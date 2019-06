Steen Bocian: Kan rød bloks bukser holde til regeringsdannelse?

Vi er nu nået ind i valgkampens absolutte slutfase. Det har været en lang valgkamp, men også en valgkamp, hvor meningsmålingerne hele vejen igennem har tegnet et klart billede af, at den kommende statsminister kommer til at hedde Mette Frederiksen (S).Valgresultatet synes stort set givet. I forhold til styrkeforholdet mellem rød og blå blok bliver det mest interessant, hvor mange nye partier, der vælges ind i blå blok, samt hvor stort stemmespildet bliver. Mette Frederiksen er selvsagt forsigtig, men der er ingen tvivl om, at hun og resten af rød blok kan mærke, at sejren er meget tæt på.Selvom der ikke er spænding om styrkeforholdet mellem rød og blå blok, så bliver det ekstremt interessant at følge, hvordan S i praksis vil sikre sig parlamentarisk flertal i dagene, ugerne eller månederne efter den forventede sejr. S skal efter alt at dømme basere deres magt på både Enhedslisten og De Radikale – to partier som er uenige om rigtigt meget.Den politiske logik tilsiger, at Enhedslisten kan få svært ved at presse S til store politiske indrømmelser, da EL ikke troværdigt kan true med at støtte en anden statsminister end Mette Frederiksen, men EL vil naturligvis forsøge at tage sig godt betalt for at støtte en socialdemokratisk regering. Enhedslisten kan nok relativt nemt nå til enighed med De Radikale om klimapolitik og udlændingepolitik, men særligt på udlændingepolitikken er de til gengæld ret uenige med S. Der er dog også områder, hvor EL og R er rygende uenige. Det gælder den økonomiske politik, hvor R ønsker at holde fast i den type vækstreformer, der har været dagsordensættende i de seneste 30 års økonomiske politik – mens EL ønsker et markant retningsskift. De Radikale fremlagde mandag deres 2030-plan. Den indeholdt ikke mange konkrete reformforslag, men der er ingen tvivl om, at EL og R ikke har de samme ønsker til den økonomiske politik. S er gået til valg på status quo med en række mindre justeringer, hvoraf mange dog trækker i modsat retning af, hvad R ønsker.Spørgsmålet er derfor, om rød bloks bukser kan holde til regeringsdannelse og siden til regeringsførelse. Valgets resultat giver første indikation af det indbyrdes styrkeforhold. Men der kan sagtens gå uger eller måske endda måneder fra grundlovsvalget til, at der er dannet en ny regering, hvis forhandlingerne går i hårdknude. Det er ved dannelsen af regeringen, at det store slag skal slås. Når regeringen først er dannet, så er den lagt sværere at vælte af pinden.Min skarpe kollega Helle Ib har skrevet et utal af analyser af valget og dets forventede resultat. Læs eventuelt en af hendes seneste skarpe analyse af R's hårdere økonomiske retorik her i valgkampens slutspurt. De sidste par uger har jeg brugt en del af min tid til at kigge på den demografiske udvikling med udgangspunkt i den seneste befolkningsprognose. Det skrev jeg en bagside til avisen om mandag. Vi har de seneste år fokuseret ekstremt meget på urbaniseringen – og det bliver ikke sjældent fremstillet, som at den befolkningsmæssige udvikling i disse år er præget af historiske skævheder. Kigger man på tallene, så var Danmark dog betydeligt mere københavnertungt i perioden fra 1890 til starten af 1970'erne.Urbaniseringen er en global kraft, som blandt andet handler om kvindernes indtog på arbejdsmarkederne, og at stort set alle nye job skabes i servicesektoren, som typisk er placeret i de større byer – modsat industri og landbrug. Urbaniseringsdiskussionen kommer helt sikkert ikke til at dø over de kommende årtier. Meget tyder på, at de geografiske forskelle bliver større snarere end mindre.Økonomi har ikke fyldt meget i valgkampen. Det er nærmest blevet en selvfølge, at det går godt i både dansk og international økonomi. Men vi må ikke glemme, at vi står i et historisk jobopsving i den vestlige verden. Selvom man i både den danske og internationale debat kan få indtryk af, at kapitalismen har haft fejlet, så fungerer vores økonomiske model faktisk langt bedre end sit rygte. Det skrev The Economist en leder og en analyse af. Jeg skrev også selv en leder til forsvar til markedsøkonomien, som efter min opfattelse fungerer langt bedre end sit rygte. Spørgsmålet er dog, hvor længe opsvinget kan forventes at fortsætte. Før eller siden rammer næste krise. Det er en naturlig del af kapitalismen, at der fra tid til anden skal en krise til for at rense ud i det, som ikke giver mening og sikre, at ressourcerne via markedskræfterne kanaliseres derhen, hvor behovet er størst – alternativet ville være en ufornuftig ressourceudnyttelse og dermed væsentligt lavere velstand. Men omstillingen sker ikke altid gnidningsfrit, og i den ofte tilhørende krise, kommer den økonomiske diskussion nok igen højt op på dagsordenen.Det bliver dog ikke på denne side af valget. Erhvervslivets tops efterlysning af erhvervspolitiske og økonomiske temaer i debatten bliver derfor næppe hørt før krisen atter kradser. Men det hurtigt blive aktuelt på den anden side af valget. De økonomiske indikatorer er mere end skrøbelige i disse dage. Så risikoen for en egentlig global krise er klart stigende efter at starten af året i år bød på optimisme.Du kan abonnere gratis på mit ugentlige nyhedsbrev her og få nyheder og analyse af samfundsøkonomien direkte i din indbakke:!-->!-->