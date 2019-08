Steen Bocian: Sidste uge viste tektoniske skift i den pengepolitiske debat

I den forgangne uge har de finansielle markeders og økonomernes øjne været vendt mod Jackson Hole, Wyoming. Jeg er ikke sikker på, at mange danskere med stor sikkerhed kan udpege, hvor Jackson Hole befinder sig på et landkort, men Kansas City Fed's årlige centralbanksymposium er år efter år dagsordensættende.De økonomiske og finansielle diskussioner blandt de globale centralbankchefer og topøkonomer er mere vidtrækkende end længe. Bekymringen for, at verdensøkonomien er på vej ind i en dyb krise, er stigende, og det samme er erkendelsen af, at de kriseværktøjer, vi traditionelt har haft brugt, næppe er så effektive som tidligere. I Europa er renten negativ – og selvom der er lidt større frihedsgrader at gøre godt med i USA, så er centralbankernes værktøjskasse i bedste fald halvtom.Forslagene til, hvordan man bør reagere spænder vidt. Modern monetary theory har længe tiltrukket sig stor opmærksomhed – særligt i USA. Min kollega Kenneth Praefke skrev et par virkelig gode artikler om MMT tilbage i foråret . Personligt har jeg svært ved at se det geniale i MMT, men der er ingen tvivl om, at fortalerne for MMT har været med til at flytte den globale økonomiske dagsorden.Men debatten handler ikke kun om MMT. Ifølge Bloomberg kom en række tidligere centralbankchefer i regi af kapitalkæmpen Blackrock torsdag med et vidtrækkende forslag til, hvordan centralbankerne kunne bekæmpe krisen . De taler ikke for helikopterpenge – men det er meget tæt på. Det foreslås således, at centralbankerne laver en nødfacilitet, der kan trækkes på, hvis centralbankernes inflationsmålsætninger synes uopnåelige. Nødfaciliteten ville skulle bruges til at finansiere eksempelvis infrastrukturinvesteringer i krisetider.Dermed kommer centralbankerne tæt på at føre finanspolitik. Fordelen ved, at det er centralbanker, som skal reagere, er, at beslutningsprocesserne er noget hurtigere – man bliver jo fri for de til tider opslidende politiske diskussioner. Men det er selvsagt et åbent spørgsmål, hvorvidt centralbankerne reelt vil være særligt gode til finanspolitisk fine-tuning. Derover er det vel også et åbent spørgsmål, hvordan investeringsprojekterne ville skulle udvælges, hvis man ikke har politikerne til at prioritere. Selvom forslaget ikke umiddelbart står overfor at blive omsat til politik, så illustrerer forslaget, at der virkelig tænkes nye tanker blandt de ledende økonomer. Økonomibøgerne står ikke overfor at blive omskrevet, for det meste er der sådan set skrevet om tidligere, men hvor den slags forslag tidligere ville være blevet fremført af mindre betydningsfulde økonomer, er det nu topøkonomer og centralbankdirektører, som kommer med de til tider kreative forslag.Chefen for den regionale centralbank i St. Louis, James Bullard, satte ord på, da han i forbindelse med mødet efterlyste en gennemgribende genovervejelse af centralbankernes rolle. Vi er nødt til at holde op med at tro, at bare alting bliver normalt næste år. Læs eventuelt Financial Times' analyse af mødet, der bruges store ord. Tilsvarende har den tidligere IMF-cheføkonom Olivier Blanchard argumenteret for, at de lave renter gør, at vi skal gentænke det finanspolitiske spillerum. Det kan du læse mere om her. Ingen ved, hvor diskussionen ender, men det er store spørgsmål, der diskuteres. Centralbankernes svar på de mange spørgsmål kan meget vel blive dagsordensættende for de finansielle markeder de kommende år. Men konsekvenserne rækker længere end det. Centralbankernes beslutninger påvirker i sidste ende os alle. Vores privatøkonomi rammes både direkte og indirekte. Finder centralbankerne de vises sten, kan en eventuel krise forhåbentlig gøres kortvarig eller måske helt undgås – alternativt, så kan den globale usikkerhed udvikle sig til en reel krise og koste job og velstand. Og tager centralbankcheferne fundamental fejl, risikerer de endda at gøre ondt værre. Det er i sandhed en spændende tid.Herhjemme er den økonomiske diskussion lidt mindre højtravende. I dag vil der være fokus på de kommende års økonomiske politik, når regeringen fremlægger Økonomisk Redegørelse og deres 2025-beregninger. Selvom det måske er knap så revolutionerende, så er det vigtigt for den økonomiske udvikling herhjemme de kommende år.