasæt, der kan bruges til at starte samtaler med de mange stakeholdere.



Den er et bevis for virksomhedens integritet, hvis den dokumenterer, at bæredygtige løfter følges op af kvantificerbar handling. Dermed kan en CSR-rapport være en kraftig ballast til at balancere de storslåede fremtidsvisioner, som mange danske virksomheder har lanceret i år.



Overblik over visioner



Vores opfordring til de små og mellemstore virksomheder er derfor: Skriv din CSR-rapport. Ikke fordi den skal blive en bestseller, men fordi den kan give et overblik over jeres visioner og få sat mål på jeres handlinger. Og fordi alle de nyligt betrådte stier skal dokumenteres og kortlægges, så de kan skaleres op og inspirere andre til at fremme en ny bæredygtig praksis.



En god CSR-rapport tager udgangspunkt i 'corporate storytelling'. Her kan du besvare spørgsmålet om, hvad I kan gøre for samfundet, hvad I har af mål, hvor langt I er nået – eller endnu ikke nået og hvorfor – og hvad der er næste skridt. Derfor bør den også være en integreret del af jeres kommunikationsstrategi. Den hjælper jer med at få styr på jeres fortælling på både Folkemødet, LinkedIn og Twitter. Og i den årlige rapportering af resultater.



En virksomhed forandrer sig selv og samfundet gennem de handlinger, der er forankret i dens fortælling. Når CSR-rapporten bruges bedst, er den en åben og transparent fortælling om, hvor I er på vej hen, og hvad I gør for at nå jeres mål. Hermed bliver den også et middel mod greenwashing – altså den anklage, der kan lyde, hvis du pynter dig med lånte, grønne fjer, og dine handlinger ikke følger ord.



Tre vigtige grunde



Vi har forståelse for de mange grunde, små og mellemstore virksomheder har til ikke at rapportere på CSR. Vi peger dog på de tre vigtige grunde til at gøre det:



CSR-rapporten er



1. som internt redskab et overblik over visioner, mål og handlinger



2. en integreret kommunikationsstrategi



3. en katalysator for forandring



Så kast jer ud i det. Søg – og sørg for – at CSR-rapporten skaber værdi. Fortæl historien om, hvordan I er med til at skabe en bedre verden. For jeres kunder, leverandører, ejere og øvrige interessenter. Og ikke mindst for jer selv.