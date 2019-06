Niels Lunde: Her er min mistanke om B&O's åbenlyse krise

Noget er helt galt i B&O, men hvad? Trods tre nedjusteringer i træk og en åbenlys krise, så er der ingen rigtig gode bud på hvad problemet egentlig er. Heller ikke fra analytikere og medier. Problemer med distributionen? Et svigtende salg af TV-apparater? Behov for en ny ejer?Min mistanke retter sig mod topchefen Henrik Clausens lukning af B&O Play som brand og selvstændig organisation i 2018. I stedet for at sige farvel til fortiden og satse alle kræfter på vækstforretningen B&O Play med mobile højtalere og hovedtelefoner – hvor kunderne går mere op i convenience end i perfekt lyd til en høj pris – kæmper B&O videre og bruger mange af sine kostbare kræfter i et presset og svært TV-marked. Du kan læse min Indsigt her. Topchefen Niels B. Christiansen skal skabe ny vækst i Lego, men hvordan vil han gøre det i en digital tid, hvor hovedparten af indtjeningen stadig kommer fra en gammel klods af plastik? Jeg har talt med Legos topchef i sjette afsnit af "Topchefernes strategi" om 1, brandet, 2, klodsen, 3, byggesystemet og 4, fællesskabet med forbrugerne som er de fire unikke aktiver som Legos kerneforretning hviler på – sjovt, at det er de samme fire aktiver, som kerneforretningen hvilede på for 15 år siden. Og om hvordan han vil skabe en såkaldt hybrid mellem klodsens og den digitale verdens byggeoplevelse.Det er tid til selvransagelse i erhvervslivet: Hvad gik der galt i valgkampen? Hvorfor var erhvervslivet stort set usynligt, og hvorfor handlede valgkampen om at bruge penge i stedet for om at tjene penge?Den smertelige erkendelse er, at et stort medansvar ligger hos erhvervslivet selv: Hvorfor skal politikerne lytte til jer? Hvad bidrager I med?I de senere år har flere talt om den såkaldte samfundskontrakt, som indebærer, at samfundet sørger for, at arbejdsstyrken er veluddannet og til rådighed, at regler og love respekteres, at korruptionen er lav osv., mens erhvervslivet til gengæld skaber produktion og arbejdspladser.Udflytning af produktion og arbejdspladser til lavtlønslande har ikke gjort erhvervslivets bidrag til denne samfundskontrakt mindre end tidligere, men det har gjort opgaven med at forklare sig sværere.Der er brug for en fortælling, en vision, et bud på, hvordan erhvervslivet skaber værdi for samfundet. Og hvorfor. Et holdningsmæssigt baseret forslag til en ny samfundskontrakt. Kun på den måde kan man få en folkelig accept og måske en folkelig interesse. Først derefter kan man få lydhørhed, og senere kan man begynde at stille krav.Jeg håber, at DIs nye topchef Lars Sandahl Sørensen forstår at se erhvervslivets rolle i et nyt lys. Det skrev jeg en leder om her. Man skal tage de sjove oplevelser, når de kommer forbi. På Teater Grob spiller de en vild forestilling om Dong Energy-forløbet, og med min chef Bjarne Corydon i skurkerollen. Forestillingens anden akt går ud på at interviewe aftenens gæst, og forleden var det mig.Jeg havde en supersjov aften.1. Jeg påpegede, at stykket manipulerer med virkeligheden (at pensionskassernes bud præsenteres som jævnbyrdigt med Goldman Sachs' bud, at man nærmest forbigår hvorfor Dong Energy kom i krise, og at et politisk flertal ikke ville lade staten hjælpe med kapital, at man påstår at Dong Energys direktion forhandlede prisen med Goldman Sachs uden at bestyrelsen var inde over, og at man påstår at Goldman Sachs truede med at hæve den danske obligationsrente, en ret underlig påstand).2. Jeg påpegede, at når topministre og topembedsmænd leder et land, så er de nogle gange nødt til at træffe svære, risikable, upopulære beslutninger på et ikke-oplyst grundlag. Lige som med Bankpakke 1 i 2008. Og jeg er lykkelig over at leve i et land, hvor vi har toppolitikere og topembedsmænd, der kan det, når det virkelig er alvor.God weekend!Du kan tilmelde dig her, hvis du ønsker at modtage mit ugentlige nyhedsbrev helt gratis:!-->!-->