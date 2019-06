Steen Bocian: "Man bør være på vagt overfor den salgsretorik, realkreditinstitutternes analytikere benytter sig af"

Den seneste uge har selvsagt stået i Folketingsvalgets tegn. Som jeg skrev i mit nyhedsbrev i sidste uge, var der ingen spænding med hensyn til, hvem der efter valget ville stå med de bedste kort til at rykke ind i regeringskontorerne – den forudsigelse holdt stik. Socialdemokraterne har med Mette Frederiksen i spidsen sikret sig et godt udgangspunkt for at kunne danne regering – men regeringsforhandlingerne har længe set ud til at kunne blive udfordrende. De Radikale vil sandsynligvis tage sig dyrt betalt, hvis de skal lægge stemmer til en S-mindretalsregering – og det kan på nuværende tidspunkt fortsat ikke afvises, at forhandlingerne går i hårknude.Skulle det ske, så kan en SV-regering komme i spil. S og V er uenige om meget, men det er begge magtpartier, som er vant til at kompromisets kunst. Det interessante ved en potentiel SV-regering er, at det i givet fald vil være en flertalsregering. Det er lang tid siden, at vi har haft sådan en. At det vil være en flertalsregering mindsker dog også sandsynligheden for, at R vil presse forhandlingerne med S så langt, at det bliver en SV-regering – for her vil R selvsagt ikke have meget at skulle have sagt. Uanset hvad udfaldet er, så bliver det spændende at følge de kommende ugers forhandlinger.Selvom det var politik, som tog overskrifterne i sidste uge, så var der også interessante økonomiske nyheder. Både den amerikanske og europæiske centralbank bliver blødere og blødere i tonen – og meget tyder på, at næste skridt fra de to dominerende centralbankers side bliver at sætte renten ned eller andre former for pengepolitiske stimuli. Det var der ikke mange (heller ikke undertegnede), der havde forventet for et år siden. I sidste uge signalerede Fed-chef Jerome Powell, at der er en betydelig sandsynlighed for at den amerikanske rente bliver sat ned, og det er da også det, markedet forventer. Mandag aften offentliggjorde Danske Bank en ny global prognose , hvor der forventes tre amerikanske rentesænkninger det kommende år – for et halvt år siden forventedes der højere amerikanske renter i løbet af i år. I Europa er renten i forvejen negativ, så det er ikke lige så oplagt, at renten vil blive sat ned her. Men den europæiske centralbank har alligevel skruet en smule op for de pengepolitiske stimuli. Centralbanken signalerer nu, at første renteforhøjelse tidligst kommer til sommer næste år – og man forsøger også at give de sydeuropæiske banker en hjælpende hånd i forsøget på at trække den fortsat svageste del af europæisk økonomi frem.Tiden med rekordlave renter synes således ikke at være overstået. Som jeg skrev for et par måneder siden, skal man derfor også være på vagt overfor den salgsretorik , realkreditinstitutternes analytikere ikke sjældent benytter sig af. Det kommer ofte til at lyde som om, at renterne lige nu er helt unikt lave, hvorfor man nødvendigvis skal skynde sig at lægge lånet om, før renten stiger. Meget tyder imidlertid på, at renterne også om et halvt år vil være ekstremt lave. Om de er en smule højere eller lavere end nu, ved ingen – men der er i hvert fald ingen grund til at forhaste sig. Hvis man ikke nåede den seneste terminsdato i forhold til låneomlægninger, kommer der snart en ny – og hvis man ikke når den, så venter der skam én mere tre måneder efter. Meget tyder på, at renterne er ca. på det samme niveau om tre eller seks måneder, som de er nu.Du kan abonnere gratis på mit ugentlige nyhedsbrev her og få nyheder og analyse af samfundsøkonomien direkte i din indbakke:!-->!-->