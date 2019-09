Steen Bocian: Nej, vi er ikke i krise

Kære læserVi har haft snakket ekstremt meget om krise de seneste måneder. En inverteret rentekurve, risikoen for teknisk recession i Tyskland kombineret med frygten for et aftaleløst brexit og en yderligere eskalation af handelskrigen mellem USA og Europa er blot nogle af de faktorer, der bekymrer.Det er en vigtig diskussion, men det er samtidig meget vigtigt at huske hinanden på, at diskussionen rettelig handler om risikoen for krise. Vi er ikke på nogen måde i krise eller recession for den sags skyld! Vi er derimod midt i en i højkonjunktur. I sidste uge fik vi tal for ledigheden i Europa og Japan. De viste begge, at ledigheden i to af verdens vigtigste økonomiske områder sætter rekord – vel at mærke bundrekord. I Japan faldt ledigheden i juli til 2,2 pct. Det er det laveste niveau siden 1992, og selvom væksten ikke er synderligt høj i Japan, så er den heller ikke så lav, at det giver mening at tale om krise. Den befolkningsmæssige udvikling er en stor strukturel modvindsfaktor i Japan. Korrigerer man for befolkningsudviklingen, så udvikler japansk økonomi sig knap så sløjt, som man måske umiddelbart kan få indtryk af.I Europa falder ledigheden også. Niveauet for ledigheden er markant højere end i Japan, men det skyldes i vid udstrækning uhensigtsmæssige økonomiske strukturer snarere end ansatser til krise. I Europa er ledigheden på 6,3 pct. Det er det laveste niveau i den periode, vi har konsistente tal.Tysk økonomi har tiltrukket sig en del negativ opmærksomhed, men i Tyskland falder ledigheden faktisk fortsat – og niveauet for ledigheden er ekstremt lavt. I juli var ledigheden på 3,0 pct. i Tyskland, et fald fra 3,1 pct. i juni i år. Går vi et år tilbage, var den tyske ledighed på 3,4 pct.Verdens største økonomi, den amerikanske, offentliggør nye tal for den helt aktuelle udvikling på arbejdsmarkedet senere på ugen. Selvom den amerikanske rentekurve er inverteret, hvilket normalt er et klart signal om øget recessionsrisiko, så forventer analytikerne fortsat stigende amerikansk beskæftigelse. Konsensusforventningen er et plus på over 150.000 arbejdspladser i USA i august. I USA skal vi tilbage til 1960'erne for at finde en lavere ledighed – og beskæftigelsen sætter med bred margin rekord.Kigger vi på de danske nøgletal, er det tydeligt, at vi bestemt heller ikke står med fødderne midt i en krise. I 2. kvartal steg bnp med 0,8 pct. sammenlignet med kvartalet før , og målt over det seneste år så er bnp steget med 2,3 pct. Det er høj vækst for dansk økonomi. Herhjemme er beskæftigelsen også steget og sætter rekord, selvom de seneste måneder har budt på en opbremsning i jobvæksten.At krisen ikke har ramt os i skrivende stund, gør ikke, at vi skal ignorere, at risikoen for, at det kan komme til at ske inden for de kommende år – men vi skal bare huske holde fast i, at det er en risiko ikke et faktum.Vi skal derfor efter min vurdering også være varsomme med på baggrund af den stigende krise- og recessionsrisiko allerede nu at trykke på den finanspolitiske speeder. Der er allerede udsigt til pengepolitiske lempelser. ECB ventes at spille ud med yderligere lempelser af den europæiske (og dermed danske) pengepolitik torsdag i næste uge – og markedet forventer også, at den amerikanske centralbank kommer på banen med yderligere rentesænkninger. Kapper vi allerede nu de finanspolitiske trosser, risikerer vi i virkeligheden at begå samme fejl, som vi gjorde i årene inden finanskrisen. Dengang blev finanspolitikken også lempet på toppen af en højkonjunktur.At jeg ikke mener, at vi bør lempe finanspolitikken på nuværende tidspunkt er ikke det samme, som at vi skal ignorere risikoen for krise. Finansministeren gør klogt at have det økonomiske arsenal klar, hvis behovet opstår. Hvis finanspolitik skal udjævne konjunkturudsving, så er det vigtigt, at man er i stand til at reagere