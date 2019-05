Pernille Weiss: EU bør satse på turisme

Eksklusivt for kunder

Af Pernille Weiss , (C) , spidskandidat til Europaparlamentsvalget

I 2018 brugte danske og udenlandske turister over 50 mia. kroner og skabte jobs til 135.000 mennesker i Danmark. I EU stod turistindustrien for 3,9 pct. af det samlede bnp og skabte beskæftigelse til over 5 pct. af arbejdsstyrken - svarende til 11,9 mio....