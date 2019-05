Helle Ib: Er Venstre en omvendt synder?

Helt skævt hvis TV-doku baseret på skjult kamera fører til at omfattende tilsyn trækkes ned over hele landet. Den statslige tilsynsmodel som IKKE vil trække ressourcer væk fra børnene og over på bureaukrati, er IKKE opfundet. #børneliv #kompoldk https://t.co/1Z1A9s1Ktl -- Kristian Heunicke (@KHeunicke) 29. maj 2019

Under en uge til valg - her er dagens Djøf-indeks med opbakning til blokkene i procent #FV19 #dkpol #ftvalg19 pic.twitter.com/bq2WINKRAj -- Djøf (@djoef) 31. maj 2019

Kære læserVelkommen til mit nyhedsbrev med lidt om de emner, jeg lige nu er mest optaget af i dansk politik. I bunden af denne artikel kan du tilmelde dig nyhedsbrevet helt gratis.Valgkampen er gået ind i sin sidste uge, og noget af det bemærkelsesværdige har været at følge Venstre. Dét parti, som har haft regeringsmagten i de seneste 14 ud af 18 år, virker famlende i forsøget på at bevare magten. Og har helt opgivet at holde sammen på blå blok.I andre valgkampe har der været skarpere bud om udlændingepolitik, frit valg eller skattelettelser til det arbejdende folk.Denne gang har der været en næsten entydig krabben sig ind mod midten og forsøg på at ligne Socialdemokratiet i velfærdspolitikken. Meget af det, Venstre har stået for - herunder mere eller mindre af hensyn til andre partier - er nu ikke længere officiel politik. Uddannelsesloft, omprioriteringsbidrag, tobaksafgifter, lavere offentligt forbrug, stop for kvoteflygtninge, grænsekontrol...At Venstre ikke har store summer tilbage eller finder anledning til at foreslå nye store skattelettelser fremgik onsdag, da partiet offentliggjorde sit udspil med 17 mere eller mindre kendte initiativer, der skal styrke virksomhederne. Nu er det meste af råderummet disponeret. 0-3 mia. kr. er der tilbage ifølge et interessant regnestykke fra Børsens egen cheføkonom, perspektivredaktør Steen Bocian.Lars Løkke Rasmussen har demonstreret en høj grad af fleksibilitet som var adgangsbilletten til vælgernes hjerter et farvel til den "gamle" Løkke.At scener i en TV2 dokumentar om forholdene i udvalgte daginstitutioner skar dybt i hjertet på alle, der har ét, vidnede reaktionerne først på ugen om. Der er bredt politisk pres for at sikre bedre forhold for landets mindste.Den udfordring kommer politikerne til at levere på efter valget. Spørgsmålet er, om de mange reaktioner fra toppolitikerne omsætter sig i reel vilje - også lokalt - til at prioritere flere midler og stærkere ledere. Ledere, der har føling med kulturen og skiller sig resolut af med ansatte, hvis menneskelige egenskaber i forhold til småbørn nok så mange efteruddannelseskurser næppe kan rette op på. Eller om vi blot kommer til at opleve den sædvanlige strid om ansvarsplacering, som vi så her. Faren for yderligere bureaukrati med de politiske krav om skærpede tilsyn er også til stede. At det ender med kolde frem for varme hænder.Som direktøren i Kommunernes Landsforening skrev på Twitter:Et bredt flertal inklusive Socialdemokratiet vil i øvrigt som led i ghettopakken tvinge de et-årige i udsatte boligområder i vuggestue for at give dem en "bedre start" på livet. Det kan umuligt være et sted som i TV2-dokumentaren , politikerne havde i tankerne, da aftalen faldt på plads sidste år.Selv om blå blok i de fleste målinger har tabt terræn siden valgudskrivelsen, har Venstre dog haft to grunde til at glæde sig i ugens løb.Valget til Europaparlamentet i søndags gav Venstre en markant fremgang. (Omend Søren Gades udtalelser hurtigt fik flyttet fokus, hvilket Jarl Cordua skrev om her.) Og mens mange politikere lige nu er i gang med at disponere fremtidens råderum, kunne skatteminister Karsten Lauritzen (V) onsdag smile over, at der trods alt bliver hevet lidt tilbage i kassen Fortsat god valgkamp til alle!!-->!-->