hurtigt. Selv hvis der ageres agilt skal man dog ikke tro, at finanspolitikken kommer til at forhindre en økonomisk krise - og reelt sker det ofte, at politikerne forsøget på at undgå en krise reelt øget de økonomiske ubalancer og dermed er medvirkende til, at den efterfølgende krise bliver hårdere og længere. Det er ekstremt svært at dosere og time finanspolitikken efter de økonomiske konjunkturer.En ting er, om vi er på vej i recession eller ej. Det er dog også vigtigt at tage stilling til, hvilken recession vi muligvis måtte stå overfor. Kriser kan have meget forskellige karakteristika. Nationalbanken kiggede i et nyligt offentliggjort analysepapir på recessionsrisikoen i USA, Europa og Danmark . Hvad angår den danske analyse var det mest interessante i virkeligheden nok, at de semi-officielt udpegede syv recessioner fordelt hen over de seneste 50 år – vi har ikke tidligere haft en egentlig recessionsdefinition i Danmark. De seneste to recessioner markerer fint to yderpunkter. Den ene var i tiden efter it-aktiernes kollaps. Den anden var finanskrisen.I recessionen efter it-aktiernes kollaps faldt beskæftigelsen med i størrelsesordenen 40.000 personer – og halvandet år efter, at beskæftigelsen bundede, sattes der nye beskæftigelsesrekorder. Der er ingen tvivl om, at det var en recession, men man kan diskutere om det var en krise i den forstand, at danskerne virkelig blev hårdt ramt økonomisk.I finanskrisen gik det noget vildere for sig. Beskæftigelsen faldt med 170.000 personer – og først ni et halvt år senere var arbejdsmarkedet rent beskæftigelsesmæssigt tilbage på toppen.Ingen ved, hvordan næste recession kommer til at udfolde sig, men efter min vurdering er det mere sandsynligt, at vi får en recession a la tiden efter it-aktiernes kollaps, end at der skulle være en ny finanskrise på trapperne. Læs eventuelt dagens klumme af Carsten Valgreen . Som han skriver, så er recessioner ikke, hvad de har været. Den aktuelle økonomiske svaghed drejer sig om den globale industri – her rammer handelskrig mv. hårdt, men billedet er meget mere nuanceret, når vi kigger på servicesektoren, og derfor er det ikke givet, at vi står overfor, hvad den almindelige verdensborger vil opleve som en egentlig krise.Dermed er der efter min vurdering heller ikke brug for samme akutte og voldsomme krisemedicin, som der var behov for i tiden efter Lehman Brothers kollapsede. Regeringen udsendte i sidste uge en opdateret økonomisk prognose. Regeringen forventer, at opsvinget fortsætter med nedsat styrke. Prognosen blev af mange økonomer kritiseret for at være for optimistisk. Regeringens økonomer forventer en bnp-vækst på 1,7 pct. i år faldende til 1,6 pct. næste år.Efter min vurdering, så er regeringens økonomiske prognose dog ikke helt på månen. En vækst på 1,7 pct. i år er faktisk et meget lavt skøn. Det forudsætter, at dansk økonomi går helt i stå resten af året. Det kan selvsagt sagtens ske, men vi har bare ikke set det i tallene på nuværende tidspunkt. Næste år er en vækst på 1,6 pct. til gengæld måske en smule højere end, hvad jeg opfatter, som det mest sandsynlige, men usikkerheden på den slags prognoser er stor. Hvis vi i stedet for at fokusere på væksten i hvert af de to år ser på regeringens økonomers forventninger til, hvad der kommer til at ske det kommende halvandet år fra 2. kvartal 2019, det seneste kvartal vi har væksttal for, og så frem til slutningen af 2020, hvor regeringens prognose stopper, så er jeg grundlæggende ikke uenig i deres vurdering. Dansk økonomi ser ud til at vokse yderligere – men tempoet ser ikke ud til at imponere. Den vurdering bygger på en forventning om, at verdensøkonomien ikke rammes af recession eller krise. Rammes vi af recession eller krise, så bliver væksten betydeligt lavere - men jeg deler regeringens forsigtige optimisme.Efter min vurdering læser for mange industrisvaghed som udtryk for bred krise. Det er det ikke.Du kan tilmelde dig mit ugentlige nyhedsbrev direkte i din indbakke her:!-->!-->