Anders Vistisen: Det er en fiasko at vi endnu ikke har lavet en frihandelsaftale med verdens største økonomi

Dagens valg til Europa-Parlamentet vil afgøre, om Europa de næste fem år skal fortsætte med unionstankerne og de utallige problemer, det indtil videre har skabt, eller om vi én gang for alle skal få lidt fornuft ind i samarbejdet, og fokusere på det der virkelig skaber værdi – nemlig frihandel.Drømmene om Europas Forenede Stater og andre føderalistiske er i stigende grad blevet, hvad danskerne og Europas befolkning skal forholde sig til. Bedetæpperne rettes, hvorhen harmoniseringen gror, og der er efterhånden ingen grænser for i hvilket tempo, der skrues op for unionstankerne.Der drømmes stort og flot om fælles finansminister, fælles udenrigspolitik og senest er en ægte EU-hær blevet den vådeste drøm for den tyske kansler Merkel, den franske præsident Macron og siddende EU-Kommissionsformand Juncker.Vi ser også allerede nu, hvordan den sociale union er blevet realitet. Når EU eksempelvis stikker hånden helt ned i danskernes køleskabskalender og skal bestemme, hvordan familierne håndterer og fordeler barslen mellem forældrene, er der ikke længere nogen tvivl – den sociale union er her.Senest ser vi utallige eksempler på, at cocktailen mellem EU's frie bevægelighed og Østudvidelsen, som Dansk Folkeparti advarede imod, muliggør og skaber strukturerne for underbetalte filippinske og srilankanske chauffører, der lever i slumforhold på de danske landeveje. Den sociale EU-dumping får frit spil.Alligevel lyder det altid fra de danske jubel-europæere, at snart sagt alle problemer skal løses med mere EU og mere føderalisme.Senest er EU-trioen med Socialdemokratiet, de Radikale og Venstre nu gået i selvsving midt i valgkampen, og der reklameres højt og flot med et ønske om en fælles EU-minimum for selskabsskatten. En idé, der selvfølgelig umiddelbart lyder som en besnærende nem snuptagsløsning på et komplekst politisk problem – at stoppe det såkaldte "race to the bottom", hvor landene sænker selskabsskatten i et indbyrdes kapløb.Men som med så mange andre lette EU-løsninger, er det selvfølgelig mistænkeligt nemt.Det er selv sagt ikke kun selskabsskatten der afgør, om virksomheder har lyst til at slå sig ned. Det handler om mange forskellige parametre som eksempelvis politisk stabilitet, omkostningsniveau, afskrivningsregler, indkomstskatter, uddannelsesniveau osv. Derfor vil EU-regler om, hvad selskabsskatteprocenten skal være starte et kapløb på andre konkurrenceparametre, og inden man ser sig om, skal EU også harmonisere alle andre skattelove.Det er EU-hjulet, der aldrig stopper, og det er på sigt en decideret afmontering af al national suverænitet på skatteområdet.Argumentet fra jubel-europæerne er naturligvis, at en række globale tech-virksomheder ikke betaler den skat, de skal, men at tro, at en EU-harmonisering af selskabsskatten vil lukke det hul, er at slå plat på et seriøst problem.Problemet er ikke de forskellige selskabsskatter. Problemet er, at virksomhederne ikke engang betaler den selskabsskat, der er i de pågældende lande, hvor de hører til i Europa, og derfor er land-til-land rapportering, hvor multinationale selskaber skal oplyse om den skat, de betaler land for land, selvfølgelig vejen frem.Og så er vi igen tilbage ved, at de danske EU-glade partier evigt og altid vil bilde befolkningen ind, at den nemme løsning altid bare er mere og mere EU.I Dansk Folkeparti mener vi selvfølgelig, at alle de føderalistiske ideer og tanker skal skrælles væk. Ikke bare fordi det principielt underminerer nationalstaternes selvbestemmelse, men også fordi det simpelthen har vist sig indtil videre at skabe utallige problemer for nationalstaterne, og ikke løse de store problemer tilstrækkeligt, tværtimod.Dansk Folkeparti kæmper for, at EU i stedet bør fokusere på, at få flere frihandelsaftaler i hus. Det er en fiasko, at EU endnu ikke har lavet en frihandelsaftale med verdens største økonomi, USA. I øvrigt et land i samme kulturkreds. I dag er det nemt at skyde skylden henover Atlanten, men allerede inden Donald Trump blev præsident, var man i en situation, hvor store EU-lande begyndte at trække tæppet væk under frihandelsaftalen med USA, fordi der var protektionistiske interesser i særligt Frankrig og Tyskland.Derfor er budskabet fra Dansk Folkeparti meget klart: Et mindre, mere fokuseret og mere fornuftigt EU med fokus på frihandel fremfor føderalisme, er den eneste reelle og realistiske vej frem.