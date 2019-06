Helle Ib: Er der stadig en åbning for en SV-regering?

Håber Radikale husker på, hvor stærk en forhandlingsposition, de har. Der er et solidt ansvarligt økonomisk flertal til højre. I må ikke lade jer presse af de partier, som ser højere offentlige budgetter og skatter som løsningen på alle problemer. @oestergaard @sofiecn -- Rasmus Jarlov (@RasmusJarlov) 12. juni 2019

Velkommen til mit nyhedsbrev med lidt om de emner, jeg lige nu er mest optaget af i politik. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet i bunden af artiklen, hvis du vil modtage det helt gratis hver torsdag.Nogle heftige dage omkring folketingsvalget er slut, og der er grund til at følge forhandlingerne om en ny regering tæt. Forhandlingerne har været i gang en uges tid nu og er i et par dage, i hvert fald officielt, sat på stand by på grund af folkemødet på Bornholm.Indtil videre er der ikke sluppet overraskelser ud fra lokalet på Christiansborg, hvor Socialdemokratiets leder Mette Frederiksen er i gang med at undersøge, om hun kan få opbakning til at danne regering.En række emner er dybt interessante; fra grøn omstilling, udlændingepolitik, udmøntning af løfter på velfærdsområdet, arbejdskraft og spørgsmålet om, hvad der sker med Socialdemokratiets eget vigtigste valgløfte: En ny ordning for tidligere pension for nedslidte.Det er værd at huske på, at selv om partierne går ud og ind, stiller krav og taler om at bøje sig imod hinanden, er det ikke nødvendigt for Mette Frederiksen at nå frem til et regeringsgrundlag med forslag forhandlet i bund og i alle detaljer allerede nu.Det gælder først og fremmest om, at der ikke er et eller flere af de potentielle støttepartier, der ligefrem vil blokere for S-formandens vej til Statsministeriet ved at varsle mistillid i denne proces. Om drøftelserne fører ud i en egentlig bindende aftale eller løsere formuleringer og hensigtserklæringer er fortsat uklart.Nogle af de større og mere komplicerede emner må efter alt at dømme afvente en nærmere afklaring, som for eksempel pensionsordningen, som jeg skrev om her. Reaktionerne ind til nu vidner om en vis optimisme med hensyn til retningen, i hvert fald hvad angår overskrifterne. Mere grønt og bedre velfærd synes at samle Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og De Radikale.Men de uløste udfordringer er absolut til at få øje på: Det er meget vanskeligt at se samling blandt partierne, når de kommer til at finansiere bygen af udgiftskrævende forslag fra flere pædagoger til løft af sundhedsvæsenet til den bundne opgave i form af den grønne omstilling.Det kan fortsat ikke udelukkes, at forhandlingerne kører så skævt, at nye dronningerunder eller alternative regeringskonstellationer bliver bragt op.Selv om valgresultatet med fremgang til bl.a. Venstre og De Radikale kunne tale for en styrkelse af midten i politik, har Venstres mandatfremgang pudsigt nok gjort det vanskeligere for De Radikale at trække SV-kortet som alternativ til en ren S-regering. Martin Lidegaard (R) kaldte op til valget SV et drømmescenarium , men nu har de to store partier, Socialdemokratiet og Venstre, flertal tilsammen, og en regering hen over midten virker derfor ikke længere så attraktiv for De Radikale, medmindre partiet selv kunne blive en del af den.SF og Enhedslisten har ikke forsømt nogen lejlighed til at tale om, at samfundets rigeste må holde mere for. Som da Pernille Skipper onsdag aften på TV2 News slog fast, at det bliver De Radikale, der må bøje sig for en ny retning, hvor det i højere grad bliver virksomheder og velstillede borgere, der skal betale.Manges øjne hviler på De Radikale, der opfattes som en slags garant for, at reformlinjen fortsætter, og at vækstvilkårene ikke undergraves.Som den fungerende erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) skrev på Twitter.At De Radikale dog selv har nedtonet ambitionerne om reformer, der kan øge arbejdsudbuddet, gik Børsens cheføkonom Steen Bocian i dybden med her. Det helt store spørgsmål, der hviler over regeringsforhandlingerne, er, om det ender med småjusteringer eller en helt ny retning i den økonomiske politik. En retning, der gør op med årtiers fokus på vækst og jobskabelse.Er der nogen til at dæmpe venstrefløjens drømme, nu da Henrik Sass Larsen på tragisk vis har måttet melde sig ud af helbredsårsager? Det tema behandlede Berlingskes Bent Winther i en dybt læsværdig sag her. !-->!-->