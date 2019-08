Steen Bocian: Alle råber at finanskrisen kommer med det resultat at vi skræmmer den væk

Vi risikerer, at mange i kor råber, at ulven kommer med det resultat, at vi skræmmer den væk

Sommeren er ved at gå på hæld – og det samme synes at være tilfældet for det økonomiske opsving. Det er i hvert fald konklusionen, når man lader øjnene glide ned over de økonomiske nyheder fra ind- og udland. Men ligesom med sommeren, så er det økonomiske opsving endnu ikke helt dødt. Selvom en række nøgletal skuffer, så er der faktisk stadig liv i arbejdsmarkederne globalt, og da vi ikke har samme grad af økonomiske og finansielle ubalancer, som vi havde i 2007/2008, så er det ikke utænkeligt, at vi får en indian summer i verdensøkonomien.Særligt tysk økonomi er dog gået i stå. Tysk bnp skrumpede i andet kvartal, og de kommende kvartaler ser også ud til at byde på dårligt økonomisk nyt for Europas største økonomi. Så det virker sandsynligt, at Tyskland er på vej ind i en teknisk recession. Tyskland er ramt af den lavere vækst i Kina – og dertil kommer, at særligt bilindustrien i Tyskland har været udfordret.Til trods for den lave vækst, er ledigheden fortsat meget lav i Tyskland. Det er derfor ikke oplagt, at tyskerne ser det i deres interesse at lempe finanspolitikken ret meget, selvom mange argumenterer for, at det ville være et fornuftigt skridt.At tyskerne ikke nødvendigvis vil lempe finanspolitikken i noget videre omfang, sætter en streg under, at der kan være langt fra de økonomiske teoribøger og anbefalinger til den virkelige verden.De strukturelt lavere renter åbner ellers for mere ekspansiv finanspolitik i perioder, hvor der er ledige ressourcer i økonomien. Det er generelt tilfældet i Europa, hvor ledigheden fortsat er forholdsvis høj. Det kunne tale for at øge de offentlige udgifter og stifte offentlig gæld, da afkastet på eksempelvis offentlige investeringer grundlæggende bare skal være positivt for at være højere end renten.I Nordeuropa er arbejdsmarkederne imidlertid stramme, og selvom det måske kan være i Europas interesse, at der bliver trådt på speederen i lande, som Danmark og Tyskland, så er det ikke nødvendigvis i Tyskland og Danmarks egeninteresse. Flere offentlige ansatte (direkte eller indirekte) mindsker den private beskæftigelse 1:1, hvis der ikke er ledige ressourcer i økonomien. Øgede offentlige udgifter risikerer derudover at øge risikoen for en decideret overophedning.I Sydeuropa er der rigeligt plads til finanspolitiske stimuli – da i hvert fald en del af ledigheden synes at være konjunkturel. Men her skal man være opmærksom på, at de fleste lande i Sydeuropa allerede har en så stor statsgæld, at man kan diskutere, hvor stor ekstra finanspolitiske fleksibilitet, der er plads til uden, at man risikerer at underminere troværdigheden omkring deres tilbagebetalingsevne og vilje. De fleste lande i Sydeuropa har en statsgæld på eller over 100 pct. af bnp.Man skal derudover ikke overdrive det konjunkturelle frirum. En stor del af den sydeuropæiske ledighed skyldes uhensigtsmæssige økonomiske strukturer. Strukturproblemer løses ikke med konjunkturpolitik. I tillæg hertil er det en helt grundlæggende udfordring, at migrationen fra lande som Spanien og Italien til Nordeuropa er relativt begrænset. Det betyder, at ledigheden ikke udjævner sig på tværs af Europa.Så selvom den tidligere IMF-cheføkonom Olivier Blanchard taler for mere ekspansiv finanspolitik i lyset af de lave renter, så er der en række konkrete udfordringer før anbefalingerne i praksis kan omsættes til virkeligheden. Det skrev jeg en leder om i sidste uge. Det er måske også værd at huske, at ingen ved, om vi er på vej ind i en recession. Der snakkes meget om krisens komme, og den inverterede rentekurve bruges af nogen som bevis. Men når rentekurven inverterer, er det et symptom - det er ikke den bagvedliggende årsag.Det er muligt, at vi er på vej ind i en global krise, men ulven er her ikke endnu. Vi kan se konturerne af ulven i horisonten, men vi ved faktisk ikke, om den er på vej mod os. Er vi på vej i en krise, så vil det være den mest forudsete krise længe. Det virker lidt som om, at mange, fordi de (vi) ikke forudså krisen i 2008/2009, gør deres yderste for at forudsige næste krise. Dermed er der en stor risiko for, at vi forudsiger en krise, der aldrig kommer. Den forhøjede krisefokus har jo allerede fået centralbankerne til at reagere, og mon ikke, at finanspolitikken lempes i en del lande.Vi risikerer, at mange i kor råber, at ulven kommer med det resultat, at vi skræmmer den væk, før den dukker op. Det skal vi ikke være kede af, men det er blot for at understrege, at i en dynamisk verden, hvor centralbanker og politikere reagerer, så kan det være svært at forudsige timingen af næste krise. Vi skal nok få en krise, men om det bliver i 2020, som mange venter, er bestemt ikke sikkert.Vil man blive lidt klogere på risikoen for recession, så læs Nationalbankens analyse her . Man skal dog være opmærksom på, at heller ikke Nationalbankens dygtige økonomer ved, om vi er på vej ind i en recession. Jeg skrev også en lille ting på baggrund af Nationalbankens analyse , som netop sætter fokus på, hvor begrænset vores evne til at forudsige recessioner er. Den analytiske udfordring er helt firkantet sagt, at recessioner er ret sjældne, og så ligner de bestemt ikke altid hinanden.