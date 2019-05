Rasmus Nordqvist: EU skal udnytte det potentiale, der ligger i den grønne omstilling

Vi spænder ben for os selv og vores udvikling, når vi tror løsningen ligger i at lukke os om selv og kun løfte på nationalt niveau. Vi bliver nødt til at arbejde for grøn omstilling på et højere plan

Jeg ønsker et Europa, der viser lederskab og arbejder for at udnytte det kæmpe potentiale, der ligger i den grønne omstilling. Jeg har ikke blot en vision for Europa, men en helt konkret plan for Europa.Vi har bevist igen og igen, at når der er noget, der ikke fungerer i et samfund, så er det i vores magt at skabe en bedre fremtid for alle – hvis vi beslutter os for at gøre det, vel at mærke.Vi kan bygge biler, der kører på elektricitet, og udvide vores netværk af offentlig transport. Vi kan udfase vores forbrug af kul, olie og gas. Vi kan hente vedvarende energi fra vind, solen og havets bølger. Vi skal åbne op for at kunne genbruge overskudsenergi og overskudsvarme fra for eksempel kølesystemer. Vi skal gentænke vores kost, teste og udvikle nye løsninger for lavemissionsfødevarer. Vi skal bygge mere intelligent, vi skal finde bæredygtige løsninger og gentænke vores ressourcer. Vi skal udnytte det kæmpe markedspotentiale, der er i cirkulær økonomi og den grønne omstilling.Danmark var på vej mod at være global frontløber for den grønne omstilling. Vi tog førertrøjen på og beviste, at grøn omstilling og ambitiøst klimaansvar ikke er en trussel mod vores samfundsmodel. Tværtimod er den det modsatte. Vores danske samfundsmodel er en forudsætning for en succesfuld omstilling. Ved at støtte forskning, investere i entreprenørskab, skabe en offentlig efterspørgsel og tilblivelsen af verdens første miljøministerium udviste vi lederskab og viste vejen for en grøn omstilling drevet af fællesskabet og af en bottom-up tilgang. I dag kommer mere end halvdelen af vores elektricitet fra vedvarende energi, og grønne energiløsninger er en af vores største eksportvarer – ja, faktisk er det med til at finansiere en stor del af vores velfærdssystem.Ligeså lovende som Danmarks grønne omstilling har været, ligeså smertefuldt er det at se, hvordan udviklingen er stagneret, og hvor langt, vi har igen. Mængden af CO2, vi udleder per indbygger er blandt de højeste i verden. Det samme gælder for vores miljøaftryk. Desværre er der blandt Folketingets partier stadig flertal for at afsætte milliarder til fortsat at udvinde olie og gas i Nordsøen, samtidig med, at der stadig er flertal for at sende flere såkaldte åben-dør licenser i udbud. Vi har ligeledes set en katastrofal prisstigning på el-biler, samtidig med at vi kan se andre lande gå den præcist modsatte vej.Vi skal være bedre end det. Langt bedre. Det nytter ikke noget kun at kæmpe for grøn omstilling nationalt. Vi spænder ben for os selv og vores udvikling, når vi tror løsningen ligger i at lukke os om selv og kun løfte på nationalt niveau. Vi bliver nødt til at arbejde for grøn omstilling på et højere plan. Vi må og skal løse udfordringen igennem vores europæiske samarbejde. Vi skal sammen omstille europæisk politik og udnytte det kæmpe potentiale, der ligger i den grønne omstilling. Vi står i en unik situation lige nu, vi har momentum.Derfor skal vi turde rejse den nødvendige investering til grøn omstilling for mennesker og planet. Vi kan ikke blot pege på de enkelte lande og sige, de selv skal gøre det. Nej, vi skal gøre det med fælles europæisk samarbejde. Vi skal rejse 500 mia. euro om året i grønne europæiske obligationer, så den grønne omstilling finansieres herigennem. Vi skal have de stilstående likvider ud og arbejde.Omstilling kan ske hurtigt. Gamle systemer og gamle vaner er på vej til at blive byttet ud med nye. Men kun, hvis vi gør det sammen. Vi skal gøre det bedre. Vi skal tage ejerskab og sætte alle kræfter ind på at gennemføre en grøn omstilling til fordel for hele samfundet.Jeg arbejder for et grønt Europa.Det er min plan og min vision.