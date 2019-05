Gymnasieelev: Jeg er selv for ung til at stemme på søndag, men hvis jeg kunne, ville det være for krigen mod klimaforandringer

Relateret indhold Tilføj søgeagent Europa-Parlamentet

"Alle taler om vejret, men ingen gør noget ved det!"



Sådan lyder den danske oversættelse af et af de mange gode citater af den amerikanske forfatter Charles Dudley Warner. Desværre passer det ikke længere, fordi vi rent faktisk gør noget ved vejret i dag – og det er ikke positivt.



Jeg er selv for ung til at stemme, men havde jeg mulighed for at sætte mit kryds ved valget til Europa-Parlamentet, ville jeg benytte mig af muligheden for at stemme på et parti, der sætter klimaforandringer på dagsordenen. Jeg vil nemlig gerne være med til at sikre, at der snakkes om vejret, og ikke mindst at der også bliver gjort noget ved det – altså noget positivt, så vi ikke taber krigen mod klimaforandringerne.



Vi kan stadig nå at gøre noget



Effekterne af de menneskeskabte klimaforandringer er så tydelige, at selv den hårdeste fakta-benægter må erkende, at der er noget om snakken. FN's klimapanel har i sin seneste rapport fastslået, at fortsætter vi med at forurene som i dag, så kan vi allerede om 11 år forvente at den globale opvarmning når op omkring 1,5 grader og om ca. 80 år vil den nå op på 3,0 grader.



Konsekvenserne kender vi ikke fuldt ud, men vi må forudse, at kendte vejrfænomener som storme, tørke, oversvømmelser og vandstandsstigninger bliver mere ekstreme i fremtiden og dermed langt mere ødelæggende end i dag.



Krigen mod klimaforandringerne er ikke tabt, men det kræver, at vi handler nu. Vi må alle kigge indad og spørge os selv, hvad kan jeg gøre for at hjælpe i kampen mod klimaforandringerne. Her kan vi komme et godt stykke, hvis vi ændrer adfærd og husker at sortere affaldet, så mere kan genbruges, tager cyklen frem for bilen. Listen over hvad vi selv kan gøre er lang, men kan naturligvis ikke stå alene.



Vi skal tænke kampen mod klimaforandringer langt bredere og forsøge at påvirke ikke bare de lande, der ligger tættest på os, men også forsøge at påvirke globalt, fordi globale problemer, som klimaforandringer er, skal løses globalt.



Det er ikke sandt at din stemme ikke gør en forskel



Lige nu har vi en gylden mulighed for at sætte krigen mod klimaforandringer på den politiske dagsorden, fordi valget til Europa-Parlamentet står lige for døren. Mange vil nok indvende, at der ikke er grund til at stemme til Europa-Parlamentsvalget for at sætte klimaet på dagsordenen, for Europa-Parlamentet har ingen indflydelse på klimaspørgsmål.



Det er bare ikke korrekt, for siden Lissabon-traktaten trådte i kraft i 2009, har Parlamentet haft indflydelse på EU's klima- og miljøpolitik – herunder bekæmpelsen af de menneskeskabte klimaforandringer. Europa-Parlamentet har altså en stor rolle at spille på klimaområdet. Det har også medført, at det er blevet vedtaget, at CO2-udledningen fra person- og lastbiler skal reduceres.



Parlamentet har skærpet EU's målsætning om, at EU-landenes samlede udledning af drivhusgasser skal nedbringes med 55 pct. og ikke 40 pct. inden 2030, som er målsætningen i dag. Europa-Kommissionen er ganske vist ikke forpligtet til at følge den skærpede målsætning, men det er et godt eksempel på, at Parlamentet har øget fokus på klimapolitikken. Senest er Parlamentet også begyndt at udnytte deres ret til at fastlægge klimakrav for lande uden for EU's grænser i forbindelse med at der indgås handelsaftaler. Det fik Japan at mærke, da klimaaftalen fra Paris blev en del af den seneste handelsaftale, hvorved der lægges et pres på Japan for at leve op til klimakravene.



Det nu der skal handles, ellers taber vi kampen mod klimaforandringerne!