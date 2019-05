Vi skal turde at gå over grænser til valgene

Barnløshed, miljøforurening og folkesundhed. Disse er eksempler på samfundsproblemer, som berør de fleste i Skandinavien, uanset nationalitet. Problemer, som vi bør løse ved at samarbejde på tværs af grænser, så vi samler fælles kræfter og viden. For...

Eksklusivt for kunder

Hvor stor forskel er der på Socialdemokratiets og Venstres økonomiske visioner for landet, og har partierne en reel plan for, hvordan den grønne omstilling skal finansieres? Få hele analysen i podcasten "Til valg med Corydon & Co.":